Neuer Ärger aus Brüssel für die PDD-Aktie: Die EU-Kommission ist nach vorläufiger Einschätzung zu dem Schluss gekommen, dass die Online-Plattform Temu gegen den Digital Services Act (DSA) verstößt. Temu habe keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen, um das Risiko zu begrenzen, dass auf dem Marktplatz illegale und unsichere Produkte angeboten werden. Temu gehört zur an der Nasdaq notierten PDD Holdings (Kürzel: PDD, ISIN: US7223041028), dem Mutterkonzern der chinesischen Plattform Pinduoduo.
PDD-Aktie: Brüssel nimmt Temu erneut ins Visier – droht nach 200 Millionen Euro die nächste Strafe?
Die EU-Kommission wirft der PDD-Tochter Temu vorläufig DSA-Verstöße bei illegalen Produkten vor. Möglich ist eine Buße von bis zu 6 Prozent des Jahresumsatzes – Temu widerspricht.
PDDPDD
Die Mitteilung kam am Dienstagmittag und trifft das Unternehmen nur ein halbes Jahr nach einer Geldbuße von 200 Millionen Euro, die Brüssel im Mai 2026 verhängt hatte. Für Anleger stellt sich damit die Frage, wie teuer das Europageschäft der Temu-Mutter noch werden kann.
Die Vorwürfe
Was wirft die EU-Kommission Temu konkret vor?
Nach Darstellung der Kommission, über die unter anderem Reuters, AFP und dpa-AFX berichteten, hakt es an drei Stellen:
Schwache Produktkontrollen
Temu prüfe nicht wirksam, ob angebotene Waren die EU-Sicherheitsvorgaben erfüllen. Nur für sehr wenige Produktarten verlange die Plattform Prüfberichte von Händlern – und kontrolliere diese oft nicht.
Lückenhafte Moderation
Das Moderationssystem verhindere unsichere und illegale Angebote nicht zuverlässig und orientiere sich eher an Temus eigenen Regeln als an der Produktsicherheit.
Zahnlose Sanktionen
Händler könnten mehrere schwere Verstöße begehen, etwa Waren verkaufen, die Sicherheitstests nicht bestehen, bevor Temu ihre Shops sperrt.
Als besonders riskant gelten laut Kommission Spielzeug, Elektronik und Kosmetik. Diese Kategorien würden bei physischen Kontrollen nicht vorrangig geprüft, berichtet dpa-AFX.
Online-Shopping darf nicht bedeuten, illegale und unsichere Produkte zu riskieren.
Die Folgen
Wie hoch könnte eine neue Strafe ausfallen?
Noch ist nichts entschieden. Es handelt sich um eine vorläufige Feststellung. Temu kann die Akten der Kommission einsehen, schriftlich Stellung nehmen und Abhilfemaßnahmen vorschlagen. Bestätigt die Kommission ihre Sicht später in einem endgültigen Beschluss, sieht der DSA Geldbußen von bis zu 6 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes vor.
Wichtig für die Einordnung: Nach Angaben eines ranghohen EU-Vertreters, den AFP zitiert, unterscheidet sich das neue Verfahren vom ersten Fall. Die Strafe aus dem Mai bezog sich vor allem auf eine unzureichende Risikobewertung. Die jetzigen Vorwürfe betreffen die Maßnahmen, die Temu derzeit tatsächlich ergreift.
Die Reaktion
Wie reagiert Temu auf die Vorwürfe?
Temu weist die Einschätzung zurück. Das Unternehmen erklärte laut AFP, es sei mit der vorläufigen Sicht der Kommission „respektvoll“ nicht einverstanden. Man investiere erheblich in die Compliance-Infrastruktur und in Fachpersonal und werde die Feststellungen sorgfältig prüfen und beantworten.
Die EU-Untersuchung gegen Temu läuft seit 2024. Laut Reuters und dpa-AFX hatte Temu nach der Strafe aus dem Mai Änderungen vorgelegt, die die Kommission akzeptiert hatte. Zu Zeitpunkt und Umfang dieses Aktionsplans gibt es in den Berichten unterschiedliche Angaben.
Einordnung
Was bedeutet das für die PDD-Aktie?
Für PDD Holdings ist Europa ein wichtiger Wachstumsmarkt außerhalb Chinas. Seit dem Start 2023 hat Temu laut AFP mehr als 120 Millionen Nutzer in der EU gewonnen. Ein zweites DSA-Verfahren erhöht den Druck, Kontrollen, Prüfpflichten für Händler und Sperrmechanismen weiter auszubauen. Das kann Kosten verursachen und das auf niedrige Preise ausgerichtete Geschäftsmodell belasten.
Zugleich bleibt offen, ob und wann aus der vorläufigen Feststellung eine Strafe wird und wie hoch sie ausfiele. Die Obergrenze von 6 Prozent ist ein rechtlicher Rahmen und keine Prognose. Anleger der PDD-Aktie dürften deshalb vor allem auf Temus Stellungnahme und mögliche Zugeständnisse achten.
FAQ zur PDD-Aktie und zum Temu-Verfahren
Was hat die EU-Kommission am 17. November 2026 festgestellt? Vorläufig, dass Temu gegen den Digital Services Act verstößt, weil Kontrollen, Moderation und Sanktionen gegen illegale Produkte unzureichend seien.
Wie hoch kann eine Strafe ausfallen? Der DSA erlaubt Geldbußen von bis zu 6 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Eine konkrete Summe gibt es noch nicht.
Ist das die erste Strafe gegen Temu? Nein. Im Mai 2026 hatte die EU-Kommission bereits eine Geldbuße von 200 Millionen Euro verhängt, damals vor allem wegen unzureichender Risikobewertung.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die PDD-Aktie gehandelt? Die Temu-Mutter PDD Holdings notiert an der Nasdaq unter dem Kürzel PDD, die ISIN der ADR lautet US7223041028.
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