Der Gewinnsprung hat eine einfache Erklärung: PDD hat die Kosten gesenkt. Die Betriebsausgaben fielen um zwölf Prozent, die Herstellungskosten um gut drei Prozent. Offenbar hat der Konzern vor allem beim Marketing gespart, das in den Jahren der Temu-Expansion Milliarden verschlungen hatte.

Bemerkenswert ist auch der Blick in die Sparten. Die Erlöse aus Werbung und Marketingdiensten für Händler stiegen um zwölf Prozent. Rückläufig war dagegen das Geschäft mit Transaktionsdiensten, hinter dem vor allem Temu steht. Zum Vergleich: Beim Rivalen Alibaba gingen die Händlergebühren zuletzt um fünf Prozent zurück. Im Heimatmarkt behauptet sich PDD also besser als die Konkurrenz, während das Auslandsgeschäft schwächelt.