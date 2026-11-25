BMO Capital habe das Kursziel für die Aktie von Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol: PANW) von 415 auf 425 USD angehoben und das Rating „outperform“ bestätigt. Das Unternehmen habe einen starken Start in das Geschäftsjahr 2027 hingelegt, wobei sich das Wachstum des Umsatzes, der jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) und der verbleibenden vertraglichen Leistungsverpflichtungen (RPO) beschleunigt habe und sämtliche Kennzahlen die Konsenserwartungen übertroffen hätten. Das Management von Palo Alto Networks habe zudem seine Prognose für das Geschäftsjahr 2027 bei den meisten wichtigen Kennzahlen angehoben und die geplante Übernahme von Applied Compute angekündigt, die zusätzliches adressierbares Marktpotenzial eröffne, so BMO Capital weiter, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 20.11.2026)