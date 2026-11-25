An einem Tag, an dem fast alles fällt, steht ein Lohnabrechner im Plus. Die Paychex Aktie (ISIN: US7043261079, WKN: 868284, Handelssymbol: PCX, US-Handelssymbol: PAYX) gewinnt am Mittwoch zum Handelsstart 1,31 Prozent auf 116,59 Dollar und zählt damit zu den Nasdaq100 Gewinnern. Der Index verliert zur gleichen Zeit mehr als 4 Prozent.
Paychex Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Zahltag – heute fließen 1,19 Dollar Dividende
Die Paychex Aktie gehört zum Handelsstart zu den wenigen Nasdaq100 Gewinnern: Der Lohnabrechner steigt um 1,31 Prozent auf 116,59 Dollar, während der Index mehr als 4 Prozent verliert. Ausgerechnet heute zahlt das Unternehmen seine Quartalsdividende. Die Analyse zeigt, warum Paychex im Ausverkauf gesucht ist.
Die Gründe für den Kursgewinn
Steigende Zinsen sind hier kein Nachteil
Eine neue Geschäftsmeldung gibt es nicht. Paychex profitiert von der Umschichtung, die am Mittwoch den Markt prägt: raus aus KI- und Chip-Aktien, rein in berechenbare Geschäfte. Das Unternehmen erledigt für rund 840.000 Firmenkunden die Lohnabrechnung und Personalverwaltung. Nach eigenen Angaben läuft das Gehalt von jedem elften Beschäftigten in der US-Privatwirtschaft über Paychex.
Dazu kommt eine Besonderheit. Die US-Inflation stieg im Oktober auf 3,8 Prozent, eine Zinserhöhung im Dezember gilt als nahezu sicher. Für die meisten Aktien ist das eine Belastung. Paychex verwaltet dagegen vorübergehend Lohn- und Steuergelder seiner Kunden und legt sie verzinslich an. Höhere Zinsen bedeuten hier höhere Erträge.
Wiederkehrende Einnahmen
Löhne werden jeden Monat abgerechnet, unabhängig von der Börsenlage.
Dividende am selben Tag
Paychex zahlt heute 1,19 Dollar je Aktie an Aktionäre, die am 26. Oktober im Register standen.
Zinsen als Rückenwind
Erträge aus angelegten Kundengeldern steigen mit dem Zinsniveau.
Einordnung
Solide, aber vom Arbeitsmarkt abhängig
Paychex ist kein Wachstumswunder, liefert aber verlässlich. Im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg der Serviceumsatz um 16 Prozent auf 6,3 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 11 Prozent auf 5,51 Dollar. Auf das Jahr gerechnet schüttet das Unternehmen 4,76 Dollar je Aktie aus. Beim aktuellen Kurs entspricht das einer Rendite von rund 4,1 Prozent.
Die Kehrseite: Der Nasdaq100 Gewinner hängt an der Beschäftigung kleiner und mittlerer Betriebe in den USA. Führen höhere Zinsen und Zölle zu Entlassungen, rechnet Paychex weniger Gehälter ab. Die Paychex Aktie ist deshalb ein Schutz gegen Turbulenzen bei Technologiewerten, aber keiner gegen eine Rezession.
Häufige Fragen zur Paychex Aktie
Warum ist die Paychex Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Anleger schichten am 25. November 2026 aus KI-Aktien in berechenbare Geschäfte um. Die Paychex Aktie steigt zum Handelsstart um 1,31 Prozent, während der Nasdaq 100 mehr als 4 Prozent verliert.
Wann zahlt Paychex die Dividende?
Die Quartalsdividende von 1,19 Dollar je Aktie wird am 25. November 2026 ausgezahlt. Berechtigt sind Aktionäre, die am 26. Oktober im Register standen.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Paychex Aktie?
Die ISIN lautet US7043261079, die WKN 868284. An der Nasdaq wird die Aktie unter PAYX gehandelt.
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