Paychex Aktie: Übermorgen fließt die Dividende – doch die Anleger schauen heute woandershin

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 17:02 2 Min.

Die Paychex Aktie gibt 0,63 Prozent nach und zählt zu den Verlierern im Nasdaq 100. Der Lohnabrechner zahlt am Mittwoch 1,19 Dollar je Aktie. Der eigentliche Test folgt am 18. Dezember.

Bild: Cht Gsml / Unsplash

Solide, berechenbar, langweilig: Was in schwachen Börsenphasen ein Kompliment ist, wird an Tagen wie diesem zum Makel. Die Paychex Aktie verliert am Montagnachmittag 0,63 Prozent auf 111,92 Dollar und reiht sich unter die zehn größten Verlierer im Nasdaq 100 ein. Der Lohn- und Personaldienstleister für kleine und mittlere Unternehmen hat heute keine Nachricht geliefert. Das ist an einem Tag mit zweistelligen Kurssprüngen bei Chipwerten Nachricht genug. Tagesverlust der Paychex Aktie −0,63 % Quartalsdividende, Zahltag 25. November 1,19 USD Dividendenrendite auf Jahresbasis (eigene Rechnung) 4,25 % nächste Quartalszahlen 18.12.2026 Quelle : comdirect-Indikation (Société Générale), 23.11.2026, 16:49 Uhr MEZ; Paychex-Mitteilung vom 15.10.2026; Benzinga Die Dividende Was Aktionäre der Paychex Aktie am Mittwoch bekommen Am 25. November überweist Paychex 1,19 Dollar je Aktie. Anspruch haben Aktionäre, die am 26. Oktober im Register standen. Wer heute kauft, geht für diese Zahlung also leer aus. Auf das Jahr gerechnet ergeben vier solcher Zahlungen 4,76 Dollar und beim aktuellen Kurs eine Rendite von rund 4,25 Prozent (eigene Rechnung). Im Mai hatte der Konzern die Quartalsdividende um zehn Prozent angehoben. Der Rückblick Der September sitzt den Anlegern noch im Nacken Dass die Paychex Aktie empfindlich reagieren kann, zeigte der 23. September. Damals fiel das Papier im Tagesverlauf um 6,7 Prozent, obwohl der Gewinn leicht über den Erwartungen lag. Anleger störten sich daran, dass der ausgewiesene Gewinn und vor allem der freie Mittelzufluss schwächer ausfielen als das bereinigte Ergebnis. An der Jahresprognose hielt das Management weitgehend fest. Auf Sicht von sechs Monaten steht laut einer Analyse vom 19. November dennoch ein Plus von gut 20 Prozent. Am 18. Dezember folgt der nächste Bericht. Erwartet werden laut Benzinga 1,28 Dollar Gewinn je Aktie bei 1,6 Milliarden Dollar Umsatz. Zum Vergleich: Im Vorjahresquartal waren es 1,26 Dollar und 1,56 Milliarden Dollar. Was Anleger schätzen Verlässliche Dividende

Wiederkehrende Erlöse

Rückkaufprogramm über eine Milliarde Dollar

Deutliche Erholung seit dem Frühjahr Was Sorgen macht Schwacher Mittelzufluss im ersten Quartal

Geringes erwartetes Gewinnwachstum

Abhängigkeit vom US-Arbeitsmarkt

Hohe Ausschüttungsquote Einordnung der Redaktion: Die Paychex Aktie ist ein Dividendenwert, kein Kursraketen-Kandidat, und wird heute entsprechend behandelt. Die Erwartungen für Dezember sind niedrig, das Gewinnplus soll rechnerisch unter zwei Prozent liegen. Das kann eine Chance sein, wenn der Mittelzufluss diesmal überzeugt. Enttäuscht er erneut, dürfte die Debatte über die Qualität der Gewinne zurückkehren. FAQ Häufige Fragen zur Paychex Aktie Wann zahlt Paychex die nächste Dividende?

Am 25. November 2026, 1,19 Dollar je Aktie. Stichtag war der 26. Oktober 2026. Wann kommen die nächsten Quartalszahlen?

Am 18. Dezember 2026. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Paychex Aktie?

ISIN US7043261079, WKN 868284. Handelssymbol an der Nasdaq: PAYX. Handelssymbol an deutschen Börsen: PCX.

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