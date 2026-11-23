Die PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) steht vor einer entscheidenden Bewährungsprobe! Nach Jahren enttäuschter Erwartungen, zunehmendem Wettbewerbsdruck und einer schwierigen Transformation sorgt der amerikanische Zahlungsdienstleister erneut für Schlagzeilen. Die Aktie legte an der NASDAQ auf 55,24 USD zu und verbuchte damit ein Tagesplus von 3,6 Prozent. Doch während Anleger auf eine nachhaltige Trendwende hoffen, bleibt Clear Street vorsichtig. In seiner aktuellen PayPal-Aktienanalyse vom 20. November 2026 bestätigt das Analystenhaus das Rating "hold" und das Kursziel 62 USD. Daraus ergibt sich beim angegebenen Schlusskurs ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 12,2 Prozent. Die entscheidende Frage lautet: Steht PayPal tatsächlich vor einem Comeback, oder könnte sich die jüngste Kurserholung als trügerische Hoffnung erweisen? Besonders brisant ist die Einschätzung von Clear Street zu den jüngsten Veränderungen im Management. Denn Analyst Owen Lau sieht darin nicht nur neue operative Risiken, sondern auch ein deutlich geringeres Potenzial für eine mögliche Übernahme des Zahlungsdienstleisters.
PayPal Aktie: Kommt jetzt das große Comeback?
Anleger hoffen auf den nächsten Kursschub!
Clear Street bestätigt Rating "hold": Warum PayPal noch nicht überzeugt
Die aktuelle PayPal-Aktienanalyse von Clear Street enthält eine bemerkenswert zurückhaltende Botschaft. Analyst Owen Lau bestätigt das Rating "hold" und hält am Kursziel 62 USD fest. Die Zielmarke war zuvor von 60 auf 62 USD angehoben worden. Trotz des rechnerischen Aufwärtspotenzials sieht Clear Street derzeit keinen ausreichenden Grund für eine ausdrückliche Kaufempfehlung. Im Mittelpunkt der aktuellen Einschätzung stehen die jüngsten Veränderungen in der Führungsspitze von PayPal. Das Unternehmen hat vier wichtige Personalentscheidungen bekannt gegeben, um die langfristige Strategie unter Vorstandschef Enrique Lores voranzutreiben. Unter anderem soll Claire Bramley die bisherige Finanzchefin Jamie Miller ablösen. Für Clear Street sind diese Veränderungen jedoch nicht ausschließlich positiv. Vielmehr deuten sie darauf hin, dass die Transformation des Unternehmens noch lange nicht abgeschlossen ist. Analyst Owen Lau sieht zusätzliche Risiken bei der Umsetzung der strategischen Neuausrichtung. Damit bleibt die zentrale Herausforderung bestehen: PayPal muss beweisen, dass die geplanten Veränderungen tatsächlich zu dauerhaft höherem Wachstum und steigender Profitabilität führen können.
Analyst Owen Lau warnt: Der Turnaround könnte noch lange dauern
Besonders interessant ist die Einschätzung von Clear Street zum zeitlichen Verlauf der Unternehmenssanierung. Analyst Owen Lau interpretiert die jüngsten Managemententscheidungen als Hinweis darauf, dass PayPal noch erhebliche operative Arbeit bevorsteht. In der veröffentlichten Analystenmeldung heißt es, dass es bei der Transformation noch "ein langer Weg" sei. Diese Formulierung ist eine sinngemäße deutsche Übersetzung der englischen Originalaussage "still a long way to go". Die Einschätzung verdeutlicht, dass Clear Street die bisherigen Fortschritte nicht als ausreichenden Beweis für eine erfolgreiche Trendwende betrachtet. Die Ernennung neuer Führungskräfte kann zwar frische Impulse schaffen, gleichzeitig aber auch organisatorische Unsicherheiten verursachen. Neue Verantwortlichkeiten müssen geklärt, Strategien umgesetzt und interne Prozesse aufeinander abgestimmt werden. Gerade bei einem weltweit tätigen Zahlungsdienstleister wie PayPal können solche Veränderungen erhebliche Auswirkungen auf die operative Entwicklung haben. Clear Street sieht deshalb zusätzliche Umsetzungsrisiken. Das Rating "hold" bleibt unverändert, obwohl das Kursziel 62 USD über dem aktuellen Aktienkurs liegt.
Übernahmefantasie schwindet: Clear Street sieht ein wichtiges Kursszenario gefährdet
Ein besonders brisanter Punkt der aktuellen PayPal-Aktienanalyse betrifft mögliche Übernahmefantasien. In den vergangenen Monaten hatten Spekulationen über strategische Interessenten und potenzielle Transaktionen immer wieder Aufmerksamkeit erregt. Solche Erwartungen können Aktienkurse erheblich beeinflussen, weil Investoren bei einer Übernahme häufig auf einen Aufschlag gegenüber dem Börsenkurs hoffen. Doch Clear Street dämpft diese Hoffnungen. Analyst Owen Lau sieht nach den jüngsten Managementveränderungen eine "geringere Wahrscheinlichkeit" für einen Verkauf des Unternehmens. Diese Formulierung übersetzt die veröffentlichte Aussage "lower likelihood". Nach Einschätzung von Clear Street verringern die Personalentscheidungen die Wahrscheinlichkeit einer Veräußerung von PayPal auf kurze bis mittlere Sicht erheblich. Der Hintergrund erscheint nachvollziehbar: Wenn ein Unternehmen seine Führungsspitze neu aufstellt, um eine mehrjährige Strategie umzusetzen, spricht dies eher für eine eigenständige Fortführung des Geschäfts als für einen unmittelbar bevorstehenden Verkauf. Allerdings handelt es sich dabei um eine Analysteneinschätzung und nicht um eine offizielle Aussage von PayPal über mögliche Transaktionen. Für spekulativ orientierte Anleger ist dieser Punkt dennoch wichtig. Sollte die Übernahmefantasie aus dem Aktienkurs verschwinden, müsste PayPal seine Attraktivität umso stärker durch operative Verbesserungen unter Beweis stellen.
PayPal meldet 8,6 Milliarden USD Umsatz: Die Zahlen zeigen Licht und Schatten
Die jüngsten Quartalszahlen verdeutlichen, warum die Bewertung von PayPal so schwierig bleibt. Im dritten Quartal 2026 steigerte das Unternehmen seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2 Prozent auf rund 8,58 Milliarden USD. Das gesamte abgewickelte Zahlungsvolumen erhöhte sich um 6 Prozent auf rund 487,1 Milliarden USD. Währungsbereinigt betrug das Wachstum des Zahlungsvolumens sogar 7 Prozent. Auf den ersten Blick sind dies solide Zahlen. Allerdings entwickelte sich die Profitabilität unterschiedlich. Der ausgewiesene operative Gewinn sank um 8 Prozent auf rund 1,40 Milliarden USD. Der Nettogewinn verringerte sich um 14 Prozent auf rund 1,07 Milliarden USD. Der verwässerte Gewinn je Aktie ging nach den offiziellen Rechnungslegungsstandards von 1,30 auf 1,25 USD zurück. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte zeigte sich dagegen ein positiveres Bild. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 8 Prozent auf 1,45 USD. Gleichzeitig erhöhte sich der bereinigte operative Gewinn um 3 Prozent auf rund 1,61 Milliarden USD. Diese unterschiedlichen Entwicklungen erklären, weshalb Anleger genau zwischen ausgewiesenen und bereinigten Ergebnissen unterscheiden sollten. PayPal erzielt operative Fortschritte, muss aber weiterhin beweisen, dass diese nachhaltig sind.
Venmo und Braintree: Wo PayPal seine größten Wachstumschancen besitzt
Trotz der vorsichtigen Einschätzung von Clear Street verfügt PayPal über bedeutende Wachstumsmöglichkeiten. Besonders interessant sind die Zahlungsplattform Venmo und das Geschäft mit Braintree. Beide Bereiche trugen im dritten Quartal zur positiven Entwicklung des Zahlungsvolumens bei. Während Braintree ein zweistelliges Wachstum erzielte, entwickelte sich das Zahlungsvolumen von Venmo mit einem Zuwachs im mittleren Zehnerprozentbereich ebenfalls dynamisch. Für PayPal ist diese Entwicklung strategisch wichtig. Venmo bietet Möglichkeiten, zusätzliche Zahlungsdienstleistungen und Finanzprodukte zu vermarkten. Braintree unterstützt Unternehmen bei der technischen Abwicklung digitaler Zahlungen und profitiert grundsätzlich vom langfristigen Wachstum des elektronischen Handels. Allerdings unterscheiden sich die wirtschaftlichen Margen der verschiedenen Zahlungsangebote erheblich. Ein stark steigendes Zahlungsvolumen führt deshalb nicht automatisch zu entsprechend höheren Gewinnen. Entscheidend ist, welchen Ertrag PayPal aus den abgewickelten Transaktionen erzielt. Im dritten Quartal erhöhten sich die sogenannten Transaction Margin Dollars um 2 Prozent auf rund 3,95 Milliarden USD. Ohne Zinserträge auf Kundenguthaben lag das Wachstum bei 3 Prozent. Diese Entwicklung zeigt Fortschritte, reicht aber noch nicht aus, um sämtliche Zweifel an der langfristigen Wachstumsdynamik auszuräumen. Clear Street bleibt deshalb beim Rating "hold" und beim Kursziel 62 USD.
Das große Problem: PayPals klassisches Bezahlgeschäft wächst zu langsam
Eine der wichtigsten Herausforderungen liegt im traditionellen Checkout-Geschäft von PayPal. Dabei handelt es sich um die bekannten Bezahlmöglichkeiten, die Kunden beim Online-Einkauf direkt auswählen können. Dieser Bereich ist für die Markenbekanntheit und die wirtschaftliche Position des Unternehmens besonders wichtig. Im dritten Quartal 2026 wuchs das währungsbereinigte Zahlungsvolumen des markengebundenen Online-Checkouts jedoch lediglich um rund 1 Prozent. Damit setzte sich die schwache Entwicklung der vergangenen Quartale fort. Das Management erwartet für das Gesamtjahr weiterhin ein Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Belastend wirken unter anderem Herausforderungen im europäischen Geschäft. Gerade dieser Bereich steht im intensiven Wettbewerb mit alternativen Bezahlmethoden, digitalen Geldbörsen und integrierten Zahlungslösungen großer Technologieunternehmen. Für PayPal ist deshalb entscheidend, seine Position beim Online-Checkout zu stabilisieren und langfristig wieder stärker zu wachsen. Neue Funktionen, eine verbesserte Nutzererfahrung und zusätzliche Angebote könnten helfen, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Allerdings benötigen solche Veränderungen Zeit und Investitionen. Die Skepsis von Clear Street gegenüber der Dauer des Turnarounds erscheint vor diesem Hintergrund nachvollziehbar. Das Kursziel 62 USD und das Rating "hold" spiegeln eine vorsichtige Haltung gegenüber der weiteren Entwicklung wider.
PayPal-Aktie bei 55,24 USD: Wie attraktiv ist das Kurspotenzial?
Die Bewertung von Clear Street lässt sich anhand des angegebenen NASDAQ-Schlusskurses präzise berechnen. Bei 55,24 USD liegt die PayPal-Aktie um 6,76 USD unter dem Kursziel 62 USD. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 12,24 Prozent. Das bedeutet: Sollte die Aktie die Zielmarke von Clear Street erreichen, könnten Anleger gegenüber dem aktuellen Kurs einen zweistelligen prozentualen Kursgewinn erzielen. Allerdings handelt es sich bei dem Kursziel 62 USD um eine Analystenschätzung und nicht um eine garantierte zukünftige Kursentwicklung. Das Rating "hold" signalisiert zudem, dass Clear Street die Aktie auf dem aktuellen Niveau nicht für eindeutig kaufenswert hält. Für Anleger ist deshalb wichtig, zwischen theoretischem Kurspotenzial und tatsächlicher Anlageattraktivität zu unterscheiden. Eine Aktie kann unter ihrem Kursziel notieren und dennoch erhebliche Risiken aufweisen. Bei PayPal betreffen diese insbesondere die Wettbewerbsposition, das Wachstum des klassischen Bezahlgeschäfts und die Umsetzung der langfristigen Unternehmensstrategie.
Enrique Lores setzt auf einen mehrjährigen Umbau: Kann PayPal die Wende schaffen?
Unter Vorstandschef Enrique Lores arbeitet PayPal an einer umfassenden strategischen Neuausrichtung. Ziel ist es, die Profitabilität zu verbessern, neue Wachstumsquellen zu erschließen und die Wettbewerbsfähigkeit der Plattform zu stärken. Dabei setzt das Unternehmen unter anderem auf Kosteneinsparungen, technologische Verbesserungen und eine stärkere Konzentration auf besonders attraktive Geschäftsbereiche. PayPal strebt innerhalb der kommenden zwei bis drei Jahre jährliche Bruttoeinsparungen von mindestens 1,5 Milliarden USD an. Bereits zum Ende des vierten Quartals 2026 soll eine annualisierte Einsparungsrate von mehr als 700 Millionen USD erreicht werden. Ein erheblicher Teil der frei werdenden Mittel soll wieder in wichtige Wachstumsinitiativen investiert werden. Für Anleger entsteht daraus eine interessante Perspektive. Gelingt es PayPal, die Kostenbasis nachhaltig zu verbessern und gleichzeitig neue Umsatzimpulse zu schaffen, könnte die Profitabilität langfristig steigen. Allerdings ist die Umsetzung einer solchen Strategie anspruchsvoll. Die jüngsten Veränderungen im Management unterstreichen, dass sich das Unternehmen weiterhin mitten im Umbau befindet. Genau hier setzt die Kritik von Clear Street an. Das Analystenhaus sieht zusätzliche Umsetzungsrisiken und bestätigt deshalb das Rating "hold".
Aktienrückkäufe und Dividende: PayPal belohnt seine Aktionäre
Ein wichtiger positiver Faktor für die PayPal-Aktie ist die Kapitalrückführung an die Aktionäre. Im dritten Quartal 2026 kaufte das Unternehmen rund 28 Millionen eigene Aktien für insgesamt etwa 1,5 Milliarden USD zurück. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate beliefen sich die Aktienrückkäufe auf rund 6 Milliarden USD. Solche Maßnahmen können den Gewinn je Aktie unterstützen, weil sich die Anzahl ausstehender Aktien reduziert. Allerdings hängt der wirtschaftliche Nutzen von Aktienrückkäufen wesentlich davon ab, zu welchen Preisen die eigenen Aktien erworben werden. Darüber hinaus hat PayPal eine Bardividende von 0,14 USD je Aktie angekündigt, die am 24. Dezember 2026 an berechtigte Aktionäre ausgeschüttet werden soll. Für langfristig orientierte Anleger kann die Kombination aus Aktienrückkäufen und Dividenden attraktiv sein. Gleichzeitig muss PayPal ausreichend Kapital für die Transformation und neue Wachstumsinitiativen bereitstellen. Zum Ende des dritten Quartals verfügte das Unternehmen über liquide Mittel und Anlagen von rund 15,1 Milliarden USD. Dem standen Schulden von rund 13,5 Milliarden USD gegenüber. Diese Zahlen verdeutlichen, dass PayPal weiterhin über finanzielle Handlungsmöglichkeiten verfügt. Ob die Kapitalrückführung langfristig attraktiv bleibt, hängt jedoch wesentlich von der künftigen Cashflow-Entwicklung ab.
Die Risiken: Warum Clear Street weiterhin auf der Bremse steht
Die aktuelle PayPal-Aktienanalyse von Clear Street macht deutlich, dass der Zahlungsdienstleister vor erheblichen Herausforderungen steht. Ein zentrales Risiko ist die Umsetzung der mehrjährigen Transformation. Neue Führungskräfte, organisatorische Veränderungen und strategische Investitionen können kurzfristig Unsicherheit schaffen. Analyst Owen Lau sieht genau hier zusätzliche Risiken. Ein weiterer Punkt betrifft die gesunkene Wahrscheinlichkeit einer möglichen Übernahme. Sollte die Börse bisher einen Übernahmeaufschlag eingepreist haben, könnte dessen Wegfall die Bewertung belasten. Hinzu kommt der intensive Wettbewerb im digitalen Zahlungsverkehr. Apple Pay, Google Pay, Stripe und andere Anbieter kämpfen um Marktanteile. Besonders problematisch ist das schwache Wachstum des klassischen PayPal-Checkouts. Auch die Profitabilität bleibt ein wichtiger Beobachtungspunkt. Während der bereinigte Gewinn je Aktie im dritten Quartal stieg, gingen der ausgewiesene Nettogewinn und der freie Cashflow zurück. Der freie Cashflow sank um 17 Prozent auf rund 1,43 Milliarden USD. Der bereinigte freie Cashflow verringerte sich um 10 Prozent auf rund 2,05 Milliarden USD. Diese Entwicklung zeigt, dass PayPal seine operative Verbesserung noch konsequenter in nachhaltige Mittelzuflüsse umsetzen muss. Clear Street bleibt deshalb beim Rating "hold" und sieht mit dem Kursziel 62 USD zwar Potenzial, aber keinen ausreichenden Anlass für eine Kaufempfehlung.
Die Chancen: Warum PayPal trotzdem positiv überraschen könnte
Trotz der bestehenden Risiken besitzt PayPal mehrere attraktive Wachstumsmöglichkeiten. Das Unternehmen verfügt über eine weltweit bekannte Marke, eine große Nutzerbasis und eine umfangreiche Infrastruktur zur Abwicklung digitaler Zahlungen. Besonders Venmo und Braintree könnten langfristig zusätzliche Umsatz- und Ergebnisbeiträge liefern. Auch die Weiterentwicklung des Checkout-Geschäfts bietet Chancen. Sollte es PayPal gelingen, die Nutzererfahrung zu verbessern und die Akzeptanz bei Händlern zu steigern, könnte sich das Wachstum wieder beschleunigen. Darüber hinaus eröffnet künstliche Intelligenz Möglichkeiten, Betrugsprävention, Kundenservice und interne Prozesse effizienter zu gestalten. Die geplanten Kosteneinsparungen könnten ebenfalls einen positiven Beitrag zur Profitabilität leisten. Sollte das Management seine strategischen Ziele schneller erreichen als erwartet, wäre eine Neubewertung der Aktie denkbar. Auch die hohe Kapitalrückführung könnte den Gewinn je Aktie langfristig unterstützen. Allerdings sind diese Chancen mit Unsicherheiten verbunden. Die Einschätzung von Clear Street zeigt, dass der Markt noch überzeugendere Beweise für eine nachhaltige Trendwende benötigt. Das Kursziel 62 USD und das Rating "hold" bleiben deshalb wichtige Orientierungspunkte.
Wall Street uneinig: Andere Analysten sehen PayPal deutlich kritischer
Ein Blick auf weitere Analysteneinschätzungen verdeutlicht, wie unterschiedlich die Zukunft von PayPal bewertet wird. Während Clear Street das Rating "hold" und das Kursziel 62 USD bestätigt, zeigen sich andere Analysten skeptischer. Bank of America Securities hält an einer negativen Einstufung mit einem Kursziel von 54 USD fest. Bernstein bewertet PayPal mit einem Kursziel von 60 USD neutral. Besonders kritisch äußerte sich zuletzt Monness Crespi Hardt, das die Aktie auf "sell" abstufte. Auch Barclays bleibt mit einem Kursziel von 53 USD und einer negativen Einstufung zurückhaltend. Die unterschiedlichen Einschätzungen spiegeln die Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Transformation wider. Einerseits besitzt PayPal ein etabliertes Geschäftsmodell und bedeutende Wachstumsmöglichkeiten. Andererseits bleibt offen, ob das Unternehmen seine Wettbewerbsposition nachhaltig verbessern kann. Clear Street positioniert sich mit dem Rating "hold" in der vorsichtigen Mitte. Das Kursziel 62 USD signalisiert zwar ein rechnerisches Aufwärtspotenzial, die aktuelle Bewertung reicht jedoch nicht für eine ausdrückliche Kaufempfehlung.
Fazit: PayPal mit 12 % Kurspotenzial – doch Clear Street warnt vor einem langen Turnaround!
Die PayPal-Aktie bleibt ein spannender Kandidat für Anleger, die auf eine erfolgreiche Unternehmenssanierung setzen. Der Zahlungsdienstleister verfügt über eine starke Marke, ein umfangreiches internationales Netzwerk und attraktive Wachstumsmöglichkeiten bei Venmo, Braintree und digitalen Finanzdienstleistungen. Gleichzeitig zeigen die jüngsten Geschäftszahlen, dass die Transformation noch lange nicht abgeschlossen ist. Das klassische Checkout-Geschäft wächst weiterhin nur langsam, während der intensive Wettbewerb und die Veränderungen im Management zusätzliche Herausforderungen schaffen. Besonders bemerkenswert ist die Einschätzung von Clear Street zur gesunkenen Wahrscheinlichkeit einer möglichen Übernahme. Analyst Owen Lau sieht nach den jüngsten Personalentscheidungen zusätzliche Umsetzungsrisiken und einen weiterhin langen Weg bis zur erfolgreichen Trendwende. In seiner PayPal-Aktienanalyse vom 20. November 2026 bestätigt Clear Street deshalb das Rating "hold" und das Kursziel 62 USD. Beim angegebenen NASDAQ-Schlusskurs von 55,24 USD entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 12,2 Prozent. Für langfristig orientierte Anleger bietet PayPal interessante Chancen, sofern das Unternehmen seine strategischen Ziele erreicht und wieder nachhaltiges Gewinnwachstum erzielt. Vorsichtige Investoren dürften dagegen zunächst weitere operative Fortschritte abwarten. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Ist die PayPal-Aktie auf dem aktuellen Kursniveau bereits eine attraktive Turnaround-Chance oder könnte die schwierige Transformation noch weitere Enttäuschungen bringen? Clear Street bleibt vorerst bei seiner neutralen Einschätzung – und macht damit deutlich, dass PayPal für eine überzeugende Kaufempfehlung noch mehr liefern muss.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 23. November 2026
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