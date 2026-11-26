Eine Laufzeitverlängerung gibt dem Unternehmen mehr Zeit, die Anleihe zurückzuzahlen oder zu refinanzieren. Im Gegenzug verbessern Emittenten meist die Konditionen für Gläubiger, hier durch einen höheren Kupon, einen Rückzahlungsaufschlag auf 113 Prozent, Pflichtrückzahlungen und eine Aktienverpfändung. Solche Beschlüsse fallen in Gläubigerversammlungen oder Abstimmungen ohne Versammlung, wenn die nötige Mehrheit erreicht wird. Wie hoch die Zustimmung bei PAUL Tech war, nennt die Mitteilung nicht. Eine Verlängerung ist kein Ausfall, zeigt aber, dass die ursprüngliche Rückzahlung nicht wie geplant gesichert war.

Das Muster ist am Markt für Mittelstandsanleihen nicht neu: Zuletzt verschoben unter anderem andere Emittenten Zinsen oder Rückzahlungen. Branicks etwa einigte sich im August mit Gläubigern auf eine Verlängerung, S&P stufte die Anleihe daraufhin auf „D“ ein, weil sie die Verlängerung als notleidenden Umtausch wertete. Ob eine ähnliche Bewertung für PAUL Tech gilt, geht aus unseren Quellen nicht hervor.