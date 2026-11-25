Der Mittelstandsanleihenmarkt erlebt gerade viele Verschiebungen: Auch bei anderen Emittenten wurden zuletzt Zinsen und Rückzahlungen verschoben oder gestundet. Bei der PANDION-Anleihe kommen Hinweise auf frühere Schwierigkeiten hinzu. Auf der Seite des Informationsdienstes sind Meldungen aus dem Sommer 2026 verlinkt, darunter ein vorläufiges Ergebnis vor Steuern von minus 69,0 Millionen Euro, die vorerst nicht gezahlte Zinsrate vom 5. August und ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung. Diese Überschriften wurden von der Redaktion nicht im Volltext geprüft und sind deshalb nur als Hinweis zu verstehen.