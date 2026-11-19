Zehn Gewinner, neunzig Verlierer: So sah der Nasdaq 100 am Tag des Anthropic-Börsengangs aus. Ganz oben auf der kurzen Liste der Gewinner steht mit großem Abstand die PDD Aktie. Die Muttergesellschaft der Schnäppchen-Plattformen Temu und Pinduoduo legte um 11,04 Prozent auf 86,00 Dollar zu – ein Tagesgewinn von 8,55 Dollar je Anteilsschein. Der Index selbst verlor mehr als zwei Prozent. Der Grund für die Sonderkonjunktur: Quartalszahlen, die auf den ersten Blick enttäuschen und auf den zweiten überzeugen.
PDD Aktie: Plus 11 Prozent an einem Tag, an dem fast alles fällt – Temu-Mutter verdient ein Viertel mehr bei null Wachstum
Die PDD Aktie schließt bei 86 Dollar und ist mit plus 11 Prozent der klare Tagessieger im Nasdaq 100, während der Index mehr als zwei Prozent verliert. Der Umsatz stagniert, doch der operative Gewinn springt um ein Viertel. Wie die Temu-Mutter das geschafft hat und warum der Jubel einen Haken hat.
Die Zahlen
PDD Aktie: Umsatz verfehlt, Gewinn pulverisiert die Erwartungen
Der Umsatz von PDD Holdings lag im dritten Quartal bei 108,3 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 16,2 Milliarden Dollar. Das ist exakt der Wert des Vorjahres und deutlich weniger, als Analysten mit rund 115 Milliarden Yuan erwartet hatten. Ein Konzern, der jahrelang mit zweistelligen Raten wuchs, tritt auf der Stelle. Normalerweise wäre das ein Grund für einen Kurssturz.
Doch die Gewinnseite erzählt eine andere Geschichte. Der operative Gewinn stieg auf 31,2 Milliarden Yuan, nach 25,0 Milliarden Yuan im Vorjahr. Bereinigt waren es 32,6 Milliarden Yuan, während der Markt nur knapp 28 Milliarden erwartet hatte. Der bereinigte Gewinn je Anteilsschein erreichte 21,04 Yuan und lag damit gut 13 Prozent über der Konsensschätzung. Der Nettogewinn stieg leicht auf 29,5 Milliarden Yuan. Nach Angaben des Wall Street Journal endet damit eine Serie rückläufiger Ergebnisse.
Das Rezept
Sparen statt wachsen – warum die Börse das feiert
Der Gewinnsprung hat eine einfache Erklärung: PDD hat die Kosten gesenkt. Die Betriebsausgaben fielen um zwölf Prozent, die Herstellungskosten um gut drei Prozent. Offenbar hat der Konzern vor allem beim Marketing gespart, das in den Jahren der Temu-Expansion Milliarden verschlungen hatte.
Bemerkenswert ist auch der Blick in die Sparten. Die Erlöse aus Werbung und Marketingdiensten für Händler stiegen um zwölf Prozent. Rückläufig war dagegen das Geschäft mit Transaktionsdiensten, hinter dem vor allem Temu steht. Zum Vergleich: Beim Rivalen Alibaba gingen die Händlergebühren zuletzt um fünf Prozent zurück. Im Heimatmarkt behauptet sich PDD also besser als die Konkurrenz, während das Auslandsgeschäft schwächelt.
Der Haken
Wie lange trägt ein Gewinn ohne Wachstum?
Genau hier liegt die offene Flanke. Gewinne lassen sich eine Zeit lang durch Kostensenkungen steigern, aber nicht unbegrenzt. Das Management selbst sieht kein Nachlassen des Wettbewerbs im chinesischen Onlinehandel und verweist auf veränderte Handelsregeln im Ausland als Herausforderung. Zugleich investiert der Konzern weiter in Lieferketten, Händlerförderung und Logistik. Für Anleger heißt das: Das heutige Quartal beweist, dass PDD profitabel wirtschaften kann. Es beweist noch nicht, dass der Konzern wieder wachsen wird.
Charttechnik
PDD Aktie: Die wichtigsten Marken
77,45 Dollar: der Vortagesschluss. Die Kurslücke nach oben ist nun die erste Unterstützung.
86,00 Dollar: der Schlusskurs nahe dem Tageshoch, ein Zeichen anhaltender Nachfrage bis zum Handelsende.
90 Dollar: die nächste runde Marke auf der Oberseite.
Jahresverlauf: Trotz des Sprungs liegt die Aktie seit Jahresbeginn weiter deutlich im Minus.
FAQ
Häufige Fragen zur PDD Aktie
Warum steigt die PDD Aktie?
Weil der Gewinn im dritten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen hat, obwohl der Umsatz stagnierte.
Wie hoch war der Kursgewinn?
11,04 Prozent auf 86,00 Dollar. Damit war PDD am 19. November 2026 der größte Gewinner im Nasdaq 100.
Wie hoch war der Umsatz von PDD?
108,3 Milliarden Yuan, unverändert gegenüber dem Vorjahresquartal und unter den Erwartungen.
Wem gehört Temu?
Temu gehört zu PDD Holdings, ebenso wie die chinesische Plattform Pinduoduo.
Was ist das größte Risiko?
Dass der Umsatz weiter stagniert und die Gewinnsteigerung allein aus Einsparungen stammt.
Fazit
PDD Aktie: Ein starkes Quartal, aber noch keine Wachstumswende
Die PDD Aktie hat an einem tiefroten Börsentag gezeigt, was eine positive Gewinnüberraschung bewirken kann. Der Konzern verdient wieder mehr und hat seine Kosten im Griff. Für eine nachhaltige Neubewertung braucht es aber mehr als Sparsamkeit: Erst wenn auch der Umsatz wieder steigt und Temu aus der Defensive kommt, wird aus der heutigen Erleichterung ein neuer Aufwärtstrend.
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