Auf dem Papier ist es eine der stärksten Wachstumsgeschichten der Softwarebranche: Rund ein Drittel mehr Umsatz, eine Rekordzahl großer Plattformkunden, ein Milliardenzukauf nach dem anderen. Und doch hinkt die Palo-Alto-Networks-Aktie hinterher. Sie liegt rund 27 Prozent unter ihrem Hoch und hat seit den letzten Zahlen etwa 6 Prozent verloren, zuletzt notierte sie bei rund 330 Dollar. Am Mittwoch, 18. November, legt der Cybersecurity-Konzern die Quartalszahlen für Q1 vor. Die Frage dahinter: Wie viel des Wachstums ist eigene Stärke, und wie viel ist zugekauft?
Palo-Alto-Networks-Aktie: Quartalszahlen Q1 – wie viel Wachstum ist eigen, wie viel gekauft?
Palo Alto Networks legt am Mittwoch, 18. November 2026, nach US-Börsenschluss die Quartalszahlen für Q1 des Geschäftsjahres 2027 vor. Analysten erwarten 0,97 Dollar Gewinn je Aktie und 3,31 Milliarden Dollar Umsatz, ein Plus von rund 34 Prozent. Die Palo Alto Networks Quartalszahlen-Vorschau: Erwartungen, CyberArk, KI-Sicherheit und was die Palo-Alto-Aktie jetzt bewegt.
Palo Alto Networks Quartalszahlen Q1
Die Erwartungen: genau am oberen Rand der Prognose
Laut Earnings Whispers erwarten Analysten einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,97 Dollar und einen Umsatz von 3,31 Milliarden Dollar. Palo Alto selbst hat 0,96 bis 0,98 Dollar und 3,30 bis 3,31 Milliarden Dollar angekündigt. Der Konsens liegt beim Umsatz also bereits am oberen Rand der eigenen Spanne. Die Flüsterschätzung von 1,00 Dollar signalisiert, dass ein Ergebnis genau im Rahmen kaum reichen dürfte. Für das gesamte Geschäftsjahr peilt der Konzern 14,10 bis 14,20 Milliarden Dollar Umsatz und einen wiederkehrenden Umsatz mit Plattformprodukten, kurz NGS ARR, von 11,075 bis 11,175 Milliarden Dollar an.
Das vierte Quartal des Vorjahres war stark: Der wiederkehrende Umsatz NGS ARR stieg auf mehr als 9,1 Milliarden Dollar, die vertraglich gesicherten künftigen Umsätze übersprangen erstmals die Marke von 20 Milliarden Dollar. Der Umsatz lag bei 3,41 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie mit 1,02 Dollar deutlich über dem Konsens. Die operative Marge erholte sich auf 29,6 Prozent.
Palo Alto Networks Aktienanalyse
Fünf Punkte, auf die es am Mittwoch ankommt
Organisches Wachstum
Die Übernahmen von CyberArk und Chronosphere blähen die Wachstumsraten auf. Analysten werden nachrechnen, wie stark Palo Alto ohne Zukäufe wächst.
Der Sondereffekt eines Großkunden
Laut Earnings Whispers brachte der Wechsel eines KI-Großkunden auf Chronosphere einen neunstelligen Dollarbetrag zusätzlich in den wiederkehrenden Umsatz. Dieser Effekt läuft aus und verzerrt die Vergleichbarkeit.
CyberArk und Identitätssicherheit
Der wiederkehrende Umsatz mit Identitätssicherheit liegt bei mehr als 700 Millionen Dollar. Entscheidend ist, ob CyberArk zu großen Neuabschlüssen über die gesamte Plattform führt.
KI-Sicherheit
Das Produkt Prisma AIRS erreichte binnen vier Quartalen mehr als 100 Millionen Dollar wiederkehrenden Umsatz. Es ist der Beweis, dass Palo Alto am KI-Boom mitverdient.
Die Marge
Teurere Speicherchips belasten das Hardwaregeschäft. Fällt die operative Marge deutlich zurück, würde das die Integrationsgeschichte untergraben.
Das große Bild
Warum die Börse Cybersecurity-Aktien bestraft
Wie wenig Spielraum Cybersecurity-Aktien derzeit haben, zeigte Ende Oktober der Konkurrent Fortinet: Er übertraf die Erwartungen und verlor trotzdem mehr als 25 Prozent, weil sich das Wachstum im Produktgeschäft verlangsamte. Die Palo-Alto-Networks-Aktie ist auf Basis der Gewinnschätzungen laut TIKR mit rund dem 75-Fachen bewertet. Bei dieser Bewertung zählt jedes Detail. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach Schutz vor KI-gestützten Angriffen schneller als je zuvor. Genau diese Spannung macht den Termin so wichtig.
Häufige Fragen zu den Palo Alto Networks Quartalszahlen
Wann veröffentlicht Palo Alto Networks die Quartalszahlen für Q1?
Am Mittwoch, 18. November 2026, nach US-Börsenschluss. Der Webcast beginnt um 16:30 Uhr New Yorker Zeit, das ist 22:30 Uhr deutscher Zeit.
Was erwarten Analysten von den Palo Alto Zahlen?
Einen bereinigten Gewinn je Aktie von rund 0,97 Dollar und einen Umsatz von rund 3,31 Milliarden Dollar.
Was ist NGS ARR?
Der wiederkehrende Jahresumsatz mit den Plattformprodukten der neuen Generation, also Cloud-, KI- und Software-Sicherheit. Er gilt als wichtigste Wachstumskennzahl des Konzerns.
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