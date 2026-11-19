Analyst Gus Gala von Monness, Crespi, Hardt & Co. hat PayPal am 18. November 2026 auf Sell abgestuft. Nach Berichten von TipRanks und The Fly liegt seine Schätzung für den Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2027 etwa 7 Prozent unter dem Marktkonsens, und das, obwohl er hohe Aktienrückkäufe unterstellt. Er verweist außerdem darauf, dass die Aktie noch rund 23 Prozent über dem Stand vor den Berichten über ein Übernahmeinteresse liegt, obwohl sich das Bieterkonsortium zurückgezogen hat und die operativen Trends seither schwächer geworden seien. Auch sinkende Transaktionserlöse aus PayPals eigenen Produkten, die nur durch Braintree und Venmo ausgeglichen wurden, sowie fast verdoppelte Kredit- und Zinsforderungen von 3,7 Milliarden Dollar nennt er als Argumente.

Der Hintergrund: Laut Medienberichten hatte ein Konsortium um Stripe und Advent im Sommer 60,50 Dollar je Aktie geboten, gut 53 Milliarden Dollar. Der Verwaltungsrat hielt das für zu niedrig. Ende August wurde der Rückzug gemeldet, die Aktie fiel zeitweise um rund 12,7 Prozent auf 53,66 Dollar. Offiziell bestätigt wurde weder das Angebot noch der Rückzug. Seither schwankt die PayPal Aktie zwischen Hoffnung auf eine neue Offerte und der Frage, ob das Geschäft allein trägt.