Um 14:30 Uhr deutscher Zeit blickt die Finanzwelt auf eine einzige Zahlenreihe. Das US-Handelsministerium veröffentlicht den PCE-Preisindex für Oktober – jenes Inflationsmaß, an dem die US-Notenbank ihr Ziel von 2 Prozent ausrichtet. Es ist die letzte große Preiszahl, bevor die Fed am 9. Dezember über die Zinsen entscheidet. Dass sie die Zinsen anhebt, gilt an den Märkten als nahezu sicher. Offen ist, wie stark.
PCE-Inflation heute um 14:30 Uhr: Die letzte Zahl vor dem Fed-Entscheid – kommt jetzt der große Zinsschritt?
Der PCE-Preisindex für Oktober ist die letzte große Inflationszahl vor der Fed-Sitzung am 9. Dezember – und die einzige Jahresrate für Oktober, die die Notenbank überhaupt bekommt. Erwartet werden 3,8 Prozent, in der Kernrate 3,2 Prozent. Warum eine einzige Nachkommastelle über 25 oder 50 Basispunkte entscheiden kann und welche Aktien, Anleihen und Währungen am stärksten reagieren dürften.
Die Besonderheit
Die einzige Jahresrate, die es für Oktober gibt
Diesmal hat der PCE-Bericht ein Gewicht, das über das Übliche hinausgeht. Er schließt eine Lücke, die der Regierungsstillstand von 2025 gerissen hat.
Als am 10. November die Verbraucherpreise für Oktober erschienen, fehlte eine entscheidende Angabe: die Jahresrate. Weil im Oktober 2025 wegen des Regierungsstillstands keine Preise erhoben worden waren, gab es keine Vergleichsbasis. Die Monatsraten fielen mit plus 0,4 Prozent und plus 0,3 Prozent in der Kernrate höher aus als erwartet. Der PCE-Bericht liefert nun die einzige Jahresrate für Oktober, die der Offenmarktausschuss vor seiner Sitzung zu sehen bekommt.
Die Richtung ist unerfreulich. Im September war der PCE-Index um 0,5 Prozent zum Vormonat gestiegen, die Jahresrate kletterte auf 3,6 Prozent. Für Oktober sehen Volkswirte 3,8 Prozent – fast das Doppelte des Notenbankziels. Die Regionalnotenbank von Cleveland schätzt die Kernrate in ihrem Echtzeitmodell auf rund 3,2 Prozent.
Die Schwelle
Warum die Marke von 0,3 Prozent so brisant ist
Fed-Gouverneur Christopher Waller hat die Messlatte selbst gelegt. Er brachte eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt ins Spiel, falls die Kerninflation monatlich bei 0,3 Prozent oder höher bleibt. Genau diesen Wert erwartet der Konsens. Am Dienstag erklärte zudem der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, die Inflation sei zu hoch, und signalisierte Unterstützung für eine Erhöhung im Dezember. Es wäre die erste unter Fed-Chef Kevin Warsh, der im Mai die Nachfolge von Jerome Powell angetreten hat.
Die Rechnung dahinter ist einfach: Ein monatlicher Anstieg von 0,3 Prozent entspricht aufs Jahr hochgerechnet rund 3,7 Prozent. Solange die Monatsrate dort verharrt, kommt die Inflation dem Ziel nicht näher. Der Leitzins liegt seit der Erhöhung im September bei 3,75 bis 4,00 Prozent.
Die Szenarien
Drei Ergebnisse, drei Marktreaktionen
Kernrate bei 0,4 Prozent oder höher
Die Debatte dreht sich dann nicht mehr um das Ob, sondern um die Größe des Zinsschritts. Die Wahrscheinlichkeit für 50 Basispunkte dürfte steigen, ebenso Renditen und Dollar. Unter Druck gerieten erfahrungsgemäß Technologiewerte, Immobilienaktien, Gold und Bitcoin.
Kernrate bei 0,3 Prozent wie erwartet
Der Markt sieht seine Erwartung bestätigt: ein Viertelpunkt im Dezember. Aufmerksam gelesen werden dann die Details – etwa eine Revision des September-Werts und die Entwicklung der Dienstleistungspreise.
Kernrate bei 0,2 Prozent oder darunter
Das wäre die Überraschung. Die Jahresrate würde sich in Richtung 3 Prozent bewegen, die Zinserhöhung im Dezember stünde wieder zur Diskussion. Renditen und Dollar dürften nachgeben, Wachstumswerte und Gold aufatmen.
Die Folgen für Aktien
Wer gewinnt, wer verliert
Steigende Zinsen sortieren die Börse neu. Banken wie die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Symbol: DBK, NYSE: DB) verdienen bei höheren Zinsen tendenziell mehr im Kreditgeschäft. Immobilienkonzerne wie Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Symbol: VNA, US-Symbol: VONOY) leiden dagegen unter teurerer Refinanzierung. Und hoch bewertete Wachstumswerte wie Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVD, NASDAQ: NVDA) reagieren empfindlich, weil ihre künftigen Gewinne bei höheren Zinsen stärker abgezinst werden. Am Dienstag verlor der Technologiesektor im S&P 500 bereits 3,26 Prozent, während Finanzwerte 0,83 Prozent zulegten.
Auch der Rest des Berichts zählt. Für die persönlichen Einkommen und die Konsumausgaben werden jeweils plus 0,4 Prozent erwartet. Ein Konsum, der nur noch mit der Teuerung Schritt hält, wäre ein Warnsignal für das wichtige Weihnachtsgeschäft. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am Dienstag bei rund 4,9 Prozent, der Dollar-Index bei 103,83 Punkten.
Häufige Fragen zur PCE-Inflation
Wann wird die PCE-Inflation veröffentlicht?
Am Mittwoch, 25. November 2026, um 14:30 Uhr deutscher Zeit, zusammen mit den persönlichen Einkommen und Ausgaben für Oktober.
Was wird erwartet?
Eine Jahresrate von 3,8 Prozent nach 3,6 Prozent und eine Kernrate von 3,2 Prozent nach 3,1 Prozent. Zum Vormonat werden jeweils plus 0,3 Prozent erwartet.
Warum ist der PCE-Index wichtiger als der Verbraucherpreisindex?
Die Fed richtet ihr Inflationsziel von 2 Prozent am PCE-Index aus. Er erfasst ein breiteres Spektrum an Ausgaben der Haushalte als der Verbraucherpreisindex.
Wann entscheidet die Fed über die Zinsen?
Am 9. Dezember 2026. Die Terminmärkte preisen eine Erhöhung um 25 Basispunkte zu rund 95 Prozent ein.
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