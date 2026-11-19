Alle schauen heute auf Anthropic – doch der größte Gewinner im Nasdaq 100 kommt aus China. Die PDD Aktie (ISIN: US7223041028, FSE: 9PDA, NASDAQ: PDD) springt am Donnerstag um 10,63 Prozent auf 85,68 Dollar. Die Mutter der Shopping-Plattformen Temu und Pinduoduo hat vor US-Börsenbeginn Zahlen vorgelegt, die beim Gewinn deutlich besser ausfielen als befürchtet. Für eine Aktie, die seit Jahresbeginn rund ein Drittel verloren hatte, reicht das für einen der stärksten Tage des Jahres.
PDD Aktie explodiert um 10 Prozent: Temu-Mutter schockt die Zweifler - doch der Umsatz verrät das eigentliche Problem
Die PDD Aktie ist am Tag des Anthropic-Börsengangs der größte Gewinner im Nasdaq 100. Die Mutter von Temu und Pinduoduo übertrifft die Gewinnerwartungen deutlich, die Aktie springt um mehr als 10 Prozent auf 85,68 Dollar. Doch der Umsatz stagniert und verfehlt die Prognosen klar. Ist der Kurssprung der PDD Aktie der Beginn einer Wende – oder nur ein Strohfeuer aus Sparmaßnahmen?
Die Überraschung
Gewinn schlägt Erwartungen um rund 12 Prozent
Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 21,04 Yuan. Analysten hatten im Schnitt nur mit rund 18,9 Yuan gerechnet. Der Betriebsgewinn kletterte um etwa ein Viertel auf 31,2 Milliarden Yuan, der Nettogewinn stieg leicht auf 29,5 Milliarden Yuan. Den Unterschied machte die Kostenseite: PDD hat deutlich weniger für Vertrieb und Marketing ausgegeben. Jahrelang hatte der Konzern Milliarden in Rabatte und Werbung gesteckt, um Temu weltweit bekannt zu machen. Jetzt zeigt sich, wie viel Gewinn übrig bleibt, wenn diese Ausgaben sinken.
Der Haken
Null Wachstum beim Umsatz
Die zweite Zahl des Tages ist weniger schön. Der Umsatz lag bei 108,3 Milliarden Yuan und damit praktisch exakt auf dem Niveau des Vorjahres. Erwartet worden waren rund 115 Milliarden Yuan. Unter der Oberfläche laufen zwei gegenläufige Entwicklungen: Die Werbeerlöse der Händler stiegen um 12 Prozent, die Transaktionserlöse, in denen sich vor allem das Auslandsgeschäft mit Temu zeigt, fielen um 12 Prozent. Ein Unternehmen, das einst mit Wachstumsraten von 80 oder 90 Prozent glänzte, tritt beim Umsatz auf der Stelle.
Die Gründe sind bekannt. Die USA haben Zollvorteile für Kleinsendungen gestrichen, die Europäische Union führt eine Gebühr auf Billigpakete ein und geht in einem Verfahren gegen Temu vor. Das Management sieht den Konzern weiter in einer Investitionsphase und nennt keine konkreten Ziele. Der Gewinnsprung beruht damit auf gekürzten Ausgaben, nicht auf mehr Geschäft. Dieser Hebel lässt sich nicht beliebig oft ziehen.
Häufige Fragen zur PDD Aktie
Warum steigt die PDD Aktie heute?
PDD Holdings hat im dritten Quartal beim bereinigten Gewinn die Erwartungen deutlich übertroffen. Grund waren vor allem niedrigere Ausgaben für Vertrieb und Marketing.
Wie hat sich der Umsatz von PDD entwickelt?
Der Umsatz lag mit 108,3 Milliarden Yuan auf Vorjahresniveau und unter der Erwartung von rund 115 Milliarden Yuan.
Was gehört zu PDD Holdings?
Die chinesische Shopping-Plattform Pinduoduo und der international tätige Online-Marktplatz Temu.
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