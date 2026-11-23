Die Zahlen klingen nach einer gewaltigen Wette auf einen Absturz. Ganz so einfach ist es nicht. Direkt hinter den Verkaufsoptionen stehen in der Meldung Kaufoptionen auf dieselben Indizes: auf den Nasdaq 100 mit 7,5 Prozent, auf den Russell 2000 mit 3,7 Prozent. Tudor handelt also in beide Richtungen. Dazu kommt, dass eine 13F-Meldung nur den Wert der zugrunde liegenden Wertpapiere zeigt, nicht den eingesetzten Betrag, und Geschäfte mit Terminkontrakten oder Währungen gar nicht erfasst. Sicher sagen lässt sich nur: Bei den Nebenwerten überwogen Ende September die Absicherungen deutlich.