Die Gläubiger der PANDION-Anleihe 2021/2026 (ISIN DE000A289YC5) haben in einer Abstimmung ohne Versammlung vom 17. bis 19. November der Verlängerung der Laufzeit bis zum 5. August 2028 und weiteren Änderungen der Anleihebedingungen zugestimmt. Der Zinssatz der PANDION-Unternehmensanleihe steigt auf 8,00 Prozent pro Jahr. Die Zustimmung lag laut dem Informationsdienst fixed-income.org bei annähernd 100 Prozent der abgegebenen Stimmen; beteiligt waren rund 55 Prozent des ausstehenden Volumens.
PANDION Anleihe 2021/2026: Laufzeit bis 5. August 2028, Zins 8,00 Prozent – was bedeutet die Prolongation für die Gläubiger?
Die Gläubiger der PANDION-Unternehmensanleihe 2021/2026 haben der Verlängerung der Laufzeit bis August 2028 und einem Zins von 8,00 Prozent mit annähernd 100 Prozent der abgegebenen Stimmen zugestimmt. Was sich ändert, was offen bleibt und welche Risiken Anleger kennen sollten.
Steckbrief
- Emittent
- PANDION AG, Köln
- Anleihe
- Unternehmensanleihe 2021/2026
- ISIN / WKN
- DE000A289YC5 / A289YC
- Abstimmung
- ohne Versammlung, 17. bis 19. November
- Zustimmung
- annähernd 100 %
Stand: 20.11.2026, Angaben laut fixed-income.org; Datum des Berichts auf der Seite uneindeutig
Für Anleger heißt das: Das Geld ist nicht zum ursprünglich vorgesehenen Termin fällig, sondern rund zwei Jahre später. Ob die Anleihe damit gerettet ist, hängt davon ab, ob die PANDION AG bis 2028 die Mittel zur Rückzahlung oder Refinanzierung aufbringt.
Die Eckdaten
Was wurde bei der PANDION-Anleihe beschlossen?
|Punkt
|Beschluss
|Zinssatz
|8,00 % p. a.
|Neue Endfälligkeit
|5. August 2028
|Zinszahlung
|halbjährlich
|Berichterstattung
|vierteljährlich über die Finanzlage
|Investorenkontakt
|halbjährliche Telefonkonferenz
|Teilrückzahlung
|10 % des Gesamtnennbetrags am 31. Dezember 2027
Alter Zinssatz, ursprünglicher Fälligkeitstermin und ausstehendes Volumen sind in der Quelle nicht ausgewiesen.
Quelle: fixed-income.org
Die Verlängerung ist laut Bericht Teil eines umfassenden Konzepts und eine wichtige Voraussetzung dafür, die Rückzahlung oder Refinanzierung der Anleihe und damit die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft zu gewährleisten. Das ist die Darstellung der Emittentin, nicht die Bewertung von aktiencheck.de.
Wie funktioniert eine Abstimmung ohne Versammlung bei Anleihen?
Bei Unternehmensanleihen nach deutschem Recht können Gläubiger über Änderungen der Anleihebedingungen entscheiden, ohne sich zu treffen: Sie geben ihre Stimme schriftlich oder elektronisch ab. Ein Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit bindet nach den Regeln des Schuldverschreibungsgesetzes grundsätzlich alle Gläubiger – auch diejenigen, die nicht mitgestimmt oder dagegen gestimmt haben. Eine Prolongation ist üblich, wenn ein Emittent die Rückzahlung zum Fälligkeitstermin nicht aus eigener Kraft stemmen kann; als Ausgleich bieten Emittenten häufig einen höheren Zins und zusätzliche Informationsrechte.
Das große Bild
Wie hoch ist das Risiko bei Mittelstandsanleihen in der Prolongation?
Der Mittelstandsanleihenmarkt erlebt gerade viele Verschiebungen: Auch bei anderen Emittenten wurden zuletzt Zinsen und Rückzahlungen verschoben oder gestundet. Bei der PANDION-Anleihe kommen Hinweise auf frühere Schwierigkeiten hinzu. Auf der Seite des Informationsdienstes sind Meldungen aus dem Sommer 2026 verlinkt, darunter ein vorläufiges Ergebnis vor Steuern von minus 69,0 Millionen Euro, die vorerst nicht gezahlte Zinsrate vom 5. August und ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung. Diese Überschriften wurden von der Redaktion nicht im Volltext geprüft und sind deshalb nur als Hinweis zu verstehen.
Wer die Anleihe hält, sollte daher die Mitteilungen der Emittentin und die endgültigen Anleihebedingungen prüfen. Der Bericht nennt weder den bisherigen Zinssatz noch das ausstehende Volumen, den Rang (besichert oder unbesichert) oder ein Rating.
Zeitgewinn gegen Risiko
Die Anleger erhalten zwei Jahre mehr Laufzeit und 8,00 Prozent Zins, tragen aber das Ausfallrisiko über einen längeren Zeitraum.
Teilrückzahlung als Signal
Am 31. Dezember 2027 sollen 10 Prozent des Gesamtnennbetrags vorzeitig zurückgezahlt werden – ein erster Test der Zahlungsfähigkeit.
Mehr Transparenz
Vierteljährliche Finanzberichte und halbjährliche Telefonkonferenzen sollen Anlegern mehr Einblick geben.
Was bedeutet das für Anleger?
Für Inhaber ändert sich der Zeitplan der Zinszahlungen und der Rückzahlung. Wer die Anleihe über die Börse handelt, muss damit rechnen, dass Kurse bei Restrukturierungen stark schwanken und der Handel eingeschränkt sein kann.
Was beobachten Anleger jetzt?
Wichtige Termine sind der 31. Dezember 2027 (Teilrückzahlung) und der 5. August 2028 (neue Fälligkeit). Bis dahin sind die vierteljährlichen Berichte und die Telefonkonferenzen der Emittentin die wichtigsten Informationsquellen.
Häufige Fragen zur PANDION-Anleihe
Wie hoch ist der Zins der PANDION-Anleihe 2021/2026 künftig? 8,00 Prozent pro Jahr, gezahlt halbjährlich.
Bis wann läuft die PANDION-Anleihe? Bis zum 5. August 2028.
Wie lautet die ISIN? DE000A289YC5 (WKN A289YC).
Was ist eine Prolongation? Die Verlängerung der Laufzeit einer Anleihe, meist mit geänderten Konditionen.
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