Partners Group Aktie: SMI-Gewinner trotz Abstufung – Gegenbewegung nach Talfahrt

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 13:58 2 Min.

Die Partners Group Aktie steigt am Dienstagmittag leicht und zählt zu den SMI-Gewinnern. Das gelingt trotz Abstufung durch Barclays: Der Titel hat seit Jahresbeginn rund ein Drittel verloren.

Die Partners Group Aktie legt am Dienstagmittag 0,48 Prozent auf 628,80 Franken zu und rangiert unter den fünf stärksten SMI-Gewinnern. Bemerkenswert ist das Plus, weil Barclays den Titel am selben Tag abgestuft hat. SMI-Gewinner Warum die Partners Group Aktie trotzdem steigt Nach einem Minus von gut einem Drittel seit Jahresbeginn setzt bei der Partners Group Aktie eine Gegenbewegung ein. Barclays hat die Partners Group Aktie auf „Equal Weight“ abgestuft und das Kursziel von 850 auf 710 Franken gesenkt. Als Gründe nennen Marktberichte Sorgen um Gebühren und Rückgaben. Goldman Sachs kappte das Kursziel von 770 auf 610 Franken. Der Markt hatte vieles davon offenbar schon eingepreist: Der Titel liegt zwischen dem Jahrestief von 582,60 Franken vom 8. Oktober und dem Jahreshoch von 1.097,50 Franken vom 16. Januar. Partners Group Aktie im Mittagshandel am 24.11.2026 +0,48 % Kurs der Partners Group Aktie am Mittag 628,80 CHF Kursentwicklung seit Jahresbeginn ca. -33 bis -36 % Dividendenrendite, höchste im SMI 7,41 % Quelle : comdirect (Mittagskurs 24.11.2026), Marktberichte Partners Group Aktie: Rückgabewünsche belasten Im Mittelpunkt stehen Rückgabewünsche in einem US-Fonds: Anleger wollten 2,2 Milliarden US-Dollar abziehen, ausgezahlt wurden 728,4 Millionen US-Dollar. Die Rückkauffrist läuft bis zum 27. November. Dazu kommt eine Abstimmung über eine Fondsaufteilung. Das Vertrauen in den Private-Equity-Spezialisten bleibt damit angeschlagen. Was die Partners Group Aktie belastet Abgestuft durch Barclays, gesenkte Kursziele bei Barclays und Goldman Sachs.

Hohe Rückgabewünsche in einem US-Fonds belasten das Gebührengeschäft.

Kursverlust von rund einem Drittel seit Jahresbeginn. Ausblick: Wie geht es mit der Partners Group Aktie weiter? Die hohe Dividendenrendite von 7,41 Prozent stützt den Kurs, das Umfeld bleibt aber schwierig. Kurzfristig sind die Rückkauffrist am 27. November und die Fondsabstimmung die entscheidenden Termine für den SMI-Gewinner. Stammdaten zur Partners Group Aktie Partners Group Holding AG: ISIN CH0024608827, WKN A0JJY6, Handelssymbol PGHN (SIX), US-Handelssymbol PGPHF (OTC)

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