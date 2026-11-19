Warum steigt die PDD Aktie heute?

PDD Holdings hat im dritten Quartal beim bereinigten Gewinn die Erwartungen deutlich übertroffen. Grund waren vor allem niedrigere Ausgaben für Vertrieb und Marketing.

Wie hat sich der Umsatz von PDD entwickelt?

Der Umsatz lag mit 108,3 Milliarden Yuan auf Vorjahresniveau und unter der Erwartung von rund 115 Milliarden Yuan.

Was gehört zu PDD Holdings?

Die chinesische Shopping-Plattform Pinduoduo und der international tätige Online-Marktplatz Temu.