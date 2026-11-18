Die Palo Alto Networks Aktie geht angeschlagen in den wichtigsten Abend des Quartals. Am Dienstag schloss das Papier an der Nasdaq 2,15 Prozent tiefer bei 309,29 Dollar, im Tagesverlauf war es zeitweise um mehr als 4 Prozent unter 302 Dollar gefallen – belastet von einem erneuten Ausverkauf bei Softwarewerten. Heute, am 18. November, legt der Cybersecurity-Konzern (Ticker PANW, ISIN US6974351057) nach US-Börsenschluss seine Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2027 vor. Seit dem Rekordhoch im Oktober hat die Aktie rund 28 Prozent verloren, seit Jahresbeginn steht dennoch ein Plus von rund zwei Dritteln. Diese Palo Alto Networks Aktienanalyse zeigt, was der Markt erwartet, welche Rolle die CyberArk-Übernahme spielt und was die Palo Alto Networks Aktienprognose jetzt bestimmt.
Palo Alto Networks Aktienanalyse: 28 Prozent unter dem Hoch vor den Zahlen – reicht ein Beat diesmal für die Wende?
Palo Alto Networks legt heute nach US-Börsenschluss die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2027 vor. Die Aktie hat seit dem Oktober-Hoch deutlich nachgegeben, der Software-Ausverkauf hat die gesamte Cybersecurity-Branche erfasst. Unsere Palo Alto Networks Aktienanalyse ordnet Erwartungen, CyberArk-Effekt, Bewertung und Analystenstimmen ein und zeigt, woran sich die Palo Alto Networks Aktienprognose heute Abend entscheidet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Palo Alto Networks, Inc.
- Sitz
- Santa Clara, Kalifornien
- Ticker / ISIN
- PANW / US6974351057
- WKN
- A1JZ0Q
- Kurs
- 309,29 Dollar (280,15 Euro in Stuttgart)
- 52-Wochen-Spanne
- 139,57 bis 432,33 Dollar
- Vorstandschef
- Nikesh Arora
- Geschäftsjahresende
- 31. Juli
- Nächste Zahlen
- 18.11.2026 nach US-Börsenschluss
Stand: 17.11.2026, Schlusskurs Nasdaq 17.11.2026; Euro-Kurs Börse Stuttgart 21:55 Uhr MEZ
Der Auslöser
Warum fällt die Palo Alto Networks Aktie vor den Zahlen?
Einen unternehmensspezifischen Auslöser für die Kursschwäche gab es zuletzt nicht. Die Palo Alto Networks Aktie leidet unter einem Branchentrend.
Den Anfang machte Ende Oktober Fortinet: Der Konkurrent senkte seine Jahresprognose für das Servicegeschäft, die Aktie brach am 29. Oktober um gut 20 Prozent ein. In der Woche bis zum 2. November verlor Zscaler daraufhin 14 Prozent, ohne eigene Nachrichten. Es folgte ein Ausverkauf bei den bisherigen Software-Gewinnern nach den US-Zwischenwahlen. Am 5. November rutschte die Palo Alto Networks Aktie um 9,59 Prozent ab, CrowdStrike verlor am selben Tag rund 10 Prozent. Auf Wochensicht büßten Palo Alto und CrowdStrike laut TIKR jeweils 17 Prozent ein, Zscaler 18 Prozent.
Am Dienstag setzte sich die Schwäche fort. Der Software-ETF IGV gab 3,2 Prozent nach, Salesforce brach um 9,4 Prozent ein, ServiceNow um 6,5 Prozent. Cybersecurity-Werte wie Zscaler und CrowdStrike verloren ebenfalls. Als mögliche Gründe nannte Seeking Alpha Umschichtungen vor dem Börsengang von Anthropic am Donnerstag und die Sorge, dass KI-Agenten das klassische Lizenzmodell vieler Softwareanbieter untergraben könnten.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Palo Alto Networks sein Geld?
Palo Alto Networks ist mit einem Jahresumsatz von 11,5 Milliarden Dollar einer der größten reinen Cybersecurity-Anbieter der Welt. Das Geschäft ruht auf drei Plattformen: Netzwerksicherheit mit Firewalls und dem Cloud-Zugang Prisma SASE, Cloud-Sicherheit mit Prisma Cloud sowie Sicherheitsanalyse und -automatisierung mit Cortex. Kern der Strategie ist die Plattformisierung: Kunden sollen viele Einzelprodukte durch ein integriertes Paket ersetzen. Im vierten Geschäftsquartal kamen rund 220 solcher Plattform-Abschlüsse hinzu, ein Rekord. Bis zum Geschäftsjahr 2030 will das Management mehr als 4.000 Plattformkunden und 20 Milliarden Dollar wiederkehrende Erlöse aus den neuen Sicherheitsprodukten erreichen, gemessen als NGS ARR.
Die vierte Säule ist neu: Am 11. Februar 2026 hat Palo Alto die Übernahme des Identitätsspezialisten CyberArk abgeschlossen, im Volumen von rund 25 Milliarden Dollar. CyberArk-Aktionäre erhielten je Aktie 45 Dollar in bar und 2,2005 Palo-Alto-Aktien. Der Deal macht den Konzern zum Anbieter für den Schutz von Identitäten und Zugriffsrechten, gerade auch von KI-Agenten. Er hat aber zwei Nebenwirkungen: Die Zahl der ausstehenden Aktien ist laut TIKR seit Juli 2025 um 22 Prozent gestiegen, und das ausgewiesene Wachstum ist seither stark vom Zukauf geprägt.
Zahlen und Bewertung
Was erwarten Analysten von den Palo Alto Networks Zahlen?
Die Messlatte für den heutigen Abend hat das Management selbst gelegt. Für das erste Geschäftsquartal, das am 31. Oktober endete, stellte Palo Alto einen Umsatz von 3,30 bis 3,31 Milliarden Dollar in Aussicht, ein Plus von 33 bis 34 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 0,96 bis 0,98 Dollar erreichen. Der Konsens liegt laut Zacks bei 3,31 Milliarden Dollar Umsatz und 0,97 Dollar je Aktie – also am oberen Ende der Spanne. Mindestens ebenso stark dürfte der Markt auf die wiederkehrenden Erlöse schauen: Für das NGS ARR hat das Unternehmen 9,54 bis 9,56 Milliarden Dollar angekündigt, für die vertraglich gesicherten künftigen Erlöse (RPO) 20,8 bis 20,9 Milliarden Dollar.
|Kennzahl
|Q4 GJ 2026 (Ist)
|Q1 GJ 2027 (Prognose)
|Konsens Q1
|Q1 GJ 2026 (Vorjahr)
|Umsatz
|3,41 Mrd. $ (+34 %)
|3,30–3,31 Mrd. $
|3,31 Mrd. $
|2,47 Mrd. $
|Gewinn je Aktie
|1,02 $
|0,96–0,98 $
|0,97 $
|0,93 $
|NGS ARR
|9,10 Mrd. $ (+63 %)
|9,54–9,56 Mrd. $
|–
|–
|RPO
|21,2 Mrd. $ (+34 %)
|20,8–20,9 Mrd. $
|–
|–
Geschäftsquartale: Q4 GJ 2026 bis 31.07.2026, Q1 GJ 2027 bis 31.10.2026. Gewinn je Aktie bereinigt (Non-GAAP). Konsens laut Zacks.
Quelle: Palo Alto Networks, Mitteilung vom 1.9.2026; Zacks, 16.11.2026; TipRanks, 17.11.2026
Genau hier liegt die Krux. Das Umsatzplus von gut einem Drittel stammt zu einem großen Teil aus CyberArk. Ein Barchart-Autor schätzt das organische Wachstum zuletzt auf rund 14 Prozent, TIKR beziffert das Pro-forma-Wachstum für das Gesamtjahr auf etwa 15 Prozent. Hinzu kommt ein Sondereffekt: Die Migration eines großen KI-Kunden auf die zugekaufte Beobachtungsplattform Chronosphere hat das ARR-Wachstum zuletzt um einen neunstelligen Dollarbetrag gestützt. Anleger werden deshalb genau prüfen, wie viel Dynamik ohne Zukäufe bleibt und ob die Plattform-Abschlüsse weiter zulegen.
|Kennzahl
|GJ 2026 (Ist)
|GJ 2027 (Prognose)
|Umsatz
|11,48 Mrd. $
|14,10–14,20 Mrd. $
|NGS ARR (Jahresende)
|9,10 Mrd. $
|11,075–11,175 Mrd. $
|RPO (Jahresende)
|21,2 Mrd. $
|25,2–25,4 Mrd. $
|Gewinn je Aktie
|3,84 $
|4,16–4,19 $
|Operative Marge
|rund 29 %
|29,5 %
|Bereinigte FCF-Marge
|38,4 %
|38,0 %
Geschäftsjahr bis 31. Juli. Bereinigte Werte (Non-GAAP).
Quelle: Palo Alto Networks, Mitteilung vom 1.9.2026
Und die Bewertung? Gemessen an der Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr kostet die Palo Alto Networks Aktie beim Schlusskurs vom Dienstag rund das 74-Fache des Gewinns, Barchart nennt ein erwartetes KGV von gut 77. Der Fünfjahresschnitt liegt laut Barchart bei rund 59. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis zahlen Anleger laut Zacks fast das 18-Fache der erwarteten Erlöse, deutlich mehr als bei Zscaler oder Check Point. Nur CrowdStrike ist noch teurer. Die Erwartungen der Analysten an das Gewinnwachstum sind dagegen moderat: Laut Barchart rechnen sie für das kommende Jahr mit rund 9 Prozent, danach mit rund 17 Prozent.
|Unternehmen
|KGV erwartet
|KUV erwartet
|Palo Alto Networks
|rund 74–77
|rund 18
|CrowdStrike
|rund 180
|rund 39
|Zscaler
|rund 49
|rund 7,6
|Check Point
|–
|rund 5,2
|Qualys
|–
|rund 7,6
KGV und KUV jeweils auf Basis der Schätzungen für die kommenden zwölf Monate bzw. das laufende Geschäftsjahr; Stichtage unterschiedlich: Zscaler-KGV Ende Oktober, übrige Werte 16./17. November 2026.
Quelle: Barchart (17.11.), Zacks (16.11.), TIKR (3.11.); eigene Rechnung
Die Analysten
Was sagen Analysten zur Palo Alto Networks Aktie?
An der Wall Street überwiegt trotz des Kursrutschs die Zuversicht. Laut TipRanks raten 32 Analysten zum Kauf und 8 zum Halten, eine Verkaufsempfehlung gibt es nicht. Das durchschnittliche Kursziel liegt dort bei rund 412 Dollar, Barchart nennt für 56 Analysten einen Schnitt von rund 399 Dollar – bei einer Spanne von 162,50 bis 525 Dollar. Bewegung gab es zuletzt bei einzelnen Häusern: KeyBanc stufte die Aktie am 13. November auf Overweight hoch, TD Cowen und Cantor Fitzgerald bestätigten am 16. November ihre positiven Einstufungen. Zacks führt die Aktie dagegen mit „Hold“ und verweist auf Margendruck durch steigende Hosting- und Hardwarekosten. Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Charttechnik
Wie steht es charttechnisch um die Palo Alto Networks Aktie?
Charttechnisch hat die Korrektur Spuren hinterlassen. Die Aktie notiert deutlich unter ihrer 50-Tage-Linie, die nach Daten von Benzinga zuletzt bei rund 365 Dollar verlief. Über der 200-Tage-Linie bei rund 275 bis 280 Dollar hält sich der Kurs dagegen weiterhin – der langfristige Aufwärtstrend ist damit intakt, der kurzfristige zeigt nach unten. Der Relative-Stärke-Index lag laut TradingKey bei rund 34 und damit nahe am überverkauften Bereich. Auf der Unterseite rückt das Dienstagstief knapp unter 302 Dollar in den Blick, darunter die 200-Tage-Linie. Der Optionsmarkt preist laut TipRanks für die Zahlen eine Bewegung von rund 12 Prozent in beide Richtungen ein. Eine Prognose der Redaktion ist damit nicht verbunden.
Chancen und Risiken
Was spricht für, was gegen die Palo Alto Networks Aktie?
Die Vorgeschichte mahnt zur Vorsicht: Nach jedem der vergangenen vier Quartalsberichte fiel die Aktie, um 5,6 bis 9,3 Prozent – obwohl Palo Alto die Erwartungen in den vergangenen zwei Jahren laut Seeking Alpha jedes Mal übertroffen hat. Hinzu kommen Berichte über Gespräche zur Übernahme des KI-Sicherheits-Start-ups Clutch Security für rund 500 Millionen Dollar. Gleichzeitig spricht die Branchenlage für das Geschäftsmodell: KeyBanc erwartet, dass die Cybersecurity-Budgets 2027 wegen KI-gestützter Angriffe um mehr als 20 Prozent steigen.
Die Szenarien
Palo Alto Networks Aktienprognose: welche Wege der Markt diskutiert
Für die Palo Alto Networks Aktienprognose zeichnen sich nach den Zahlen drei Wege ab, wie sie am Markt diskutiert werden. Es handelt sich um eine Einordnung der Redaktion, nicht um eine eigene Kursprognose.
Szenario 1: Beat und bestätigter Ausblick
Palo Alto übertrifft beim Umsatz und beim NGS ARR die eigene Spanne und bestätigt oder erhöht die Jahresziele. Dann könnte die Serie negativer Kursreaktionen reißen und die Erholung in Richtung 50-Tage-Linie Thema werden.
Szenario 2: Solide Zahlen, gedämpfte Reaktion
Die Zahlen treffen die Erwartungen, Fragen zum organischen Wachstum und zur Marge bleiben offen. Die Aktie bewegt sich innerhalb der vom Optionsmarkt eingepreisten Spanne, bis CrowdStrike und Zscaler Anfang Dezember berichten.
Szenario 3: Enttäuschung beim Ausblick
Schwächere Plattform-Abschlüsse, ein vorsichtiger Ausblick oder Margendruck – angesichts der hohen Bewertung könnte schon eine kleine Enttäuschung schwer wiegen. Dann rückt die 200-Tage-Linie bei rund 275 bis 280 Dollar in den Fokus.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten sollten
Häufige Fragen zur Palo Alto Networks Aktienanalyse
Wann legt Palo Alto Networks die Quartalszahlen vor?
Am 18. November 2026 nach US-Börsenschluss, also nach 22 Uhr MEZ. Die Telefonkonferenz beginnt um 16:30 Uhr New Yorker Zeit, das ist 22:30 Uhr MEZ.
Was erwarten Analysten von Palo Alto Networks?
Der Konsens liegt laut Zacks bei 3,31 Milliarden Dollar Umsatz und 0,97 Dollar bereinigtem Gewinn je Aktie. Das Unternehmen selbst hat für das NGS ARR 9,54 bis 9,56 Milliarden Dollar angekündigt.
Warum ist die Palo Alto Networks Aktie zuletzt gefallen?
Einen eigenen Auslöser gab es nicht. Belastet haben der Prognose-Schock bei Fortinet, ein breiter Ausverkauf bei Software- und Cybersecurity-Werten sowie die hohe Bewertung vor den Zahlen.
Welche Rolle spielt CyberArk für die Palo Alto Networks Aktie?
Die im Februar abgeschlossene Übernahme treibt das ausgewiesene Wachstum und erweitert das Angebot um Identitätsschutz. Sie hat aber die Aktienzahl erhöht und erschwert den Blick auf das organische Wachstum.
Was sagen Analysten zur Palo Alto Networks Aktienprognose?
Laut TipRanks raten 32 Analysten zum Kauf und 8 zum Halten, das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenanbieter bei rund 399 bis 412 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
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