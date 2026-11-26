Für die Gläubiger der PAUL-Tech-Anleihe 2020/2026 (ISIN DE000A3H2TU8) wird es konkret: Die Gläubigerversammlung der 35-Millionen-Euro-Anleihe hat am 26. Oktober 2026 beschlossen, die Laufzeit bis zum 1. September 2028 zu verlängern, den Kupon ab dem 1. Dezember 2026 auf 10 Prozent pro Jahr anzuheben und die Anleihe am Ende zu 113 Prozent des Nennbetrags zurückzuzahlen. Nach Angaben des Unternehmens soll der Beschluss um den 30. November 2026 wirksam werden, nach Ablauf der gesetzlichen Anfechtungsfrist. Die PAUL-Tech-Anleihe gehört damit zu den Mittelstandsanleihen, die ihre Bedingungen neu verhandeln.
PAUL Tech Anleihe 2020/2026: Laufzeit bis 2028 verlängert, 10 Prozent Kupon, Rückzahlung zu 113 Prozent – was bedeutet der Beschluss für Gläubiger der 35-Millionen-Anleihe?
Die Gläubiger der 35-Millionen-Euro-Anleihe von PAUL Tech (ISIN DE000A3H2TU8) haben am 26. Oktober 2026 eine Verlängerung bis 2028 beschlossen. Wirksam werden soll sie um den 30. November, der neue Kupon gilt ab dem 1. Dezember.
Steckbrief
- Emittent
- PAUL Tech AG, Mannheim
- Anleihe
- 7,00 % / 9,00 % Inhaberschuldverschreibungen 2020/2026
- ISIN / WKN
- DE000A3H2TU8 / A3H2TU
- Volumen
- 35 Mio. Euro
- Gemeinsamer Vertreter
- Gustav Meyer zu Schwabedissen
Stand: 26.10.2026, Angaben laut Ad-hoc-Mitteilung des Emittenten
Die Eckdaten
Welche Konditionen gelten für die PAUL-Tech-Anleihe künftig?
Die Anleihe der PAUL Tech AG aus Mannheim läuft laut Ad-hoc-Mitteilung als „7,00 % / 9,00 % Inhaberschuldverschreibungen 2020/2026“ mit einem Volumen von 35 Millionen Euro (WKN A3H2TU). Die Bezeichnung nennt zwei Zinssätze; wie sie sich zeitlich aufteilen, erläutert die Mitteilung nicht. Neu ist ein Kupon von 10 Prozent jährlich, der halbjährlich gezahlt wird. Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennbetrag; die Rendite hängt zusätzlich vom Kurs ab, zu dem ein Anleger die Anleihe kauft.
|Punkt
|Beschluss
|Laufzeit
|verlängert bis 01.09.2028
|Kupon
|10 % p.a. ab 01.12.2026, halbjährlich
|Rückzahlung
|113 % des Nennbetrags am Laufzeitende
|Teilrückzahlungen
|verpflichtend vor dem Laufzeitende (Beträge und Termine nicht genannt)
|Eigenkapital
|mindestens 30 % einer neuen Kapitalaufnahme für vorzeitige Rückzahlung
|Sicherheit
|Verpfändung von rund 7,5 % des Grundkapitals durch den Mehrheitsaktionär
Angaben laut EQS-Adhoc vom 26.10.2026. Der bisherige Fälligkeitstermin ist in der Mitteilung nicht genannt.
Quelle: EQS-Adhoc PAUL Tech AG
Was dahinter steckt
Warum verlängern Emittenten die Laufzeit ihrer Anleihe?
Eine Laufzeitverlängerung gibt dem Unternehmen mehr Zeit, die Anleihe zurückzuzahlen oder zu refinanzieren. Im Gegenzug verbessern Emittenten meist die Konditionen für Gläubiger, hier durch einen höheren Kupon, einen Rückzahlungsaufschlag auf 113 Prozent, Pflichtrückzahlungen und eine Aktienverpfändung. Solche Beschlüsse fallen in Gläubigerversammlungen oder Abstimmungen ohne Versammlung, wenn die nötige Mehrheit erreicht wird. Wie hoch die Zustimmung bei PAUL Tech war, nennt die Mitteilung nicht. Eine Verlängerung ist kein Ausfall, zeigt aber, dass die ursprüngliche Rückzahlung nicht wie geplant gesichert war.
Das Muster ist am Markt für Mittelstandsanleihen nicht neu: Zuletzt verschoben unter anderem andere Emittenten Zinsen oder Rückzahlungen. Branicks etwa einigte sich im August mit Gläubigern auf eine Verlängerung, S&P stufte die Anleihe daraufhin auf „D“ ein, weil sie die Verlängerung als notleidenden Umtausch wertete. Ob eine ähnliche Bewertung für PAUL Tech gilt, geht aus unseren Quellen nicht hervor.
Anleger sollten bei solchen Anleihen nicht nur auf den Kupon schauen: Je höher der Zins, desto höher ist in der Regel das Risiko des Emittenten. Maßgeblich sind die Anleihebedingungen und die Mitteilungen des Emittenten.
Um den 30. November
Der Beschluss soll nach Ablauf der Anfechtungsfrist wirksam werden.
1. Dezember
Ab diesem Tag gilt der Kupon von 10 Prozent pro Jahr.
Teilrückzahlungen
Die Höhe und Termine der Pflichtrückzahlungen sind in der Mitteilung nicht genannt.
Häufige Fragen zur PAUL-Tech-Anleihe
Wie lautet die ISIN der PAUL-Tech-Anleihe? DE000A3H2TU8, WKN A3H2TU.
Wie lange läuft die PAUL-Tech-Anleihe nach der Verlängerung? Bis zum 1. September 2028.
Wie hoch ist der neue Kupon? 10 Prozent pro Jahr ab dem 1. Dezember 2026, halbjährlich gezahlt.
Was ist ein Gemeinsamer Vertreter? Eine Person, die die Rechte der Anleihegläubiger gegenüber dem Emittenten wahrnimmt; hier ist es Gustav Meyer zu Schwabedissen.
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