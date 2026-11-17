Temu weist die Einschätzung zurück. Das Unternehmen erklärte laut AFP, es sei mit der vorläufigen Sicht der Kommission „respektvoll“ nicht einverstanden. Man investiere erheblich in die Compliance-Infrastruktur und in Fachpersonal und werde die Feststellungen sorgfältig prüfen und beantworten.

Die EU-Untersuchung gegen Temu läuft seit 2024. Laut Reuters und dpa-AFX hatte Temu nach der Strafe aus dem Mai Änderungen vorgelegt, die die Kommission akzeptiert hatte. Zu Zeitpunkt und Umfang dieses Aktionsplans gibt es in den Berichten unterschiedliche Angaben.