Paul Tudor Jones denkt nicht in einzelnen Aktien, sondern in großen Bewegungen: Zinsen, Währungen, ganze Märkte. Das sieht man seiner neuen 13F-Meldung an. Die mit Abstand größten Posten im Depot von Tudor Investment sind Optionen auf Indexfonds. An erster Stelle stehen Verkaufsoptionen auf den Russell 2000, den Index der kleineren US-Aktien, mit gut 11 Prozent des gemeldeten Werts. Es folgen Verkaufsoptionen auf den Nasdaq 100 mit gut 8 Prozent. Solche Optionen gewinnen, wenn die Kurse fallen.
Paul Tudor Jones Depot: Der Crash-Prophet sichert sich ab – Milliarden in Verkaufsoptionen auf Nasdaq und Nebenwerte
Paul Tudor Jones wurde berühmt, als er den Börsenkrach von 1987 vorhersah. Seine neue Pflichtmeldung zeigt, dass die größten Posten im Depot keine Aktien sind, sondern Optionen auf fallende Kurse beim Nasdaq 100 und bei kleineren US-Aktien. Dazu kommt ein überraschender Einstieg bei einem Satellitenbetreiber. Was die Meldung des Makro-Händlers verrät und was nicht.
Die Absicherung
Wette oder Versicherung?
Die Zahlen klingen nach einer gewaltigen Wette auf einen Absturz. Ganz so einfach ist es nicht. Direkt hinter den Verkaufsoptionen stehen in der Meldung Kaufoptionen auf dieselben Indizes: auf den Nasdaq 100 mit 7,5 Prozent, auf den Russell 2000 mit 3,7 Prozent. Tudor handelt also in beide Richtungen. Dazu kommt, dass eine 13F-Meldung nur den Wert der zugrunde liegenden Wertpapiere zeigt, nicht den eingesetzten Betrag, und Geschäfte mit Terminkontrakten oder Währungen gar nicht erfasst. Sicher sagen lässt sich nur: Bei den Nebenwerten überwogen Ende September die Absicherungen deutlich.
Die Aktien
Chips an der Spitze, Satelliten neu im Depot
Unter den Aktien stehen Taiwan Semiconductor, die Nvidia Aktie und Meta an der Spitze, dazu ein großer S&P-500-Fonds, dessen Bestand Tudor auf 1,51 Millionen Anteile ausgebaut hat. Microsoft und Micron, im Vorquartal noch unter den fünf größten Positionen, sind dort nicht mehr vertreten. Größter Neuzugang ist die Iridium Aktie: Tudor kaufte 3,95 Millionen Stück des Satellitenbetreibers im Wert von 189 Millionen Dollar. Komplett verkauft wurde der kanadische Bergbaukonzern Teck Resources. Reduziert hat der Fonds außerdem Kaufoptionen auf Gold.
Einordnung der Redaktion: Wer aus dieser Meldung eine Crash-Prognose von Paul Tudor Jones liest, überdehnt die Daten. Ein Makrofonds dieser Größe hält immer Absicherungen, und der wichtigste Teil seiner Geschäfte taucht in einem 13F nicht auf. Aussagekräftig ist das Verhältnis: Tudor war Ende September bei kleineren US-Aktien deutlich stärker abgesichert als bei den großen Technologiewerten. Im November traf der Ausverkauf dann allerdings vor allem die Nvidia Aktie und andere KI-Titel.
FAQ
Häufige Fragen zum Depot von Paul Tudor Jones
Wettet Paul Tudor Jones auf fallende Kurse?
Seine Meldung zeigt große Verkaufsoptionen auf den Russell 2000 und den Nasdaq 100, aber auch Kaufoptionen auf dieselben Indizes. Ob es sich um Wetten oder Absicherungen handelt, geht aus der Meldung nicht hervor.
Welche Aktie hat Tudor neu gekauft?
Größter Neuzugang ist Iridium Communications mit 3,95 Millionen Aktien im Wert von 189 Millionen Dollar.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?
Nvidia Aktie: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD (Deutschland), US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq).
Taiwan Semiconductor Aktie (ADR): ISIN US8740391003, WKN 909800, Handelssymbol TSFA (Deutschland), US-Handelssymbol TSM (NYSE).
Iridium Aktie: ISIN US46269C1027, US-Handelssymbol IRDM (Nasdaq). WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.
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