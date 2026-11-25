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PayPal Aktie: Warum sinkende Transaktionsgebühren den Fokus auf Zusatzdienste lenken

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 14:04 1 Min. Wedbush Securities

Wedbush bewertet PayPal mit "neutral" und sieht in Zusatzdiensten den neuen Wachstumstreiber der Branche.

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Die Analysten von Wedbush nehmen die PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker: PYPL) mit dem Rating "neutral" und einem Kursziel von 62 USD in die Bewertung auf. Zum Auftakt ihrer Beobachtung des FinTech-Sektors sei für die Analysten entscheidend, wie sich die Wachstumstreiber der Branche verschoben hätten. Früher habe die Wall Street das Wachstum vor allem darauf zurückgeführt, dass immer mehr Verbraucher elektronisch bezahlt hätten und auch Händler in Einkaufszentren diese Zahlungsarten zunehmend akzeptiert hätten. Inzwischen komme der stärkere Wachstumsimpuls von Zusatzdiensten rund um den Zahlungsverkehr. Da die Gebühren je Transaktion weiter sinken würden, gewinne für Zahlungsdienstleister die Frage an Bedeutung, welche Leistungen sie Händlern über die reine Zahlungsabwicklung hinaus anbieten könnten. Dazu würden etwa Betrugsprävention, Cybersicherheit, Datenanalyse, Bonusprogramme und die Prüfung der Kundenidentität zählen. Die Analysten von Wedbush stufen die PayPal-Aktie zum Start mit "neutral" ein und setzen das Kursziel auf 62 USD. (Analyse vom 24.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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