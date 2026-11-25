Eine neue Geschäftsmeldung gibt es nicht. Paychex profitiert von der Umschichtung, die am Mittwoch den Markt prägt: raus aus KI- und Chip-Aktien, rein in berechenbare Geschäfte. Das Unternehmen erledigt für rund 840.000 Firmenkunden die Lohnabrechnung und Personalverwaltung. Nach eigenen Angaben läuft das Gehalt von jedem elften Beschäftigten in der US-Privatwirtschaft über Paychex.

Dazu kommt eine Besonderheit. Die US-Inflation stieg im Oktober auf 3,8 Prozent, eine Zinserhöhung im Dezember gilt als nahezu sicher. Für die meisten Aktien ist das eine Belastung. Paychex verwaltet dagegen vorübergehend Lohn- und Steuergelder seiner Kunden und legt sie verzinslich an. Höhere Zinsen bedeuten hier höhere Erträge.