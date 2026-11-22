Bernstein Research habe das Kursziel für die Aktie Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol: PANW) von 351 auf 368 USD angehoben und das Rating "market perform" bestätigt. Nach Einschätzung der US-Investmentbank sei der Cybersicherheit-Spezialist Palo mit einem regelrechten Paukenschlag ins erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 gestartet. Besonders beeindruckend habe sich das organische Wachstum des jährlich wiederkehrenden Umsatzes mit Sicherheitslösungen der nächsten Generation (Next-Generation Security Annual Recurring Revenue, NGS ARR) entwickelt. Der organische Nettozuwachs beim NGS ARR habe sich auf mehr als 60% beschleunigt und das ausgerechnet in einem Quartal, das traditionell zu den schwächeren Geschäftsperioden zähle. Für Bernstein Research sei diese Entwicklung ein wichtiges Signal: Die außergewöhnliche Stärke des vierten Geschäftsquartals sei offenbar nicht in größerem Umfang auf vorgezogene Kundenabschlüsse zurückzuführen gewesen. Vielmehr deute die Unternehmensprognose darauf hin, dass die hohe Wachstumsdynamik auch in den kommenden Quartalen anhalten dürfte.
Palo Alto Networks Aktie: Wachstumsexplosion - wird OpenAI zum nächsten Kurstreiber?
Bernstein Research erhöht Kursziel
Besonders spannend werde nach Einschätzung von Bernstein Research das zweite Geschäftsquartal. Dann werde Chronosphere in die organische Umsatzentwicklung einbezogen. Dieser Effekt unterstütze die Prognose der Analysten, dass Palo Alto Networks beim Nettozuwachs des jährlich wiederkehrenden Umsatzes zum zweiten Mal in Folge eine Wachstumsrate von mehr als 60% erreichen könnte. Zusätzliche Fantasie liefere dabei der Boom rund um künstliche Intelligenz. Bernstein Research erwarte, dass Chronosphere von der starken Nachfrage seines größten Kunden aus dem Bereich der KI-Labore profitieren werde. Nach Einschätzung der Investmentbank handele es sich bei diesem Kunden vermutlich um OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT. Damit könnte Palo Alto Networks gleich von zwei strukturellen Wachstumstrends profitieren: der weltweit steigenden Nachfrage nach modernen Cybersicherheitslösungen und den rasant wachsenden Investitionen in KI-Infrastrukturen.
Fazit: Bernstein Research erkenne bei Palo Alto Networks eine bemerkenswerte operative Dynamik und honoriere diese mit einer Anhebung des Kursziels auf 368 USD. Insbesondere das organische Wachstum von mehr als 60% beim Nettozuwachs des NGS ARR sowie die möglichen Impulse durch Chronosphere und OpenAI würden die Analysten optimistisch stimmen. Trotz dieser positiven Entwicklung bleibe Bernstein Research mit dem unveränderten Rating "market perform" bei einer neutralen Einschätzung der Aktie, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 19.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.