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pbb vergibt Darlehen in Höhe von 42 Mio. Euro an Westend Real Assets

aktiencheck.de Redaktion 16.11.2026, 09:33 1 Min. anleihencheck.de

Die Deutsche Pfandbriefbank finanziert den Erwerb eines modernen Rechenzentrums in Hamburg mit 42 Millionen Euro und stärkt damit den Ausbau digitaler Infrastruktur.

Bild: Deutsche Pfandbriefbank AG

Die Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900) hat eine Ankaufsfinanzierung in Höhe von 42 Millionen Euro für das von Westend Real Assets betreute Sondervermögen "HAL Digitale Infrastruktur Deutschland 1" zur Verfügung gestellt, so pbb in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Das Finanzierungsobjekt besteht aus einem Rechenzentrum in Hamburg-Rahlstedt, welches 2024 in Betrieb genommen wurde. Es handelt sich um ein hochmodernes Gebäude, das hinsichtlich seiner Konstruktion, technischer Ausstattung und Betrieb konsequent auf eine hohe Verfügbarkeit, Ausfallsicherheit und Energieeffizienz ausgelegt ist. Das Rechenzentrum hat in diesem Zuge die Zertifizierungen TÜV NORD TSI.STANDARD V4.6 Level 4 und DIN EN 50600 Verfügbarkeitsklasse 3 erhalten. Gerhard Meitinger, Head of Real Estate Finance Germany bei der Deutschen Pfandbriefbank (pbb), sagt: "Die pbb unterstreicht mit dieser Finanzierung ihr Engagement für nachhaltige Infrastrukturprojekte. Mit der Finanzierung unterstützt die Bank zudem den gezielten Ausbau leistungsfähiger digitaler Infrastruktur für Unternehmen und öffentliche Institutionen." Patrick Brinker, Geschäftsführer der Westend Real Assets, sagt: "Nach unserem Rechenzentrumsprojekt in Rellingen können wir nun auch beim Erwerb des Rechenzentrums in Rahlstedt auf die pbb als Finanzierungspartner zählen. Die hohe Nachfrage nach leistungsfähiger IT-Infrastruktur und der Nachholbedarf bei der Digitalisierung in Deutschland bieten attraktive Perspektiven für diese Assetklasse." Die akquinet GmbH betreibt neben dem Beleihungsobjekt drei weiter Rechenzentren in Hamburg und Umgebung, die langfristig angemietet sind.

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