Warum fällt die Paychex Aktie heute?

Die Bank of America hat die Bewertung wieder aufgenommen und stuft Paychex mit „Neutral“ ein. Der Konkurrent ADP erhielt ein „Buy“.

Was macht Paychex?

Paychex übernimmt für kleine und mittlere Unternehmen die Lohn- und Gehaltsabrechnung, Steuermeldungen und Aufgaben der Personalverwaltung.

Wie liefen die jüngsten Zahlen?

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 6 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,34 Dollar.