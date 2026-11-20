Wie hoch waren die Silber-Kosten von Pan American Silver im dritten Quartal 2026?

Die Gesamtkosten (AISC) lagen laut US Gold Bureau bei 11,21 US-Dollar je Unze Silber.

Wie hängt die Pan American Silver Aktie vom Silberpreis ab?

Stark: Bei rund 25 Millionen Unzen Jahresproduktion verändert jeder Dollar Silberpreis den Umsatz um etwa 25 Millionen US-Dollar vor Steuern und Royalties.

Wo wird Pan American Silver gehandelt?

An der NYSE und der TSX unter dem Kürzel PAAS; in Deutschland ist die Aktie unter anderem in Frankfurt und München handelbar.

Welche Rolle spielt der Goldpreis?

Gold fällt als Nebenprodukt gegen die Kosten ins Gewicht; sinkt der Goldpreis, steigen die Netto-Kosten je Unze Silber.