Der Gold-Future steigt am Donnerstag um 0,82 Prozent auf 3.564,80 Dollar je Unze, Silber um 2,56 Prozent, Platin und Palladium um jeweils mehr als 3 Prozent. In London legen die Minenwerte geschlossen zu, die Edelmetallförderer stehen an der Spitze. Der Gesamtmarkt erholt sich ebenfalls: Der FTSE 100 liegt rund 1,4 Prozent im Plus.

Für Pan African Resources ist der Goldpreis alles. Das Unternehmen verkauft seine Produktion vollständig zum Marktpreis und hat sich nicht gegen fallende Preise abgesichert. Im Geschäftsjahr bis Juni 2026 brachte das einen Durchschnittserlös von 4.235 Dollar je Unze, 55 Prozent mehr als im Vorjahr. Seither ist Gold deutlich gefallen.