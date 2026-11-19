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PayPal Aktie: 23% Plus seit den Übernahmeberichten – was Monness Crespi skeptisch macht

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 14:46 1 Min. Monness, Crespi, Hardt & Co

Monness Crespi stuft PayPal auf "Sell" ab und liegt mit seiner Gewinnschätzung für 2027 trotz erwarteter Aktienrückkäufe 7% unter dem Konsens.

Bild: Brett Jordan / Unsplash

Die Analysten von Monness, Crespi, Hardt & Co. stufen die PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker: PYPL) von "neutral" auf "sell" ab und setzen das Kursziel auf 48 US-Dollar. Für das Geschäftsjahr 2027 halte Monness Crespi die Gewinnerwartungen an der Wall Street für zu hoch. Die revidierte Schätzung des Analysehauses für den Gewinn je Aktie liege 7% unter dem Marktkonsens, obwohl Monness Crespi bereits umfangreiche Aktienrückkäufe unterstelle. Seit den ersten Berichten über ein Übernahmeangebot von Stripe und Advent sei der Kurs der PayPal-Aktie um rund 23% gestiegen. Medienberichten zufolge habe das Konsortium sein Angebot inzwischen zurückgezogen. Zugleich habe sich die Geschäftsentwicklung bei PayPal abgeschwächt. Die Transaktionserlöse aus PayPal-Produkten und -Dienstleistungen seien gesunken. Braintree und Venmo hätten diesen Rückgang ausgeglichen. Die Kredit- und Zinsforderungen hätten sich unterdessen auf 3,7 Mrd. US-Dollar nahezu verdoppelt. Die Analysten von Monness Crespi empfehlen die PayPal-Aktie mit einem Kursziel von 48 US-Dollar zum Verkauf. (Analyse vom 18.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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