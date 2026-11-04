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PayPal Aktie: Übernahmehoffnungen schwinden - Freedom Broker streicht Kaufempfehlung

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 12:03 9 Min.

Die PayPal Aktie verliert nach dem Rückzug der Übernahmeinteressenten weiter an Attraktivität: Freedom Broker stuft den Zahlungsdienstleister von "buy" auf "hold" ab und senkt das Kursziel von 72 auf 63 USD - enttäuschende Umsätze und das angekündigte Investitionsjahr 2027 belasten die Perspektiven trotz überraschend starker Quartalsgewinne

Bild: Unsplash

Gewinn über den Erwartungen, Umsatz unter den Prognosen und eine geplatzte Übernahmehoffnung: Bei PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) treffen derzeit gleich mehrere Entwicklungen aufeinander, die Anleger aufmerksam verfolgen sollten. Der Zahlungsdienstleister hat mit seinen Zahlen für das dritte Quartal zwar beim Ergebnis positiv überrascht, konnte die Erwartungen beim Umsatz jedoch nicht erfüllen. Gleichzeitig ist nach dem Rückzug eines Übernahmekonsortiums ein wichtiger Kurstreiber weggefallen. Freedom Broker zieht daraus Konsequenzen: Analyst Mikhail Paramonov senkt das Kursziel für die PayPal Aktie von 72 auf 63 USD und stuft das Rating von "buy" auf "hold" herab. Besonders brisant ist der Ausblick auf 2027, das das Management ausdrücklich als Investitionsjahr bezeichnet. Für Anleger stellt sich damit die Frage, ob PayPal vor einer längeren Übergangsphase steht oder gerade die Grundlagen für eine nachhaltige Erholung schafft. Freedom Broker stuft PayPal ab: Kursziel fällt auf 63 USD In seiner aktuellen Aktienanalyse vom 03. November 2026 hat Freedom Broker die Einschätzung für PayPal deutlich zurückgenommen. Analyst Mikhail Paramonov reduziert das Kursziel von bisher 72 USD auf 63 USD. Das entspricht einer Senkung um 12,5%. Gleichzeitig wird die bisherige Kaufempfehlung gestrichen. Statt des Ratings "buy" lautet die Einstufung nun "hold". Damit signalisiert Freedom Broker eine spürbar vorsichtigere Haltung gegenüber der PayPal Aktie. Die Herabstufung ist besonders bemerkenswert, weil PayPal bei den jüngsten Quartalszahlen durchaus positive Akzente setzen konnte. Dennoch reichen diese nach Einschätzung von Mikhail Paramonov nicht aus, um die bisherige optimistische Bewertung aufrechtzuerhalten. Im Mittelpunkt der Aktienanalyse stehen drei wesentliche Faktoren: die enttäuschende Umsatzentwicklung im dritten Quartal, der Wegfall der Übernahmeprämie nach dem Rückzug des Interessentenkonsortiums sowie die Ankündigung des Managements, 2027 verstärkt in das Geschäft zu investieren. Das neue Kursziel von 63 USD verdeutlicht, dass Freedom Broker die kurzfristigen Perspektiven von PayPal inzwischen zurückhaltender beurteilt. Wie groß das tatsächliche Kurspotenzial gegenüber der aktuellen Börsennotierung ist, lässt sich ohne einen zeitgleichen Aktienkurs allerdings nicht zuverlässig bestimmen. PayPal Quartalszahlen: Gewinn überzeugt, Umsatz enttäuscht Die Geschäftszahlen für das dritte Quartal liefern ein gemischtes Bild. PayPal übertraf beim Gewinn die Erwartungen der Analysten, blieb beim Umsatz jedoch hinter den Prognosen zurück. Für Anleger ist diese Kombination besonders interessant. Ein besser als erwartetes Ergebnis kann darauf hindeuten, dass ein Unternehmen seine Kosten effizient kontrolliert oder von einer günstigen Entwicklung einzelner Ergebnisfaktoren profitiert. Eine Umsatzenttäuschung wirft dagegen Fragen zur Wachstumsdynamik auf. Gerade bei einem Zahlungsdienstleister wie PayPal spielt die Umsatzentwicklung eine wichtige Rolle. Sie zeigt, in welchem Umfang das Unternehmen seine Dienstleistungen wirtschaftlich erfolgreich vermarktet und zusätzliche Erlöse erzielt. Die Aktienanalyse von Freedom Broker nennt keine konkreten Umsatz- oder Gewinnzahlen für das dritte Quartal. Deshalb lässt sich aus der vorliegenden Einschätzung nicht ableiten, wie groß die jeweilige Abweichung von den Markterwartungen ausgefallen ist. Dennoch ist die Botschaft von Mikhail Paramonov eindeutig: Die positive Gewinnüberraschung kann die schwächere Umsatzentwicklung aus seiner Sicht nicht vollständig aufwiegen. Für die PayPal Aktie bleibt deshalb entscheidend, ob sich die Erlösdynamik in den kommenden Quartalen wieder verbessern kann. Übernahmefantasie geplatzt: PayPal verliert einen wichtigen Bewertungstreiber Ein besonders bedeutender Faktor der aktuellen Aktienanalyse ist der Rückzug des Konsortiums aus Stripe und Advent. Die beiden Interessenten hatten ihren Übernahmevorschlag für PayPal Ende August zurückgezogen. Nach Einschätzung von Freedom Broker ist damit die zuvor in der Bewertung enthaltene Übernahmeprämie weggefallen. Diese Entwicklung verändert die Ausgangslage für Anleger erheblich. Übernahmefantasien können Aktienkurse unterstützen, weil Investoren auf einen möglichen Kaufpreis oberhalb der bisherigen Börsenbewertung spekulieren. Fällt eine solche Perspektive weg, richtet sich der Blick wieder stärker auf die eigenständige Ertragskraft und die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens. Genau diesen Effekt beschreibt Analyst Mikhail Paramonov in seiner Aktienanalyse. Der Rückzug des Konsortiums hat nach seiner Einschätzung dazu geführt, dass die Übernahmeprämie aus der Bewertung der PayPal Aktie verschwunden ist. Für Anleger bedeutet dies, dass ein möglicher zusätzlicher Kurstreiber weggefallen ist. Eine neue Übernahmeofferte ist zwar grundsätzlich nicht ausgeschlossen, doch die vorliegende Aktienanalyse enthält keine Hinweise auf entsprechende neue Verhandlungen. Das Kursziel von 63 USD berücksichtigt somit eine veränderte Bewertungssituation, in der PayPal stärker an seinen eigenen operativen Perspektiven gemessen wird. 2027 wird zum Investitionsjahr: Warum Anleger Geduld brauchen könnten Neben der Umsatzenttäuschung und dem Wegfall der Übernahmeprämie sorgt insbesondere der Ausblick auf 2027 für Zurückhaltung. Das PayPal-Management hat das kommende Geschäftsjahr nach Angaben von Freedom Broker ausdrücklich als Investitionsjahr bezeichnet. Diese Formulierung ist für die Bewertung der PayPal Aktie relevant. Zusätzliche Investitionen können langfristig notwendig sein, um Produkte weiterzuentwickeln, die Wettbewerbsposition zu stärken und neue Wachstumschancen zu erschließen. Kurzfristig können höhere Ausgaben allerdings die Profitabilität belasten. Entscheidend wird deshalb sein, wie umfangreich die geplanten Investitionen ausfallen und wann sie sich wirtschaftlich auszahlen. Die vorliegende Aktienanalyse enthält keine konkreten Angaben zur Höhe der Investitionen oder zu den geplanten Maßnahmen. Auch eine quantitative Gewinnprognose für 2027 wird nicht genannt. Für Analyst Mikhail Paramonov ist die Ankündigung dennoch ein wichtiger Grund für die vorsichtigere Einschätzung. Freedom Broker berücksichtigt damit, dass PayPal möglicherweise zunächst zusätzliche Mittel einsetzen muss, bevor sich daraus neue Wachstumsimpulse ergeben. PayPal vor einer Übergangsphase: Wachstum oder Profitabilität? Die aktuelle Situation verdeutlicht eine zentrale Herausforderung für PayPal. Das Unternehmen muss seine Wachstumsdynamik verbessern und gleichzeitig seine Profitabilität sichern. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen, dass PayPal beim Gewinn besser als erwartet abgeschnitten hat. Die Umsatzenttäuschung macht jedoch deutlich, dass die operative Entwicklung nicht in allen Bereichen gleichermaßen überzeugt. Das angekündigte Investitionsjahr 2027 könnte eine Antwort auf diese Herausforderung darstellen. Zusätzliche Investitionen können dazu beitragen, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Gleichzeitig besteht das Risiko, dass die kurzfristige Ergebnisentwicklung darunter leidet. Für die PayPal Aktie entsteht daraus ein Spannungsfeld zwischen möglichen langfristigen Verbesserungen und kurzfristiger Unsicherheit. Freedom Broker entscheidet sich vor diesem Hintergrund für eine neutralere Positionierung. Mit dem Rating "hold" signalisiert Analyst Mikhail Paramonov, dass er derzeit keinen ausreichenden Anlass sieht, an seiner bisherigen Kaufempfehlung festzuhalten. Wettbewerbsdruck im Zahlungsverkehr: PayPal muss seine Position behaupten PayPal bewegt sich in einem Markt, der durch technologischen Wandel und intensiven Wettbewerb geprägt ist. Digitale Zahlungsdienste, integrierte Bezahllösungen und neue Finanztechnologien verändern die Anforderungen an etablierte Anbieter. Für PayPal ist deshalb entscheidend, seine Dienstleistungen attraktiv zu halten und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich zu betreiben. Zusätzliche Investitionen können dabei helfen, Produkte und Prozesse weiterzuentwickeln. Allerdings müssen solche Maßnahmen einen ausreichenden wirtschaftlichen Nutzen erzielen. Steigende Ausgaben ohne entsprechende Umsatz- und Ergebnisverbesserungen könnten die Profitabilität beeinträchtigen. Die Aktienanalyse von Freedom Broker nennt den allgemeinen Wettbewerbsdruck nicht ausdrücklich als Grund für die Herabstufung. Er bleibt jedoch ein relevanter Hintergrundfaktor für die langfristige Beurteilung des Geschäftsmodells. Für Anleger wird besonders wichtig sein, ob PayPal nach dem angekündigten Investitionsjahr wieder eine überzeugendere Wachstumsdynamik erreichen kann. Was bedeutet das Rating "hold" für die PayPal Aktie? Die Herabstufung von "buy" auf "hold" bedeutet nicht, dass Freedom Broker zwangsläufig mit einem deutlichen Kursverfall rechnet. Sie zeigt vielmehr, dass Analyst Mikhail Paramonov das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken inzwischen weniger attraktiv beurteilt. Das gesenkte Kursziel von 63 USD ist Ausdruck dieser veränderten Einschätzung. Gegenüber dem bisherigen Ziel von 72 USD reduziert Freedom Broker seine Bewertung um 12,5%. Die Kombination aus unverändert bestehenden operativen Chancen und gestiegenen Unsicherheiten führt damit zu einer vorsichtigeren Anlageempfehlung. Für Anleger ist besonders relevant, dass die Aktienanalyse mehrere unterschiedliche Belastungsfaktoren zusammenführt. Die Umsatzentwicklung blieb hinter den Erwartungen zurück, die Übernahmefantasie ist weggefallen und das Management stellt zusätzliche Investitionen für 2027 in Aussicht. Gleichzeitig bleibt die positive Gewinnüberraschung ein Argument dafür, dass PayPal weiterhin über operative Stärken verfügt. Das Rating "hold" spiegelt somit eine abwartende Haltung wider. Freedom Broker sieht offenbar zunächst weiteren Klärungsbedarf, bevor eine optimistischere Einschätzung wieder gerechtfertigt erscheint. PayPal Aktie: Die wichtigsten Chancen und Risiken im Überblick Chancen: Gewinn im dritten Quartal über den Erwartungen

Potenzial für eine Verbesserung der Umsatzdynamik

Langfristige Wachstumschancen durch zusätzliche Investitionen

Möglichkeit einer Stärkung der Wettbewerbsposition

Potenzielle Ergebnisverbesserungen bei erfolgreicher Umsetzung der Investitionsstrategie

Weiterhin etablierte Marktposition im digitalen Zahlungsverkehr Risiken: Umsatz im dritten Quartal unter den Analystenerwartungen

Wegfall der Übernahmeprämie nach dem Rückzug von Stripe und Advent

Mögliche kurzfristige Ergebnisbelastungen durch das Investitionsjahr 2027

Unsicherheit über den wirtschaftlichen Erfolg zusätzlicher Investitionen

Intensiver Wettbewerb im digitalen Zahlungsverkehr

Herabstufung durch Freedom Broker von "buy" auf "hold"

Reduzierung des Kursziels um 12,5% auf 63 USD Fazit: Freedom Broker sieht bei PayPal vorerst mehr Unsicherheit Die aktuelle Aktienanalyse von Freedom Broker zeichnet ein differenziertes Bild der PayPal Aktie. Einerseits konnte der Zahlungsdienstleister mit seinen Quartalszahlen beim Gewinn positiv überraschen. Andererseits blieb der Umsatz hinter den Erwartungen zurück. Besonders schwer wiegt aus Sicht von Analyst Mikhail Paramonov der Wegfall der Übernahmeprämie. Nach dem Rückzug des Konsortiums aus Stripe und Advent Ende August ist ein wesentlicher spekulativer Bewertungstreiber verschwunden. Hinzu kommt die Ankündigung des Managements, 2027 als Investitionsjahr zu betrachten. Diese Strategie könnte langfristig neue Wachstumschancen eröffnen, kurzfristig jedoch zusätzliche Unsicherheiten hinsichtlich der Profitabilität schaffen. Freedom Broker zieht daraus klare Konsequenzen: Das Kursziel für die PayPal Aktie sinkt von 72 auf 63 USD, während das Rating von "buy" auf "hold" zurückgenommen wird. Für Anleger wird entscheidend sein, ob PayPal seine Umsatzentwicklung stabilisieren und die angekündigten Investitionen in nachhaltiges Wachstum umwandeln kann. Die Herabstufung durch Mikhail Paramonov verdeutlicht, dass die operative Erholung allein noch nicht ausreicht, um sämtliche Bewertungsrisiken auszuräumen. Ohne die frühere Übernahmefantasie muss PayPal nun stärker durch seine eigenen Geschäftsergebnisse überzeugen. Die zentrale Botschaft der Aktienanalyse lautet deshalb: PayPal besitzt weiterhin Entwicklungsmöglichkeiten, doch Freedom Broker sieht nach der Umsatzenttäuschung, dem Wegfall der Übernahmeprämie und dem angekündigten Investitionsjahr derzeit keinen ausreichenden Grund mehr für eine Kaufempfehlung. 👉 📤 Du kennst jemanden, der mit PayPal schneller bezahlt, als er seine Aktienentscheidungen überdenkt? Dann teile diesen Artikel mit Deinen Freunden! Schließlich ist eine gute Börsenanalyse die einzige Investition, bei der Du nicht erst auf den Button "Jetzt bezahlen" klicken musst. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 04. November 2026 Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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