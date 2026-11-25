Paychex profitierte den ganzen Tag von der Umschichtung aus Technologiewerten in planbare Geschäfte. Die Bewegung verstärkte sich am Nachmittag, als sich der Gesamtmarkt erholte und der Dow Jones ins Plus drehte.

Das Unternehmen wickelt für rund 840.000 Firmenkunden Lohnabrechnung und Personalverwaltung ab. Löhne werden in jeder Marktphase abgerechnet, und das Geschäft hängt nicht an Investitionen in Rechenzentren.