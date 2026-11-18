Charttechnisch hat die Korrektur Spuren hinterlassen. Die Aktie notiert deutlich unter ihrer 50-Tage-Linie, die nach Daten von Benzinga zuletzt bei rund 365 Dollar verlief. Über der 200-Tage-Linie bei rund 275 bis 280 Dollar hält sich der Kurs dagegen weiterhin – der langfristige Aufwärtstrend ist damit intakt, der kurzfristige zeigt nach unten. Der Relative-Stärke-Index lag laut TradingKey bei rund 34 und damit nahe am überverkauften Bereich. Auf der Unterseite rückt das Dienstagstief knapp unter 302 Dollar in den Blick, darunter die 200-Tage-Linie. Der Optionsmarkt preist laut TipRanks für die Zahlen eine Bewegung von rund 12 Prozent in beide Richtungen ein. Eine Prognose der Redaktion ist damit nicht verbunden.