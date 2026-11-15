Patrizia Aktie: Gründer bietet 8,20 Euro, Kurs springt 20 Prozent – Aktienanalyse: Angebot annehmen oder abwarten?

aktiencheck.de Redaktion 15.11.2026, 16:08 7 Min.

Plus 20,24 Prozent in einer Woche: Die Patrizia Aktie ist der größte Gewinner im SDAX. Gründer Wolfgang Egger will seinen Anteil von 58,9 auf bis zu 73 Prozent ausbauen und bietet 8,20 Euro je Aktie – 30 Prozent mehr als der Kurs vor der Ankündigung. Gleichzeitig verabschiedet sich der Augsburger Investmentmanager aus dem Prime Standard und damit aus dem SDAX. Unsere Patrizia Aktienanalyse zeigt, was das Angebot wert ist und was die Patrizia Aktienprognose jetzt bestimmt.

Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de (programmatisch erstellt, keine Fremdbilder)

Es war der Paukenschlag der Woche im Nebenwertesegment: Am Donnerstag kündigte die Beteiligungsgesellschaft von Patrizia-Gründer Wolfgang Egger an, ihren Anteil kräftig aufzustocken – und bot den übrigen Aktionären 8,20 Euro je Aktie. Die Patrizia Aktie schoss daraufhin um rund 21 Prozent nach oben und beendete die Woche mit einem Plus von 20,24 Prozent an der Spitze der SDAX-Gewinner. Doch der Deal hat eine zweite Seite: Patrizia will den Prime Standard verlassen und damit auch aus dem SDAX ausscheiden. Unsere Patrizia Aktienanalyse zeigt, was das für Anleger bedeutet – und was die Patrizia Aktienprognose jetzt bestimmt. Angebotspreis je Aktie, rund 30 Prozent Prämie auf den Vortageskurs 8,20 € Wochenplus, Platz 1 im SDAX +20,24 % Zielbeteiligung von First Capital Partner, bisher 58,89 Prozent bis 73 % EBITDA nach neun Monaten, plus 37,3 Prozent 61,3 Mio. € EBITDA-Prognose 2026, Untergrenze angehoben 65–75 Mio. € Quelle : Patrizia und First Capital Partner, Mitteilung vom 12. November 2026; Neunmonatszahlen vom 9. November 2026; Wochenperformance laut Kursliste Steckbrief Unternehmen Patrizia SE Sitz Augsburg Ticker PAT (Xetra) Index SDAX (Ausscheiden geplant) Kurs rund 7,75 Euro Börsenwert rund 0,7 Milliarden Euro Verwaltetes Vermögen 55,0 Milliarden Euro Vorstandschef Asoka Wöhrmann Stand: 13.11.2026, Kurs gerundet, eigene Rechnung auf Basis der Tagesveränderungen; Börsenwert eigene Überschlagsrechnung Der Paukenschlag Der Gründer greift zu: 8,20 Euro für bis zu 14 Prozent der Aktien Für die Patrizia Aktie war der Donnerstag der beste Handelstag seit Jahren. Die First Capital Partner GmbH, die Egger mittelbar kontrolliert, hält derzeit 58,89 Prozent an Patrizia. Über ein freiwilliges öffentliches Teilerwerbsangebot will sie ihren Anteil auf bis zu 73 Prozent erhöhen. Der Preis von 8,20 Euro liegt rund 30 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch und bewertet das Unternehmen mit rund 763 Millionen Euro. Egger nimmt dafür gut 100 Millionen Euro in die Hand. Eine Mindestannahmeschwelle gibt es nicht. Zudem will Patrizia nach Vollzug des Angebots 4,7 Millionen eigene Aktien einziehen, was den Anteil der übrigen Aktionäre am Unternehmen erhöht. First Capital Partner hat sich verpflichtet, drei Jahre lang keinen Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag abzuschließen. 01 Kein Komplettangebot Das Angebot richtet sich nicht auf alle Aktien und ist ausdrücklich kein Delisting-Angebot. Wer annimmt, kann bei hoher Annahmequote womöglich nur einen Teil seiner Aktien zum Angebotspreis verkaufen. 02 Wechsel in das Scale-Segment Patrizia will den Prime Standard verlassen und in das weniger streng regulierte Freiverkehrssegment Scale wechseln. Begründet wird das mit geringerem regulatorischem und administrativem Aufwand. 03 Abschied aus dem SDAX Mit dem Segmentwechsel scheidet die Patrizia Aktie gut 20 Jahre nach dem Börsengang aus dem Auswahlindex SDAX aus. Indexfonds müssen dann verkaufen. Das Geschäft Weniger Vermögen, mehr Gewinn: die Zahlen vom Montag Schon vor dem Angebot hatte Patrizia gute Nachrichten geliefert. In den ersten neun Monaten stieg das EBITDA um 37,3 Prozent auf 61,3 Millionen Euro, die EBITDA-Marge verbesserte sich von 22,1 auf 30,1 Prozent. Der Periodenüberschuss hat sich mit 20,5 Millionen Euro nahezu verdreifacht. Die Nettoverschuldung sank auf 69,0 Millionen Euro. Für 2026 hob Patrizia die Untergrenze der EBITDA-Prognose an und erwartet nun 65 bis 75 Millionen Euro. Der Haken: Das verwaltete Vermögen schrumpft. Es lag Ende September bei 55,0 Milliarden Euro, für das Gesamtjahr peilt Patrizia nur noch 53 bis 57 Milliarden Euro an. Der Investmentmanager verkauft gezielt einzelne Objekte – und wird dadurch zwar profitabler, aber nicht größer. Patrizia: EBITDA nach neun Monaten Millionen Euro 0 20 40 60 80 44,6 61,3 9M 2025 9M 2026 Quelle : Patrizia, Neunmonatszahlen vom 9. November 2026 Daten als Tabelle Zeitraum EBITDA 9M 2025 44,6 9M 2026 61,3 Die Rechnung für Anleger Annehmen, halten oder verkaufen: was das Angebot bedeutet Für die Patrizia Aktienprognose zählt jetzt vor allem eine Zahl: der Abstand zum Angebotspreis. Zum Wochenschluss notierte die Patrizia Aktie bei rund 7,75 Euro und damit etwa 6 Prozent unter dem Angebotspreis. Diese Lücke spiegelt die Unsicherheit wider: Weil Egger nur bis zu 73 Prozent erwerben will, dürfte bei einer hohen Annahmequote nicht jede angediente Aktie zum Zug kommen. Die genauen Bedingungen wird erst die Angebotsunterlage zeigen. Wer nicht verkauft, bleibt Aktionär eines Unternehmens mit deutlich kleinerem Streubesitz, geringeren Transparenzpflichten und ohne Indexzugehörigkeit. Zur Einordnung: Im Jahr 2020 kostete die Aktie noch rund 26 Euro, über fünf Jahre steht ein Minus von rund 64 Prozent. Auch der Angebotspreis liegt also weit unter früheren Niveaus. Die Risiken der Patrizia Aktie Teilangebot: Bei hoher Annahmequote droht eine anteilige Zuteilung.

Liquidität: Nach dem Wechsel ins Scale-Segment und dem SDAX-Abschied dürfte der Handel dünner werden.

Transparenz: Im Freiverkehr gelten geringere Berichtspflichten als im Prime Standard.

Minderheitsposition: Mit bis zu 73 Prozent hat der Großaktionär noch mehr Einfluss.

Geschäft: Das verwaltete Vermögen schrumpft, das Immobilienumfeld bleibt schwierig. Die Analysten Fairer Wert bei 9 Euro: über dem Angebot Bemerkenswert: Die Analysten sehen den Wert der Aktie über dem Angebotspreis. Die DZ Bank senkte ihren fairen Wert nach den Neunmonatszahlen zwar von 10,20 auf 9,00 Euro, blieb aber bei ihrer Kaufempfehlung. Kepler Cheuvreux nahm das Kursziel von 9,50 auf 9,00 Euro zurück und bestätigte ebenfalls „Buy“. Beide Einschätzungen stammen von vor der Ankündigung des Angebots. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion. Die Szenarien Patrizia Aktienprognose: drei Wege für die Aktie 01 Szenario 1: Der Kurs nähert sich dem Angebot Die Angebotsunterlage bestätigt die Konditionen, der Abstand zu 8,20 Euro schrumpft. Die Patrizia Aktie notiert dann knapp unter dem Angebotspreis. 02 Szenario 2: Die Lücke bleibt Wegen der Zuteilungsunsicherheit und des geplanten Segmentwechsels bleibt ein Abschlag bestehen. Die Aktie pendelt zwischen 7,50 Euro und dem Angebotspreis. 03 Szenario 3: Rückfall nach dem Angebot Nach Ablauf der Annahmefrist fehlt der Kaufdruck, der Streubesitz ist klein, Indexfonds haben verkauft. Dann droht ein Rücksetzer in Richtung der Niveaus vor der Ankündigung um 6,30 Euro. Was für die Patrizia Aktie spricht Angebot: 8,20 Euro als Referenzpreis.

Gewinn: EBITDA plus 37 Prozent.

Prognose: Untergrenze angehoben.

Bilanz: Nettoschulden gesunken.

Aktieneinzug: 4,7 Millionen Aktien sollen eingezogen werden. Was gegen die Patrizia Aktie spricht Teilangebot: Zuteilung unsicher.

SDAX-Abschied: Indexfonds verkaufen.

Freiverkehr: Weniger Transparenz.

Vermögen: AUM-Prognose gesenkt.

Langfristtrend: Minus 64 Prozent in fünf Jahren. 9. November 2026 Neunmonatszahlen EBITDA plus 37 Prozent, Prognose angehoben 12. November 2026Jetzt Teilerwerbsangebot 8,20 Euro je Aktie angekündigt offen Angebotsunterlage Annahmefrist und Bedingungen 2. März 2027 Jahreszahlen 2026 Erster Bericht nach dem Angebot Quelle : Patrizia; First Capital Partner; Stand 15. November 2026 Häufige Fragen zur Patrizia Aktienanalyse Warum ist die Patrizia Aktie SDAX-Gewinner der Woche?

Großaktionär First Capital Partner kündigte am 12. November ein Teilerwerbsangebot zu 8,20 Euro je Aktie an. Die Aktie stieg in der Woche um 20,24 Prozent. Muss ich das Angebot annehmen?

Nein. Das Angebot ist freiwillig und kein Delisting-Angebot. Aktionäre können ihre Aktien behalten. Die Details regelt die Angebotsunterlage. Bleibt Patrizia im SDAX?

Nein. Mit dem geplanten Wechsel vom Prime Standard in das Scale-Segment scheidet die Aktie aus dem SDAX aus. Was erwartet Patrizia für 2026?

Ein EBITDA von 65 bis 75 Millionen Euro und ein verwaltetes Vermögen von 53 bis 57 Milliarden Euro. Fazit der Patrizia Aktienanalyse: Ein Gründer setzt auf sein Unternehmen Wolfgang Egger setzt mit mehr als 100 Millionen Euro ein klares Signal: Der Gründer hält die Patrizia Aktie für unterbewertet. Für Anleger ist der Angebotspreis von 8,20 Euro eine willkommene Orientierung nach Jahren des Kursverfalls. Doch das Angebot ist nur ein Teilangebot, und der Abschied aus Prime Standard und SDAX macht die Aktie weniger liquide und weniger transparent. Für die Patrizia Aktienprognose heißt das: Kurzfristig bestimmt der Angebotspreis den Kurs. Langfristig hängt alles davon ab, ob Patrizia das Ergebniswachstum fortsetzt – auch ohne das Rampenlicht des SDAX.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.