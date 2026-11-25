Eine Unternehmensnachricht gab es am Mittwoch nicht. Die PayPal Aktie profitiert von der Umschichtung, die den Markt derzeit prägt. Anleger ziehen Geld aus KI-Werten ab und suchen Geschäfte, die am Konsum hängen. PayPal verdient an jeder Zahlung, die über seine Plattform läuft, und der Black Friday steht unmittelbar bevor.

Die Aktie hat sich in den turbulenten Wochen bemerkenswert gehalten. Während der breite US-Markt binnen eines Monats rund 10 Prozent verlor, blieb PayPal nahezu unverändert.