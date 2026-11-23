Die PayPal-Aktie bleibt ein spannender Kandidat für Anleger, die auf eine erfolgreiche Unternehmenssanierung setzen. Der Zahlungsdienstleister verfügt über eine starke Marke, ein umfangreiches internationales Netzwerk und attraktive Wachstumsmöglichkeiten bei Venmo, Braintree und digitalen Finanzdienstleistungen. Gleichzeitig zeigen die jüngsten Geschäftszahlen, dass die Transformation noch lange nicht abgeschlossen ist. Das klassische Checkout-Geschäft wächst weiterhin nur langsam, während der intensive Wettbewerb und die Veränderungen im Management zusätzliche Herausforderungen schaffen. Besonders bemerkenswert ist die Einschätzung von Clear Street zur gesunkenen Wahrscheinlichkeit einer möglichen Übernahme. Analyst Owen Lau sieht nach den jüngsten Personalentscheidungen zusätzliche Umsetzungsrisiken und einen weiterhin langen Weg bis zur erfolgreichen Trendwende. In seiner PayPal-Aktienanalyse vom 20. November 2026 bestätigt Clear Street deshalb das Rating "hold" und das Kursziel 62 USD. Beim angegebenen NASDAQ-Schlusskurs von 55,24 USD entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 12,2 Prozent. Für langfristig orientierte Anleger bietet PayPal interessante Chancen, sofern das Unternehmen seine strategischen Ziele erreicht und wieder nachhaltiges Gewinnwachstum erzielt. Vorsichtige Investoren dürften dagegen zunächst weitere operative Fortschritte abwarten. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Ist die PayPal-Aktie auf dem aktuellen Kursniveau bereits eine attraktive Turnaround-Chance oder könnte die schwierige Transformation noch weitere Enttäuschungen bringen? Clear Street bleibt vorerst bei seiner neutralen Einschätzung – und macht damit deutlich, dass PayPal für eine überzeugende Kaufempfehlung noch mehr liefern muss.

Wer diesen Artikel nicht mit seinen Börsenfreunden teilt, riskiert, dass diese bei PayPal weiterhin nur auf den Bezahlen-Button klicken, während ihnen die möglichen Kursgewinne durch die Finger rutschen! Also schnell weiterleiten – denn gute Aktienanalysen sind wie eine kostenlose PayPal-Überweisung: Sie kosten nichts, kommen schnell an und können für ordentlich Bewegung sorgen. Und keine Sorge: Fürs Teilen wird garantiert kein Käuferschutz benötigt!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 23. November 2026

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