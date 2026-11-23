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Palo Alto Networks Aktie: Wie der Ausbau von KI-Rechenzentren die Nachfrage nach Firewalls antreibt

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 12:08 1 Min. Phillip Securities

Phillip Securities sieht in der steigenden Nachfrage nach KI-Sicherheit einen Wachstumstreiber für Palo Alto Networks und hebt das Kursziel auf 418 USD an.

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Die Analysten von Phillip Securities stufen die Aktie von Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker: PANW) nach den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von "neutral" auf "buy" hoch und erhöhen ihr Kursziel von 346 auf 418 USD. Das Wachstum von Palo Alto Networks dürfte davon profitieren, dass Kunden ihre Sicherheitslösungen zunehmend auf einer gemeinsamen Plattform bündeln würden. Zugleich steige die Nachfrage nach Sicherheitslösungen für KI-Anwendungen. Mit höheren Investitionen in die KI-Infrastruktur dürfte auch der Bedarf an Firewalls und an Lösungen zur Prüfung des Netzwerkverkehrs steigen. Gleiches gelte für sogenannte Observability-Lösungen, mit denen sich der Zustand und das Verhalten komplexer IT-Systeme überwachen und nachvollziehen ließen. Palo Alto Networks sei gut positioniert, um vom "langfristigen Rückenwind durch Cybersicherheit und KI" zu profitieren. Die Analysten von Phillip Securities bewerten die Palo Alto Networks-Aktie nun mit "buy" und setzen das Kursziel auf 418 USD. (Analyse vom 22.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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