Über dem Tageshoch bei 57,96 USD rücke die Marke von 59,10 USD in den Fokus, darüber das Novemberhoch bei 60,87 USD und die offene Lücke bei 61,37 USD. Als Unterstützung würden nun der 10er-EMA bei 56,95 USD und der 50er-EMA bei 56,60 USD, darunter der 200er-EMA bei 54,79 USD dienen. Falle das Papier dagegen unter 53,10 USD, sei die Erholung gescheitert. Saisonal sei der Rückenwind begrenzt, denn vom 26. November bis Ende Januar habe die Aktie zwar in sieben der letzten zehn Jahre zugelegt, die zweite Dezemberhälfte sei aber in sieben von zehn Jahren negativ verlaufen. (Analyse vom 26.11.2026)