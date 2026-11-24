Die Partners Group Aktie legt am Dienstagmittag 0,48 Prozent auf 628,80 Franken zu und rangiert unter den fünf stärksten SMI-Gewinnern. Bemerkenswert ist das Plus, weil Barclays den Titel am selben Tag abgestuft hat.
Partners Group Aktie: SMI-Gewinner trotz Abstufung – Gegenbewegung nach Talfahrt
Die Partners Group Aktie steigt am Dienstagmittag leicht und zählt zu den SMI-Gewinnern. Das gelingt trotz Abstufung durch Barclays: Der Titel hat seit Jahresbeginn rund ein Drittel verloren.
SMI-Gewinner
Warum die Partners Group Aktie trotzdem steigt
Nach einem Minus von gut einem Drittel seit Jahresbeginn setzt bei der Partners Group Aktie eine Gegenbewegung ein.
Barclays hat die Partners Group Aktie auf „Equal Weight“ abgestuft und das Kursziel von 850 auf 710 Franken gesenkt. Als Gründe nennen Marktberichte Sorgen um Gebühren und Rückgaben. Goldman Sachs kappte das Kursziel von 770 auf 610 Franken. Der Markt hatte vieles davon offenbar schon eingepreist: Der Titel liegt zwischen dem Jahrestief von 582,60 Franken vom 8. Oktober und dem Jahreshoch von 1.097,50 Franken vom 16. Januar.
Partners Group Aktie: Rückgabewünsche belasten
Im Mittelpunkt stehen Rückgabewünsche in einem US-Fonds: Anleger wollten 2,2 Milliarden US-Dollar abziehen, ausgezahlt wurden 728,4 Millionen US-Dollar. Die Rückkauffrist läuft bis zum 27. November. Dazu kommt eine Abstimmung über eine Fondsaufteilung. Das Vertrauen in den Private-Equity-Spezialisten bleibt damit angeschlagen.
Ausblick: Wie geht es mit der Partners Group Aktie weiter?
Die hohe Dividendenrendite von 7,41 Prozent stützt den Kurs, das Umfeld bleibt aber schwierig. Kurzfristig sind die Rückkauffrist am 27. November und die Fondsabstimmung die entscheidenden Termine für den SMI-Gewinner.
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