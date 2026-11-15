Palo-Alto-Networks-Aktie: Quartalszahlen Q1 – wie viel Wachstum ist eigen, wie viel gekauft?

Wann veröffentlicht Palo Alto Networks die Quartalszahlen für Q1?

Am Mittwoch, 18. November 2026, nach US-Börsenschluss. Der Webcast beginnt um 16:30 Uhr New Yorker Zeit, das ist 22:30 Uhr deutscher Zeit.

Was erwarten Analysten von den Palo Alto Zahlen?

Einen bereinigten Gewinn je Aktie von rund 0,97 Dollar und einen Umsatz von rund 3,31 Milliarden Dollar.

Was ist NGS ARR?

Der wiederkehrende Jahresumsatz mit den Plattformprodukten der neuen Generation, also Cloud-, KI- und Software-Sicherheit. Er gilt als wichtigste Wachstumskennzahl des Konzerns.