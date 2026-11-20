Die Pan American Silver Aktie (ISIN: CA6979001089, FSE: PA2, TSX: PAAS, NYSE: PAAS) steht im Zentrum des Silber-Ausverkaufs: Silber notiert am Freitag bei rund 41,50 US-Dollar je Feinunze, dem tiefsten Stand seit über einem Jahr (goodreturns.in). Für Produzenten wie Pan American Silver entscheidet nun die Kostenkurve. Nach Angaben des US Gold Bureau vom 19.11.2026, das sich auf die Quartalsmitteilung des Unternehmens beruft, förderte der Konzern im dritten Quartal Silber zu Gesamtkosten (AISC) von 11,21 US-Dollar je Unze und erzielte 377 Millionen US-Dollar freien Cashflow. Wie viel Puffer das beim aktuellen Silberpreis lässt – und wo die Risiken liegen –, zeigt der Überblick.
Pan American Silver Aktie: Silber-Kosten bei nur 11,21 Dollar, 377 Millionen Dollar freier Cashflow im Quartal - Wie viel Puffer hat die Aktie beim Silberpreis von 41 Dollar?
Der Silberpreis fällt auf rund 41,50 US-Dollar – für die Pan American Silver Aktie zählt, was beim Produzenten hängen bleibt. Im dritten Quartal 2026 lagen die Silber-Gesamtkosten laut US Gold Bureau bei 11,21 US-Dollar je Unze, der freie Cashflow bei 377 Millionen US-Dollar. Wie robust ist das Modell, wenn Silber weiter fällt?
Pan American Silver Aktie
Wie profitabel ist Silber bei 41 Dollar?
Rechnerisch ist der Abstand groß: Zwischen dem Silberpreis von rund 41,50 US-Dollar und Gesamtkosten von 11,21 US-Dollar liegen gut 30 US-Dollar je Unze. Ganz so einfach ist es aber nicht.
Die AISC-Kennzahl rechnet Nebenprodukte wie Gold, Blei und Zink als Gutschrift gegen die Kosten. Fällt auch der Goldpreis – er notiert am Freitag bei rund 3.550 US-Dollar und liegt damit gut ein Drittel unter dem Rekordhoch vom Januar 2026 –, schrumpfen diese Gutschriften, und die Netto-Kosten steigen. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen laut US Gold Bureau die Silber-AISC am unteren Ende der Spanne von 15,75 bis 18,25 US-Dollar je Unze bei einer Silberproduktion von rund 25 Millionen Unzen. Die Goldproduktionsprognose wurde gesenkt, Minenausfälle haben die Silberproduktion belastet.
Hebel auf den Silberpreis
Bei unveränderter Jahresmenge von 25 Millionen Unzen erhöht jeder Anstieg des Silberpreises um 10 US-Dollar den Umsatz um etwa 250 Millionen US-Dollar vor Steuern und Royalties – und senkt ihn bei Verlusten entsprechend (Rechenbeispiel laut US Gold Bureau).
Kapitalrückgabe
Im dritten Quartal flossen laut US Gold Bureau 300 Millionen US-Dollar an die Aktionäre zurück. Das hängt vom Cashflow ab und damit vom Metallpreis.
Kurs zuletzt bei 35,58 US-Dollar
Der Schlusskurs der Pan American Silver Aktie lag am Montag, 16.11.2026, bei 35,58 US-Dollar (Quelle: US Gold Bureau). Ein aktuellerer Kurs lag zum Redaktionsschluss nicht vor.
Silber-Aktien im Vergleich
Wie steht Pan American Silver gegenüber Hecla und First Majestic da?
Die Kostenstruktur der Silber-Produzenten unterscheidet sich stark. Die Übersicht von Metal Pilot zeigt die Spannweite – allerdings mit älteren Daten und uneinheitlichen Kennzahlen.
|Unternehmen
|Silber-Prognose 2026
|AISC 2025 (US-Dollar je Unze)
|First Majestic (AG)
|14,6-15,5
|27,69-28,77
|Hecla Mining (HL)
|15,1-16,5
|ca. 6
|Pan American (PAAS)
|25-27
|ca. 17
AISC jeweils für 2025 laut Metal Pilot; Definitionen unterschiedlich (First Majestic je Silberäquivalent-Unze, Hecla ohne Keno Hill, Pan American nach Nebenprodukten). Prognose 2026: Silberproduktion in Mio. Unzen.
Quelle: blog.metalpilot.com, Silver Producers Compared 2026
Pan American Silver ist nach der Produktionsmenge der größte der drei Produzenten und fördert in zwölf Minen in acht Ländern, überwiegend in Lateinamerika und Kanada. Das Unternehmen hat nach der Metal-Pilot-Übersicht mehr Cash als Schulden, ebenso wie Hecla; First Majestic trägt Wandelanleihen und hohe Kosten. Zugleich zeigt die Mine Escobal in Guatemala, die derzeit ausgesetzt ist, dass operative Störungen ein Risiko bleiben.
Termine
Was sollten Anleger jetzt bei der Pan American Silver Aktie beobachten?
Silberpreis und Gold-Silber-Ratio: Die Ratio liegt bei 85,5; ein Fall unter die von ascendants.in genannte Zone um 39 bis 40 US-Dollar wäre ein Signal für Druck auf die Minenaktien.
9. Dezember: Fed-Zinsentscheid mit Einfluss auf Dollar, Zinsen und Edelmetalle.
Unternehmensmeldungen: Entwicklung von Escobal, Kosten und die Produktionsprognose für 2026.
Häufige Fragen zur Pan American Silver Aktie
Wie hoch waren die Silber-Kosten von Pan American Silver im dritten Quartal 2026?
Die Gesamtkosten (AISC) lagen laut US Gold Bureau bei 11,21 US-Dollar je Unze Silber.
Wie hängt die Pan American Silver Aktie vom Silberpreis ab?
Stark: Bei rund 25 Millionen Unzen Jahresproduktion verändert jeder Dollar Silberpreis den Umsatz um etwa 25 Millionen US-Dollar vor Steuern und Royalties.
Wo wird Pan American Silver gehandelt?
An der NYSE und der TSX unter dem Kürzel PAAS; in Deutschland ist die Aktie unter anderem in Frankfurt und München handelbar.
Welche Rolle spielt der Goldpreis?
Gold fällt als Nebenprodukt gegen die Kosten ins Gewicht; sinkt der Goldpreis, steigen die Netto-Kosten je Unze Silber.
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