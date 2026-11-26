Es gibt Investoren, die vor Risiken warnen, und es gibt Paul Tudor Jones. Der Gründer von Tudor Investment legt sich fest. Im Oktober sagte der 72-Jährige dem Sender CNBC, 2027 werde für den Aktienmarkt ein wirklich schwieriges Jahr, und er werde das ganze Jahr auf fallende Kurse setzen. Seine Begründung hat nichts mit Konjunktur oder Gewinnen zu tun. Sie ist eine Rechnung aus Angebot und Nachfrage. Sechs Wochen später ist ein Teil davon bereits Wirklichkeit geworden.
Paul Tudor Jones kündigt an: „Ich werde das ganze Jahr short sein“ – warum der Crash-Prophet von 1987 für 2027 schwarzsieht
Paul Tudor Jones wurde berühmt, weil er den Börsenkrach von 1987 kommen sah. Jetzt warnt der Hedgefonds-Milliardär vor einem wirklich schwierigen Aktienjahr 2027: Eine Flut neuer Aktien aus den Mega-Börsengängen treffe auf schwindende Rückkäufe. Seine Aussagen im Wortlaut, was seitdem eingetroffen ist und wie sein Fonds Tudor Investment laut Pflichtmeldung aufgestellt ist.
Die Prognose
Aktienflut trifft Käuferstreik: Jones' Rechnung für 2027
Vier Jahre lang haben Rückkäufe und Übernahmen dem Markt Aktien entzogen. Jetzt dreht sich der Strom um.
2027 wird für den Aktienmarkt wirklich, wirklich schwierig.
Jones verfolgt, wie viele Aktien dem Markt entzogen werden und wie viele neu hinzukommen. Auf der einen Seite stehen Aktienrückkäufe und Übernahmen, auf der anderen Börsengänge, Kapitalerhöhungen und das Ende von Sperrfristen, nach denen Altaktionäre verkaufen dürfen. Nach seiner Messung ist dieses Verhältnis so ungünstig wie seit 2002 nicht mehr. Als Beispiele nannte er SpaceX (ISIN US84615Q1031, US-Handelssymbol SPCX), das im Juni 75 Milliarden Dollar eingesammelt hat, und die damals noch bevorstehenden Börsengänge von Anthropic (ISIN US03703U1079, US-Handelssymbol ANT) und OpenAI. Anthropic ging am 19. November an die Börse, OpenAI ist bislang nicht notiert. Niemand plane am ersten Tag zu verkaufen, sagte Jones. Doch Insider, die das Geschäft ihrer Firma kaum ein Jahr im Voraus überblicken, würden es irgendwann tun.
Ich werde das ganze Jahr short sein.
Die Parallele sieht er in der Zeit nach der Jahrtausendwende. Damals seien die Jahre deshalb so leicht für Wetten auf fallende Kurse gewesen, weil immer neue Sperrfristen ausliefen und Aktien auf den Markt drückten.
Das Umfeld
1999, Schulden und Öl: die drei Sorgen des Paul Tudor Jones
Buchstäblich genau wie 1999.
So beschrieb Jones den Markt: zweigeteilt wie am Ende der Internetblase, mit Gewinnern der künstlichen Intelligenz auf der einen und dem Rest auf der anderen Seite. Dazu kommen zwei Sorgen aus der Makrowelt.
Staatsschulden
Kein Politiker werde freiwillig Steuern erhöhen oder Ausgaben kürzen, sagte Jones. Die Defizite würden erst sinken, wenn der Markt es erzwingt. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Punkt erreicht ist, bezifferte er auf 60 zu 40.
Öl
Im Oktober setzte Jones auf steigende Ölpreise und rechnete nach den Zwischenwahlen mit einem Anstieg um weitere 20 bis 25 Dollar. Dem Aktienmarkt würde das nach seinen Worten nicht gefallen.
Zeitplan
Kurzfristig war Jones optimistisch. Nach dem Muster früherer Wahljahre erwartete er ein Tief Ende Oktober oder Anfang November und danach ein sehr starkes Schlussquartal. Sein Blick richte sich auf den 31. Dezember.
Der kurzfristige Teil der Prognose ist bisher nicht aufgegangen. Statt einer Rally erlebte die Wall Street im November einen Ausverkauf, der Dow Jones und S&P 500 in die Korrektur schickte und den Nasdaq 100 zeitweise rund 20 Prozent unter sein Hoch drückte. Der längerfristige Teil dagegen nimmt Gestalt an: Mit Anthropic ist ein weiterer Börsengang im Billionenformat am Markt, und die Sperrfristen für Altaktionäre von SpaceX und Anthropic laufen erst noch aus.
Das Depot
So ist Tudor Investment laut Pflichtmeldung aufgestellt
Die Pflichtmeldung von Tudor Investment an die US-Börsenaufsicht zum 30. September zeigt, dass Jones nicht nur redet. Die größten Posten sind keine Aktien, sondern Optionen auf Indexfonds. Die Meldung zeigt allerdings nur einen Ausschnitt: Terminkontrakte, Anleihen, Währungen und Rohstoffe, das eigentliche Feld eines Makrofonds, fehlen.
Verkaufsoptionen auf den iShares Russell 2000 ETF (ISIN US4642876555, US-Handelssymbol IWM): 11,4 Prozent des gemeldeten Werts
Verkaufsoptionen auf den Invesco QQQ (ISIN US46090E1038, US-Handelssymbol QQQ), der den Nasdaq 100 abbildet: 8,3 Prozent. Dagegen stehen Kaufoptionen auf denselben Fonds mit 7,5 Prozent
SPDR S&P 500 ETF (ISIN US78462F1030, US-Handelssymbol SPY): 1,51 Millionen Anteile im Wert von rund 1,15 Milliarden Dollar, größte Position ohne Optionen
Taiwan Semiconductor (ISIN US8740391003, US-Handelssymbol TSM): rund 706 Millionen Dollar
Nvidia (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA): rund 338 Millionen Dollar
Meta Platforms (ISIN US30303M1027, US-Handelssymbol META): rund 283 Millionen Dollar
Iridium Communications (ISIN US46269C1027, US-Handelssymbol IRDM): größter Neuzugang, 3,95 Millionen Aktien im Wert von 189 Millionen Dollar
Eine Begründung für einzelne Positionen liefert die Meldung nicht. Das Muster passt zu Jones' Aussagen: Bei kleineren US-Aktien überwogen Ende September die Absicherungen deutlich, bei den großen Technologiewerten hielt Tudor Wetten in beide Richtungen.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole aller genannten Wertpapiere
SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX
Anthropic: ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT, US-Handelssymbol ANT
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
Taiwan Semiconductor (ADR): ISIN US8740391003, WKN 909800, Handelssymbol TSFA, US-Handelssymbol TSM
Meta Platforms: ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, Handelssymbol FB2A, US-Handelssymbol META
Iridium Communications: ISIN US46269C1027, US-Handelssymbol IRDM
iShares Russell 2000 ETF: ISIN US4642876555, US-Handelssymbol IWM
Invesco QQQ: ISIN US46090E1038, US-Handelssymbol QQQ
SPDR S&P 500 ETF: ISIN US78462F1030, US-Handelssymbol SPY
Häufige Fragen zu Paul Tudor Jones und der Börse 2027
Was erwartet Paul Tudor Jones für 2027?
Ein wirklich schwieriges Jahr für den Aktienmarkt. Er kündigte an, das ganze Jahr auf fallende Kurse zu setzen.
Warum ist Jones so pessimistisch?
Weil nach seiner Rechnung viele neue Aktien aus Börsengängen, Kapitalerhöhungen und auslaufenden Sperrfristen auf den Markt kommen, während Rückkäufe und Übernahmen als Stütze nachlassen.
Hat Jones einen Crash vorhergesagt?
Nein. Für das Schlussquartal 2026 erwartete er im Oktober sogar steigende Kurse. Diese Erwartung hat sich bisher nicht erfüllt.
Wie ist Tudor Investment aufgestellt?
Laut Pflichtmeldung zum 30. September hielt der Fonds große Verkaufsoptionen auf den Russell 2000 und den Nasdaq 100, daneben Positionen in Taiwan Semiconductor, Nvidia, Meta und neu in Iridium.
Wer ist Paul Tudor Jones?
Er gründete 1980 Tudor Investment und wurde 1987 berühmt, als er auf den Börsenkrach setzte und sein Fonds stark gewann.
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