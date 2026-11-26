Rückblick: Seit dem Rückschlag vom Augusthoch bei 62,73 USD bis auf 50,80 USD im September pendelt die PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) in einer breiten Spanne, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.
PayPal Aktie: Offene Lücke im Fokus - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Anfang November sei das Papier bei 60,87 USD knapp unter der offenen Kurslücke bei 61,37 USD gescheitert. Am Freitag sei der Titel am Tag eines umfassenden Umbaus der Führungsetage mit einer Kurslücke bis auf 53,10 USD gefallen, habe den Verlust aber binnen drei Handelstagen wieder aufgeholt. Am Mittwoch sei die Aktie mit einer langen weißen Kerze um 2,92% auf 57,81 USD gestiegen und habe damit über allen drei EMAs und der Ichimoku-Wolke geschlossen.
Ausblick
Über dem Tageshoch bei 57,96 USD rücke die Marke von 59,10 USD in den Fokus, darüber das Novemberhoch bei 60,87 USD und die offene Lücke bei 61,37 USD. Als Unterstützung würden nun der 10er-EMA bei 56,95 USD und der 50er-EMA bei 56,60 USD, darunter der 200er-EMA bei 54,79 USD dienen. Falle das Papier dagegen unter 53,10 USD, sei die Erholung gescheitert. Saisonal sei der Rückenwind begrenzt, denn vom 26. November bis Ende Januar habe die Aktie zwar in sieben der letzten zehn Jahre zugelegt, die zweite Dezemberhälfte sei aber in sieben von zehn Jahren negativ verlaufen. (Analyse vom 26.11.2026)
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