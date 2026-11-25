Leise, aber stetig geht es aufwärts. Die PayPal Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Handelssymbol: 2PP, US-Handelssymbol: PYPL) schloss am Mittwoch 2,92 Prozent höher bei 57,81 Dollar und gehört zu den Nasdaq100 Gewinnern. Es war der dritte Gewinntag in Folge. Seit dem Schlusskurs vom Freitag bei 53,29 Dollar summiert sich das Plus auf rund 8,5 Prozent.
PayPal Aktie: Nasdaq100 Gewinner mit plus 2,9 Prozent – vier Gewinntage in Folge
Die PayPal Aktie zählt zum Handelsschluss zu den Nasdaq100 Gewinnern: Der Zahlungsdienstleister steigt um 2,92 Prozent auf 57,81 Dollar. Seit dem Rückschlag am Freitag hat das Papier mehr als 8 Prozent gewonnen. Die Analyse zeigt, was die Erholung trägt.
Die Gründe für den Kursgewinn
Einkaufen geht auch ohne KI
Eine Unternehmensnachricht gab es am Mittwoch nicht. Die PayPal Aktie profitiert von der Umschichtung, die den Markt derzeit prägt. Anleger ziehen Geld aus KI-Werten ab und suchen Geschäfte, die am Konsum hängen. PayPal verdient an jeder Zahlung, die über seine Plattform läuft, und der Black Friday steht unmittelbar bevor.
Die Aktie hat sich in den turbulenten Wochen bemerkenswert gehalten. Während der breite US-Markt binnen eines Monats rund 10 Prozent verlor, blieb PayPal nahezu unverändert.
Umschichtung
Konsumnahe und niedrig bewertete Titel waren gefragt.
Weihnachtsgeschäft
Die umsatzstärksten Wochen für Onlinezahlungen beginnen.
Angehobene Ziele
Im Oktober erhöhte PayPal seine Jahresprognose für den Gewinn.
Einordnung
Umbau läuft, Wachstum fehlt noch
PayPal steckt in einem mehrjährigen Umbau. Im dritten Quartal stieg der Umsatz nur um 2 Prozent auf 8,6 Milliarden Dollar. Konzernchef Enrique Lores hob dennoch die Jahresziele für den Gewinn je Aktie an und sprach davon, dass die Strategie sich in den Zahlen niederzuschlagen beginne.
Am Freitag hatte die Aktie nach der Ankündigung von Wechseln im Management rund 4 Prozent verloren. Seither holt der Nasdaq100 Gewinner auf. Für eine Neubewertung fehlt der PayPal Aktie vor allem eines: mehr Wachstum im Kerngeschäft, dem Bezahlen mit dem PayPal-Knopf in Online-Shops. Dort legte das Volumen zuletzt nur um rund 1 Prozent zu.
Häufige Fragen zur PayPal Aktie
Warum ist die PayPal Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Am 25. November 2026 schichteten Anleger aus KI-Werten in konsumnahe Aktien um, und das Weihnachtsgeschäft steht bevor. Die PayPal Aktie schloss 2,92 Prozent höher bei 57,81 Dollar.
Wie hat sich die PayPal Aktie seit Freitag entwickelt?
Vom Schlusskurs am 20. November bei 53,29 Dollar stieg sie um rund 8,5 Prozent.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der PayPal Aktie?
Die ISIN lautet US70450Y1038, die WKN A14R7U. An der Nasdaq wird die Aktie unter PYPL gehandelt, in Deutschland unter 2PP.
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