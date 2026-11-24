UBS habe das Kursziel für die Aktie von Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol: PANW) von 390 auf 400 USD angehoben und das Rating "neutral" bestätigt. Der Cyberscheit-Spezialist habe auf breiter Front Stärke gezeigt, wobei die neu hinzugewonnenen jährlich wiederkehrenden Umsätze (Net New ARR) die Unternehmensprognose um 180 Mio. USD übertroffen hätten. Gleichzeitig habe sich das Wachstum der jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) und der Gesamterlöse im dritten Quartal in Folge beschleunigt. Die starke Nachfrage nach Observability-Lösungen (IT-Systemüberwachung) und Sicherheitsprodukten unterstreiche zudem die Fähigkeit großer Plattformanbieter, einen überproportional hohen Anteil der Ausgaben für Cybersicherheit auf sich zu vereinen, heißt es in einer aktuellen Research-Note. (Analyse vom 19.11.2026)