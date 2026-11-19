Zwei Unternehmen, ein Geschäft, zwei Noten. Die Bank of America hat am Donnerstag die Bewertung der beiden großen US-Lohnabrechner wieder aufgenommen. Für Automatic Data Processing, kurz ADP, lautet das Urteil „Buy“. Für Paychex nur „Neutral“. Die Paychex Aktie (ISIN: US7043261079, FSE: PCX, Nasdaq: PAYX) verliert daraufhin 2,76 Prozent auf 110,53 Dollar und steht auf Platz drei der Verlierer im Nasdaq 100. Auch ADP gibt nach, mit minus 1,74 Prozent aber deutlich weniger.
Paychex Aktie fällt nach Analysten-Urteil: Bank of America bevorzugt den Rivalen - Warum der Lohnabrechner an der Wall Street durchfällt
Die Paychex Aktie verliert 2,8 Prozent auf 110,53 Dollar und zählt zu den drei größten Verlierern im Nasdaq 100. Die Bank of America nimmt die Bewertung wieder auf und vergibt nur ein „Neutral“ – während Konkurrent ADP ein „Buy“ erhält. Das Urteil trifft einen wunden Punkt: Das Wachstum bei kleinen Firmenkunden lahmt. Die Analyse zur Paychex Aktie.
Das Urteil
Gleiche Qualität, unterschiedliches Tempo
Their growth profiles are diverging.
Die Analysten loben beide Konzerne als Qualitätsanbieter mit attraktiven Dividenden und einer langen Geschichte verlässlicher Ergebnisse. Der Unterschied liegt nach ihrer Einschätzung im Wachstum: Die Profile der beiden Unternehmen entwickeln sich auseinander. Das ist die Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion. Für Anleger steckt darin eine klare Botschaft. Wer auf die Branche setzen will, bekommt von der Bank of America den Hinweis, dass der größere Rivale derzeit die bessere Wahl sei.
Der wunde Punkt
Kleine Firmen stellen zögerlicher ein
Paychex lebt von kleinen und mittleren Unternehmen. Für sie erledigt der Konzern Gehaltsabrechnung, Steuermeldungen und Personalverwaltung. Wächst die Zahl der Beschäftigten bei diesen Kunden, wachsen die Einnahmen mit. Genau dieses Wachstum hat zuletzt nachgelassen. Hinzu kommen die Kosten für die Eingliederung des übernommenen Wettbewerbers Paycor und eine höhere Verschuldung. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres stieg der Umsatz um 6 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,34 Dollar einen Cent über den Erwartungen. Die operative Marge kletterte auf 38 Prozent. Die Börse reagierte dennoch enttäuscht, weil das Kerngeschäft mit der Lohnabrechnung an Schwung verlor.
Die Aktie hat einen unruhigen Herbst hinter sich. Am Tag der Quartalszahlen im September fiel sie um 8,8 Prozent, erholte sich im Oktober kräftig und gibt nun wieder nach. Vom höchsten Schlusskurs der vergangenen Monate bei 127,34 Dollar ist sie rund 13 Prozent entfernt. Paychex setzt auf Künstliche Intelligenz, um gegenzusteuern: Die hauseigene Plattform soll Abrechnungen automatisieren und Fehler vermeiden. Ob daraus zusätzliche Erlöse entstehen oder nur geringere Kosten, ist an der Wall Street umstritten.
Häufige Fragen zur Paychex Aktie
Warum fällt die Paychex Aktie heute?
Die Bank of America hat die Bewertung wieder aufgenommen und stuft Paychex mit „Neutral“ ein. Der Konkurrent ADP erhielt ein „Buy“.
Was macht Paychex?
Paychex übernimmt für kleine und mittlere Unternehmen die Lohn- und Gehaltsabrechnung, Steuermeldungen und Aufgaben der Personalverwaltung.
Wie liefen die jüngsten Zahlen?
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 6 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,34 Dollar.
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