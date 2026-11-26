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PCC mit Neuemissionen zu 6,00% p.a. für 5 Jahre und 4,50% p.a. für 2 Jahre

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 16:24 2 Min. anleihencheck.de

PCC emittiert zum 1. Dezember zwei Anleihen mit 4,50% Jahreszins für zwei Jahre und 6,00% für fünf Jahre.

Bild: Photo by Towfiqu Barbhuiya / Unsplash

Die PCC SE emittiert zum 1. Dezember 2026 zwei neue Anleihen, die PCC-Anleihen Nummer 105 und 106 seit der Erstemission 1998, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Die 6,00%-Neuemission (ISIN: DE000A5GTMW3) hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit Tilgung am 1. Dezember 2031. Die 4,50%-Neuemission (ISIN: DE000A5GTMV5) hat eine Laufzeit von zwei Jahren, sie wird am 1. Dezember 2028 endfällig getilgt. Die Zinszahlungen erfolgen wie bei allen Anleihen der PCC SE quartalsweise. Zeichnen können Anleger die Anleihen jeweils ab einer Mindestanlage von 5.000 EUR spesenfrei direkt über die PCC SE. Die stückzinsfreie Zeichnungsfrist für beide Neuemissionen läuft bis zum 30. November 2026 zum Ausgabekurs von 100%. Danach können die Anleihen bis zum 29. Oktober 2027 zum Kaufkurs von 100% zuzüglich Stückzinsen gezeichnet werden (vorzeitige Schließung vorbehalten). Die Rückzahlung erfolgt am jeweiligen Fälligkeitstag zu 100% des Nennwerts. Die Notierung beider Anleihen im Open Market der Börse Frankfurt und im Freiverkehr der Börse Stuttgart ist ab Anfang Dezember 2026 beabsichtigt. Die PCC SE begibt Anleihen bereits seit 28 Jahren und ist einer der erfahrensten Anleiheemittenten in Deutschland. Fristgemäß wurden 83 der bisher 104 PCC-Anleihen bereits zurückgezahlt. Über 20.000 Anlegerinnen und Anleger zeichneten in den vergangenen gut zweieinhalb Jahrzehnten PCC-Anleihen im Wert von insgesamt rund 1,8 Milliarden EUR, wovon die PCC über 1,2 Milliarden EUR getilgt hat. Ausstattung der beiden PCC-Neuemissionen 2026 6,00%-PCC-Neuemission 2026 (01.12.2031) ISIN: DE000A5GTMW3

WKN: A5GTMW

Festzinssatz: 6,00% p. a.

Laufzeit: 5 Jahre

Emissionsvolumen: bis zu 25 Mio. Euro

Rückzahlungstermin: 1. Dezember 2031 4,50%-PCC-Neuemission 2026 (01.12.2028) ISIN: DE000A5GTMV5

WKN: A5GTMV

Festzinssatz: 4,50% p. a.

Laufzeit: 2 Jahre

Emissionsvolumen: bis zu 10 Mio. Euro

Rückzahlungstermin: 1. Dezember 2028 Gemeinsame Konditionen beider Anleihen Emissionsdatum: 1. Dezember 2026

Emissionskurs: 100% des Nennwerts

Stückelung: 1.000 Euro

Zinszahlungen: quartalsweise

Rückzahlung: zu 100% des Nennwerts am jeweiligen Rückzahlungstermin

Zeichnung ohne Stückzinsen: bis einschließlich 30. November 2026

Zeichnung mit Stückzinsberechnung: vom 1. Dezember 2026 bis zum 29. Oktober 2027 (vorzeitige Schließung vorbehalten)

Börsennotierung: Die Einbeziehung in den Handel in Frankfurt (Open Market) und Stuttgart (Freiverkehr) ist für Anfang Dezember 2026 vorgesehen.

Spesenfreier Erwerb: ab 5.000 Euro direkt über die PCC SE Der Basisprospekt vom 29. Oktober 2026 mit den endgültigen Bedingungen und etwaigen Nachträgen kann bei der PCC SE, Moerser Str. 149, 47198 Duisburg, kostenlos in gedruckter Form angefordert werden (Telefon: +49 (0)2066 908090, E-Mail: direktinvest@pcc.eu) und steht auf https://www.pcc-direktinvest.eu als PDF-Download zur Verfügung. Aktuelle Finanzinformationen sind auf https://www.pcc-finanzinformationen.eu veröffentlicht.

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