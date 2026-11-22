Bernstein Research habe das Kursziel für die Aktie Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol: PANW) von 351 auf 368 USD angehoben und das Rating "market perform" bestätigt. Nach Einschätzung der US-Investmentbank sei der Cybersicherheit-Spezialist Palo mit einem regelrechten Paukenschlag ins erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 gestartet. Besonders beeindruckend habe sich das organische Wachstum des jährlich wiederkehrenden Umsatzes mit Sicherheitslösungen der nächsten Generation (Next-Generation Security Annual Recurring Revenue, NGS ARR) entwickelt. Der organische Nettozuwachs beim NGS ARR habe sich auf mehr als 60% beschleunigt und das ausgerechnet in einem Quartal, das traditionell zu den schwächeren Geschäftsperioden zähle. Für Bernstein Research sei diese Entwicklung ein wichtiges Signal: Die außergewöhnliche Stärke des vierten Geschäftsquartals sei offenbar nicht in größerem Umfang auf vorgezogene Kundenabschlüsse zurückzuführen gewesen. Vielmehr deute die Unternehmensprognose darauf hin, dass die hohe Wachstumsdynamik auch in den kommenden Quartalen anhalten dürfte.