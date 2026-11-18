Palo Alto Networks Aktienanalyse: Umsatz +39 Prozent, Jahresprognose angehoben – reicht der Beat nach dem Kursrutsch für die Wende?

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 22:19 9 Min.

Palo Alto Networks (PANW, US6974351057) übertrifft im ersten Quartal die Erwartungen und hebt die Prognose an. Die Palo Alto Networks Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung und die Palo Alto Networks Aktienprognose der Analysten – und warum die Aktie nach früheren Berichten oft fiel.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Umsatz im ersten Quartal GJ2027, +39 % zum Vorjahr (Konsens 3,31 Mrd. USD) 3,44 Mrd. USD Kurs vor Veröffentlichung am 18.11.2026 (Nasdaq, StockTitan, verzögert), +8,7 % am Tag ca. 336 USD Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 432,33 USD ca. −22 % Marktkapitalisierung (Schätzung der Redaktion) ca. 280 Mrd. USD Forward-KGV auf Basis der neuen Prognose (EPS 4,26 bis 4,30 USD) ca. 79 Ø-Kursziel der Analysten (TipRanks, 32 Analysten, vor den Zahlen) ca. 412 USD Quelle : Palo-Alto-Pressemitteilung vom 18.11.2026 (16:05 ET), StockTitan, TheStreet; Kurs und Bewertung laut StockTitan, TIKR, TipRanks Palo Alto Networks (Ticker PANW, ISIN US6974351057) hat am Mittwoch nach US-Handelsschluss um 16:05 Uhr New Yorker Zeit (22:05 Uhr MEZ) Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorgelegt: Der Umsatz stieg um 39 Prozent auf 3,44 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,05 Dollar über dem Konsens von 0,97 Dollar, und das Management hob die Jahresprognose an. Für die Aktie ist das ein wichtiger Moment. Sie war vor dem Bericht um rund 8,7 Prozent auf etwa 336 Dollar gestiegen, nachdem sie nach den letzten drei bis vier Berichten jeweils zwischen 5,6 und 9,3 Prozent verloren hatte. Wie die Börse die Zahlen aufnimmt, war zum Redaktionsschluss nicht belegt. Diese Palo Alto Networks Aktienanalyse zeigt, was hinter den Zahlen steckt, wie die Palo Alto Networks Aktie bewertet ist und was Analysten zur Palo Alto Networks Aktienprognose sagen – ohne eigenes Kursziel von aktiencheck.de. 01 Beat bei Umsatz und Gewinn Umsatz 3,44 Mrd. Dollar (+39 %) nach einer Guidance von 3,30 bis 3,31 Mrd.; Non-GAAP-Gewinn je Aktie 1,05 Dollar (Guidance 0,96 bis 0,98). 02 Jahresprognose angehoben Umsatz 2027 jetzt 14,52 bis 14,57 Mrd. Dollar (zuvor 14,10 bis 14,20), Gewinn je Aktie 4,26 bis 4,30 Dollar (zuvor 4,16 bis 4,19). 03 Wiederkehrende Erlöse wachsen Der jährlich wiederkehrende Umsatz der Plattformprodukte (NGS-ARR) stieg um 66 Prozent auf 9,73 Mrd. Dollar. 04 Bewertung bleibt anspruchsvoll Das Forward-KGV lag vor den Zahlen bei rund 76 bis 77; auf Basis der neuen Prognose sind es bei rund 336 Dollar etwa 79. Wie lautet die Palo Alto Networks Aktienanalyse nach den Q1-Zahlen? Laut Pressemitteilung übertraf Palo Alto sowohl den Konsens als auch die eigene Prognose. Der Umsatz von 3,44 Milliarden Dollar liegt rund vier Prozent über dem Konsens von 3,31 Milliarden. Beim NGS-ARR, der Kennzahl, auf die Anleger nach dem Q4-Bericht besonders achten, lag das Ergebnis mit 9,73 Milliarden Dollar über der Guidance von 9,54 bis 9,56 Milliarden. CEO Nikesh Arora sprach von einem Palo Alto Networks: Q1 Geschäftsjahr 2027 im Überblick Kennzahl Q1 GJ2027 Vergleich Umsatz 3,44 Mrd. USD +39 % zum Vorjahr, Konsens 3,31 Mrd. NGS-ARR 9,73 Mrd. USD +66 % zum Vorjahr, Guidance 9,54 bis 9,56 Mrd. Restleistungsverpflichtungen (RPO) 21,0 Mrd. USD +35 % zum Vorjahr, Guidance 20,8 bis 20,9 Mrd. Gewinn je Aktie (Non-GAAP) 1,05 USD Vorjahr 0,93, Konsens 0,97 Gewinn je Aktie (GAAP) 0,57 USD Vorjahr 0,47 Operatives Ergebnis (Non-GAAP) rund 1,06 Mrd. USD Marge rund 31 % Bereinigter freier Cashflow rund 1,9 Mrd. USD Marge 56,2 % (Vorjahr 69,2 %) Das GAAP-Ergebnis enthält laut Kennzahlenliste von StockTitan einen einmaligen Steuerertrag von rund 457 Mio. USD (nicht im Text der Pressemitteilung bestätigt). Operative Margen sind Eigenrechnungen der Redaktion. Quelle : Palo-Alto-Pressemitteilung vom 18.11.2026 via StockTitan; Konsens laut TheStreet/Yahoo Finance Auffällig ist die Cashflow-Marge, die gegenüber dem Vorjahr von 69,2 auf 56,2 Prozent fiel. Das GAAP-Betriebsergebnis betrug nur 96 Millionen Dollar, rund 2,8 Prozent vom Umsatz; hier belasten Übernahmen wie CyberArk laut Analysen der Quellen die Zahlen. Neben den Zahlen kündigte das Unternehmen die Absicht an, Applied Compute zu übernehmen. Einen Preis nennt die Mitteilung nicht. Was bedeutet die angehobene Prognose für die Palo Alto Networks Aktie? Neue Prognose von Palo Alto Networks Kennzahl Neue Prognose Zuvor Umsatz 2. Quartal 3,53 bis 3,55 Mrd. USD – Gewinn je Aktie 2. Quartal 1,01 bis 1,03 USD – Umsatz Geschäftsjahr 2027 14,52 bis 14,57 Mrd. USD 14,10 bis 14,20 Mrd. USD Gewinn je Aktie Geschäftsjahr 2027 4,26 bis 4,30 USD 4,16 bis 4,19 USD NGS-ARR Geschäftsjahr 2027 11,475 bis 11,525 Mrd. USD 11,075 bis 11,175 Mrd. USD Non-GAAP-Operativmarge 29,5 % 29,5 % Frühere Werte laut Palo-Alto-Bericht zum vierten Quartal vom 1. September 2026 (BigGo, TIKR, Blockonomi). Quelle : Palo-Alto-Pressemitteilung vom 18.11.2026 via StockTitan CFO Dipak Golechha sagte, man erhöhe die Prognose für das Gesamtjahr deutlich. Das Wachstum kommt jedoch nicht allein aus eigener Kraft: Pro forma, ohne die Übernahmen von CyberArk und Chronosphere, wächst der Umsatz laut TIKR nur etwa 15 Prozent. Beim NGS-ARR nannte TIKR für zwei Quartale des Vorjahres ein organisches Wachstum von 28 Prozent. Die Operativmarge bleibt bei 29,5 Prozent unverändert, die bereinigte Cashflow-Marge bei 38 Prozent. Wie hoch ist die Palo Alto Networks Aktie bewertet? Vor den Zahlen lag das Forward-KGV bei rund 76 bis 77 (TIKR, BigGo, Startup Fortune), das PEG bei 4,4 und das Forward-KUV bei 17,8. Mit dem neuen Gewinnziel von 4,26 bis 4,30 Dollar ergibt sich bei etwa 336 Dollar ein KGV von rund 79. Der Fünfjahresdurchschnitt liegt laut TIKR bei 57 bis 59, das Hoch im August bei 101. Die Aktie notiert rund 22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 432,33 Dollar. Bewertung im Vergleich zu Wettbewerbern Unternehmen Forward-KGV Anmerkung Palo Alto Networks rund 76 bis 84 Wachstum pro forma rund 15 % CrowdStrike rund 156 bis 171 Umsatzwachstum 22 bis 25 % Zscaler rund 46 Aktie rund ein Drittel unter Vorjahr Forward-KGV, Stand TIKR 5.11.2026; Palo Alto laut TIKR/BigGo vor den Zahlen. Aktuelle Werte weichen ab. Quelle : TIKR, Zacks Wie steht es um die Palo Alto Networks Aktienprognose der Analysten? Vor den Zahlen lautete der Konsens Strong Buy: TipRanks zählt 32 Analysten und ein Durchschnittsziel von rund 412 Dollar, MarketScreener (Stand 23. Oktober) 55 Analysten und rund 399 Dollar. Aktuelle Reaktionen der Häuser auf die Zahlen lagen zum Redaktionsschluss nicht vor. Einstufungen einzelner Häuser vor den Zahlen Haus Einstufung Kursziel Datum Wells Fargo – 525 USD Oktober 2026 TD Cowen Buy 440 USD 02.10.2026 KeyBanc Overweight (hochgestuft) 380 USD 13.11.2026 Bernstein Market Perform 351 USD 17.09.2026 HSBC Reduce 190 USD 03.09.2026 Wiedergabe externer Analystenmeinungen, keine Empfehlung der aktiencheck.de AG. Nach den Zahlen sind Anpassungen möglich. Quelle : MarketScreener, BigGo, Blockonomi (Stand: Notizen laut Datum) Die Spanne ist ungewöhnlich groß: von 190 bis 525 Dollar. Das spiegelt die Debatte, ob die Bewertung das Wachstum rechtfertigt. Was sagt der Chart zur Palo Alto Networks Aktie? Die Aktie hatte vor dem Bericht unter der 50-Tage-Linie notiert und lag laut BigGo in einer bärischen Flaggenformation; die Marke um 322 Dollar entspricht dem 38,2-Prozent-Fibonacci-Niveau der vorherigen Bewegung. Konkrete Werte für 50- und 200-Tage-Linie und den RSI konnte die Redaktion nicht belegen. Der Optionsmarkt hatte eine Bewegung von rund zehn Prozent nach den Zahlen eingepreist. Nach dem Tagesplus von rund 8,7 Prozent vor dem Bericht ist die Erwartungshaltung hoch. Bull-Case: Was für die Palo Alto Networks Aktie spricht Umsatz, NGS-ARR und Gewinn übertreffen Konsens und eigene Guidance.

Prognose für Umsatz und Gewinn je Aktie 2027 angehoben.

NGS-ARR wächst um 66 Prozent, RPO um 35 Prozent.

Strong-Buy-Konsens mit Durchschnittsziel von rund 412 Dollar.

CEO-Ziel von 20 Mrd. Dollar NGS-ARR bis zum Geschäftsjahr 2030. Bear-Case: Was gegen die Palo Alto Networks Aktie spricht Forward-KGV von rund 79 und PEG von 4,4 lassen wenig Spielraum.

Pro-forma-Wachstum liegt nur bei rund 15 Prozent.

Cashflow-Marge fiel auf 56,2 Prozent (Vorjahr 69,2 Prozent).

Integrationsrisiko bei CyberArk, Chronosphere und weiteren Zukäufen sowie Verwässerung durch neue Aktien.

Nach den letzten Berichten fiel die Aktie jeweils um 5,6 bis 9,3 Prozent.

Kursschwankungen bis zum Totalverlust sind möglich; bei US-Werten kommt ein Währungsrisiko hinzu. Wie sieht die Palo Alto Networks Aktienprognose in Szenarien aus? Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Der Markt diskutiert drei Szenarien: Im positiven Fall bestätigen Prognoseanhebung und ARR-Wachstum die Plattformstrategie, und der Kurs nähert sich den Zielen von Häusern wie Wells Fargo (525 Dollar) oder TD Cowen (440 Dollar). Im neutralen Fall bleibt es nach dem Kurssprung bei einer Konsolidierung. Im negativen Fall, den HSBC (190 Dollar) und Bernstein (351 Dollar) beschreiben, rechtfertigen Wachstum und Margen die Bewertung nicht. Das Durchschnittsziel von rund 412 Dollar liegt etwa 23 Prozent über dem Kurs vor dem Bericht. Was müssen Anleger bei der Palo Alto Networks Aktie jetzt beobachten? 18. November, 16:30 ETJetzt Telefonkonferenz Erläuterung von Prognose und Übernahmen durch das Management 19. November Kursreaktion Erster Handelstag nach den Zahlen Fortlaufend Übernahmen Ankündigung zu Applied Compute, Integration von CyberArk und Chronosphere Februar 2027 (üblich) Q2-Zahlen Termin noch nicht bestätigt Quelle : Palo-Alto-Pressemitteilung vom 18.11.2026, TheStreet FAQ zur Palo Alto Networks Aktie Wie hat Palo Alto Networks im ersten Quartal abgeschnitten? Der Umsatz stieg um 39 Prozent auf 3,44 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,05 Dollar (Konsens 0,97). Wie lautet die Palo Alto Networks Aktienprognose der Analysten? Vor den Zahlen lag das Durchschnittsziel laut TipRanks bei rund 412 Dollar; die Einzelziele reichen von 190 bis 525 Dollar. Wie hoch ist die Palo Alto Networks Aktie bewertet? Das Forward-KGV liegt bei rund 76 bis 79, das PEG bei 4,4. Was ist NGS-ARR? Der jährlich wiederkehrende Umsatz der Plattformprodukte von Palo Alto Networks; er stieg auf 9,73 Milliarden Dollar. Wann gibt es die nächsten Zahlen? Der Termin für das zweite Quartal ist noch nicht bestätigt; üblich ist Februar. Fazit: Palo Alto Networks Aktienanalyse nach den Q1-Zahlen Operativ liefert Palo Alto Networks ein starkes Quartal mit höherer Prognose. Die Palo Alto Networks Aktie war vorab bereits deutlich gestiegen, bei einem Forward-KGV von rund 79 und einem Wachstum pro forma von rund 15 Prozent bleibt die Bewertung anspruchsvoll. Die Palo Alto Networks Aktienprognose der Analysten bleibt mit rund 412 Dollar Durchschnittsziel positiv, die Spanne von 190 bis 525 Dollar zeigt aber, wie umstritten das Thema ist. Ob der Beat nach dem Kursrutsch zur Wende reicht, bleibt abzuwarten und muss jeder Anleger selbst einschätzen. Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einstufungen und Kursziele externer Analystenhäuser wieder (Datum der Originalmeldungen siehe Tabelle, Stand vor den Q1-Zahlen). Es handelt sich nicht um Empfehlungen der aktiencheck.de AG. Offenlegungen und Interessenkonflikte der Häuser: KeyBanc, Wells Fargo, TD Cowen, Bernstein, HSBC.

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