Für Goldförderer war es eine Woche zum Vergessen. Am Donnerstagvormittag kommt die Gegenbewegung: Die Pan-African-Resources-Aktie (ISIN: GB0004300496, WKN: 913531, Symbol London: PAF, Symbol Deutschland: RTZ, US-Symbol: PAFRF) gewinnt 4,76 Prozent auf 96,75 Pence und gehört zu den FTSE 350 Gewinnern.
Pan-African-Resources-Aktie FTSE 350 Gewinner: Gold dreht nach oben – der Rekordproduzent aus Südafrika legt fast 5 Prozent zu
Die Pan-African-Resources-Aktie steigt am Donnerstagvormittag um 4,8 Prozent und zählt zu den FTSE 350 Gewinnern. Gold und Silber erholen sich nach dem Ausverkauf der Vortage. Der Goldförderer hat seine Produktion im vergangenen Geschäftsjahr um 39 Prozent gesteigert und profitiert von jedem Dollar mehr je Unze.
FTSE 350 Gewinner Pan African Resources
Warum die Pan-African-Resources-Aktie steigt: Die Edelmetalle fangen sich
Das Unternehmen hat am Donnerstag nichts gemeldet. Bewegt wird der Kurs vom Goldpreis.
Der Gold-Future steigt am Donnerstag um 0,82 Prozent auf 3.564,80 Dollar je Unze, Silber um 2,56 Prozent, Platin und Palladium um jeweils mehr als 3 Prozent. In London legen die Minenwerte geschlossen zu, die Edelmetallförderer stehen an der Spitze. Der Gesamtmarkt erholt sich ebenfalls: Der FTSE 100 liegt rund 1,4 Prozent im Plus.
Für Pan African Resources ist der Goldpreis alles. Das Unternehmen verkauft seine Produktion vollständig zum Marktpreis und hat sich nicht gegen fallende Preise abgesichert. Im Geschäftsjahr bis Juni 2026 brachte das einen Durchschnittserlös von 4.235 Dollar je Unze, 55 Prozent mehr als im Vorjahr. Seither ist Gold deutlich gefallen.
Hintergrund
Rekordjahr im Rücken: Was Pan African Resources zuletzt geliefert hat
Im Geschäftsjahr 2026 förderte der Konzern 272.310 Unzen Gold, 39 Prozent mehr als im Vorjahr und so viel wie nie. Der Umsatz verdoppelte sich mehr als auf 1,1 Milliarden Dollar. Für das laufende Geschäftsjahr peilt das Management 280.000 bis 302.000 Unzen an. Gefördert wird vor allem in Südafrika – unter Tage in Evander und Barberton sowie in Anlagen, die Gold aus alten Abraumhalden zurückgewinnen – und seit einem Zukauf auch in Australien.
Goldpreis
Ohne Preissicherung schlägt jede Bewegung direkt auf Umsatz und Gewinn durch.
Dividende
Die Schlussdividende für das Rekordjahr wird Anfang Dezember abgeschlagen.
Wachstum
Die Produktionsprognose für 2027 liegt bis zu 11 Prozent über dem Rekordwert.
Standort
Stromversorgung, Löhne und der Kurs des Rand beeinflussen die Kosten in Südafrika.
Steckbrief
- Unternehmen
- Pan African Resources PLC
- Geschäft
- Goldförderer in Südafrika und Australien
- ISIN
- GB0004300496
- WKN
- 913531
- Symbol London / Deutschland
- PAF / RTZ
- US-Symbol
- PAFRF
- Kurs London
- 96,75 Pence (+4,76 %)
- Produktionsprognose 2027
- 280.000 bis 302.000 Unzen
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ
Häufige Fragen zur Pan-African-Resources-Aktie
Warum ist die Pan-African-Resources-Aktie heute FTSE 350 Gewinner?
Weil sich Gold und Silber am Donnerstag erholen und Minenwerte in London geschlossen zulegen.
Sichert Pan African Resources den Goldpreis ab?
Nein. Die Produktion wurde im vergangenen Geschäftsjahr vollständig zum Marktpreis verkauft.
Wie viel Gold fördert das Unternehmen?
272.310 Unzen im Geschäftsjahr 2026; für 2027 sind 280.000 bis 302.000 Unzen geplant.
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