PayPal ist am Mittwoch fast unverändert aus dem Handel gegangen, doch unter der Oberfläche brodelt es: Die PayPal Aktie (Ticker PYPL, ISIN US70450Y1038) schloss an der NASDAQ bei 57,90 US-Dollar, ein Minus von rund 0,4 Prozent. Am selben Tag stufte die Analystenfirma Monness Crespi Hardt den Zahlungsriesen von Neutral auf Sell ab und nannte ein Kursziel von 48 Dollar, rund 17 Prozent unter dem Schlusskurs. In dieser PayPal Aktienanalyse klären wir, was hinter dem Urteil steckt, wie die Zahlen wirklich aussehen und was die PayPal Aktienprognose der Analysten insgesamt hergibt.
PayPal Aktienanalyse: Monness stuft auf Sell ab, Kursziel 48 Dollar – wie viel Übernahmefantasie steckt noch in der Aktie?
Die PayPal Aktie schloss am 18. November bei 57,90 Dollar, nachdem Monness Crespi Hardt auf Sell abgestuft hat. Unsere PayPal Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Analystenkonsens, Chart und die PayPal Aktienprognose der Märkte ein.
PayPal Aktie auf einen Blick
- Unternehmen
- PayPal Holdings, Inc.
- Ticker
- PYPL (NASDAQ)
- ISIN
- US70450Y1038
- 52-Wochen-Spanne
- 38,46 bis 63,93 USD
- CEO
- Enrique Lores
Stand: 18.11.2026, Schlusskurs NASDAQ
Abstufung auf Sell
Monness Crespi Hardt sieht die Gewinnschätzungen für 2027 rund 7 Prozent unter dem Konsens und warnt vor einer Aktie, die noch immer rund 23 Prozent über dem Niveau vor den Übernahmeberichten notiert.
Solide Q3, schwache Erlöse
Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,45 Dollar klar über dem Konsens von 1,31 Dollar, der Umsatz mit 8,58 Milliarden Dollar aber unter den erwarteten 8,71 Milliarden.
Günstig bewertet, aber gemieden
Mit einem KGV von rund 10 gehört die PayPal Aktie zu den günstigsten Titeln der Branche. Der Analystenkonsens lautet dennoch Halten: 8 Kaufen, 31 Halten, 7 Verkaufen.
Der Auslöser
Was ist bei der PayPal Aktie passiert?
Analyst Gus Gala von Monness, Crespi, Hardt & Co. hat PayPal am 18. November 2026 auf Sell abgestuft. Nach Berichten von TipRanks und The Fly liegt seine Schätzung für den Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2027 etwa 7 Prozent unter dem Marktkonsens, und das, obwohl er hohe Aktienrückkäufe unterstellt. Er verweist außerdem darauf, dass die Aktie noch rund 23 Prozent über dem Stand vor den Berichten über ein Übernahmeinteresse liegt, obwohl sich das Bieterkonsortium zurückgezogen hat und die operativen Trends seither schwächer geworden seien. Auch sinkende Transaktionserlöse aus PayPals eigenen Produkten, die nur durch Braintree und Venmo ausgeglichen wurden, sowie fast verdoppelte Kredit- und Zinsforderungen von 3,7 Milliarden Dollar nennt er als Argumente.
Der Hintergrund: Laut Medienberichten hatte ein Konsortium um Stripe und Advent im Sommer 60,50 Dollar je Aktie geboten, gut 53 Milliarden Dollar. Der Verwaltungsrat hielt das für zu niedrig. Ende August wurde der Rückzug gemeldet, die Aktie fiel zeitweise um rund 12,7 Prozent auf 53,66 Dollar. Offiziell bestätigt wurde weder das Angebot noch der Rückzug. Seither schwankt die PayPal Aktie zwischen Hoffnung auf eine neue Offerte und der Frage, ob das Geschäft allein trägt.
Geschäftsmodell
Wie verdient PayPal sein Geld?
PayPal betreibt eine Zahlungsplattform mit rund 440 Millionen aktiven Konten. Das größte Standbein ist der Branded Checkout, also der PayPal-Button im Online-Handel. Er ist margenstark, wächst aber nur noch um 1 bis 2 Prozent und stagniert damit seit vier Quartalen. Venmo, die populäre US-Bezahl-App, legte im dritten Quartal beim Zahlungsvolumen um 14 Prozent zu, das Angebot „Pay with Venmo" sogar um 43 Prozent. Braintree wickelt Zahlungen für große Händler ab, das Volumen wuchs um 10 Prozent, die Marge ist aber geringer. Hinzu kommen Kreditprodukte wie Pay Later (plus 25 Prozent); Financial Services stehen für mehr als 20 Prozent der Transaktionserlöse.
Konzernchef ist seit März 2026 Enrique Lores. Er setzt auf ein Kostenprogramm mit mindestens 1,5 Milliarden Dollar Einsparungen über zwei bis drei Jahre und bezeichnet 2027 als Reinvestitionsjahr.
Zahlen und Bewertung
Wie steht es um die PayPal Aktienanalyse der Quartalszahlen?
PayPal hat am 27. Oktober 2026 Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Das Bild ist gemischt: Der Gewinn übertraf die Erwartungen, der Umsatz verfehlte sie, und der Free Cashflow ging zurück.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung zum Vorjahr
|Umsatz
|8,58 Mrd. USD
|+2 % (Konsens: 8,71 Mrd. USD)
|Zahlungsvolumen (TPV)
|487,1 Mrd. USD
|+6 %
|Non-GAAP-Gewinn je Aktie
|1,45 USD
|+8 % (Konsens: 1,31 USD)
|Non-GAAP-Betriebsmarge
|18,8 %
|+16 Basispunkte
|Free Cashflow
|1,43 Mrd. USD
|-17 %
Non-GAAP = bereinigt. Konsens-Werte laut Marktdatenanbietern.
Quelle: PayPal Holdings, 8-K vom 27.10.2026
Für das Gesamtjahr 2026 hob das Management den bereinigten Gewinn je Aktie auf rund 5,60 Dollar an, zuvor waren es rund 5,38 Dollar. Für das vierte Quartal peilt PayPal rund 1,43 Dollar an. Eine offizielle Prognose für 2027 gibt es nicht; das Management strebt ein ähnliches Gewinnwachstum wie 2026 an und will Details im Februar 2027 nennen. Aktienrückkäufe stützen den Gewinn je Aktie: 1,5 Milliarden Dollar flossen im dritten Quartal zurück, rund 6 Milliarden Dollar in den vergangenen zwölf Monaten.
Die Bewertung ist der Kern der PayPal Aktienanalyse. Auf Basis des Gewinnausblicks 2026 von rund 5,60 Dollar kommt die PayPal Aktie rechnerisch auf ein KGV von etwa 10. Zum Vergleich:
|Unternehmen
|KGV (trailing)
|KGV (erwartet)
|Visa
|34,8
|28,3
|Block
|126,7
|16,3
|Shopify
|110,8
|78,5
|Adyen (ADR)
|26,4
|21,9
|PayPal
|11,3
|10,1
Stichtage unterschiedlich (Mitte Oktober bis 13.11.2026), daher nur zur Orientierung.
Quelle: StockAnalysis, Abruf November 2026
PayPal wird also mit einem deutlichen Abschlag gehandelt. Der Markt zahlt für das geringe Wachstum im Kerngeschäft nur ein niedriges Vielfaches. Ob dieser Abschlag gerechtfertigt ist, ist genau die Frage, an der sich Bullen und Bären scheiden.
Analysten
Was sagen Analysten zur PayPal Aktienprognose?
Der Konsens ist zurückhaltend. Laut MarketBeat (Stand 18. November 2026) stehen 8 Kaufempfehlungen 31 Halten- und 7 Verkaufen-Einstufungen gegenüber, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 55,74 Dollar und damit leicht unter dem aktuellen Kurs. Die jüngsten Urteile im Überblick:
|Haus
|Urteil
|Kursziel
|Datum
|Monness Crespi Hardt
|Sell (zuvor Neutral)
|48 USD
|18.11.2026
|Bernstein
|Market Perform
|60 USD (zuvor 55)
|10./11.11.2026
|Freedom Broker
|Hold (zuvor Buy)
|63 USD (zuvor 72)
|04.11.2026
|BMO Capital Markets
|Market Perform
|59 USD (zuvor 56)
|28.10.2026
Urteile Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Weitere Häuser (Truist, Citi, BofA, Cleveland Research) liegen ebenfalls im Hold- bis Sell-Bereich.
Quelle: TipRanks/The Fly, MarketBeat, Investing.com, TradingView; Stand 18.11.2026
Wer die PayPal Aktienprognose der Profis liest, findet also keinen einheitlichen Blick: Die Kursziele reichen in diesen vier Häusern von 48 bis 63 Dollar, der Konsens liegt mit 55,74 Dollar knapp unter dem Kurs. Mehrere Häuser haben ihre Ziele zuletzt angehoben, doch das Gros bleibt bei Halten.
Chart
Wie sieht die PayPal Aktie charttechnisch aus?
Charttechnisch hat sich das Bild seit dem August-Absturz stabilisiert. Laut MarketBeat lag die 50-Tage-Linie am 18. November bei 55,78 Dollar, die 200-Tage-Linie bei 50,22 Dollar; der Kurs notiert über beiden. Der Relative-Stärke-Index (RSI) lag Mitte November bei rund 57 und damit im neutralen Bereich. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 38,46 bis 63,93 Dollar. Als Marken im Blick behalten Marktteilnehmer das Oktober-Tief um 55 Dollar und den Bereich um 60 Dollar; die genauen Werte stammen aus einer weniger verlässlichen Quelle und sind eine Einschätzung der Redaktion.
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der PayPal Aktie jetzt?
Der nächste große Termin ist die Dividendenzahlung: Die Quartalsdividende von 0,14 Dollar je Aktie hat den Stichtag 4. Dezember 2026 und wird am 24. Dezember 2026 gezahlt. Die Zahlen zum vierten Quartal und der Ausblick für 2027 kommen im Februar 2027, das genaue Datum war bei Redaktionsschluss nicht bekannt. Bis dahin dürften Marktteilnehmer vor allem drei Dinge verfolgen: ob der Branded Checkout wieder anzieht, wie sich die Kreditforderungen entwickeln und ob neue Übernahmeberichte auftauchen.
FAQ
Häufige Fragen zur PayPal Aktie
Was kostet die PayPal Aktie aktuell? Der letzte bestätigte Schlusskurs der PayPal Aktie an der NASDAQ vom 18. November 2026 lag bei 57,90 Dollar. In Euro nannte goldesel.de am selben Tag 52,30 Euro (Börsenplatz und Uhrzeit dort nicht angegeben).
Warum hat Monness die PayPal Aktie abgestuft? Der Analyst sieht die Gewinnschätzungen 2027 unter dem Konsens, schwächere Trends seit dem Übernahme-Rückzug und höhere Kreditrisiken. Sein Kursziel liegt bei 48 Dollar.
Wie sieht die PayPal Aktienprognose der Analysten aus? Laut MarketBeat liegt der Konsens bei Halten (8 Kaufen, 31 Halten, 7 Verkaufen) mit einem durchschnittlichen Kursziel von 55,74 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Ist die PayPal Aktie günstig bewertet? Das KGV liegt bei rund 10 und damit deutlich unter Visa oder Adyen. Ob die Aktie günstig ist, hängt davon ab, ob das Kerngeschäft wieder wächst.
Zahlt PayPal eine Dividende? Ja, 0,14 Dollar je Aktie pro Quartal, nächster Stichtag ist der 4. Dezember 2026.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufung von Monness, Crespi, Hardt & Co. (Sell, Kursziel 48 US-Dollar, 18.11.2026) wird hier als Information Dritter weitergegeben. aktiencheck.de macht sich diese nicht zu eigen und gibt keine eigene Empfehlung ab. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Die Offenlegungen der Quelle waren bei Redaktionsschluss nicht abrufbar.
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