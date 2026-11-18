Der Cybersecurity-Konzern Palo Alto Networks hat nach US-Börsenschluss geliefert, was Anleger sehen wollten: Umsatz und bereinigter Gewinn je Aktie liegen klar über dem Konsens, und die Jahresziele wurden angehoben. Wer genauer hinsieht, findet aber auch einen Gewinn, den ein Steuereffekt aufbläht.
Palo-Alto-Networks-Aktie: Quartalszahlen Q1 GJ 2027 – Umsatz +39 Prozent und höhere Prognose, doch der Gewinn nach Steuern täuscht
Palo Alto Networks übertrifft im ersten Geschäftsquartal 2027 die Erwartungen: Umsatz 3,44 Mrd. US-Dollar (+39 Prozent), bereinigtes EPS 1,05 US-Dollar statt 0,97. Die Jahresprognose steigt deutlich, die operative GAAP-Marge fällt aber auf rund 3 Prozent.
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Palo Alto Networks (Handelssymbol PANW, Nasdaq, ISIN US6974351057) hat am Mittwoch, 18. November 2026, nach US-Börsenschluss die Quartalszahlen für das erste Geschäftsquartal 2027 vorgelegt, das am 31. Oktober endete. Die Aktie gehört zum Nasdaq-100 und zum S&P 500.
Das Gesamtbild: KI-Sicherheit als Wachstumstreiber
Cybersecurity zählt zu den Bereichen, in denen Unternehmen trotz Sparrunden kaum kürzen. Je mehr KI-Anwendungen im Einsatz sind, desto mehr Angriffsfläche entsteht, und Palo Alto Networks versucht, seine Plattform genau dort als Standardlösung zu positionieren. Passend dazu kündigte der Konzern parallel zu den Zahlen die Absicht an, Applied Compute zu übernehmen, eine Plattform für das Nachtrainieren und den Betrieb von Open-Weight-KI-Modellen. Ziel sei es, Kunden sichere Open-Weight-Modelle anzubieten.
Zur Größenordnung der Übernahme macht die Pressemitteilung keine belastbaren Angaben; auch der Abschlusstermin ist offen.
Zahlen im Detail: Beat auf der ganzen Linie
Der Umsatz stieg auf 3.445 Millionen US-Dollar nach 2.474 Millionen im Vorjahresquartal. Das entspricht einem Plus von 39 Prozent und liegt rund 4 Prozent über dem Konsens von 3,31 Milliarden. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie übertraf das Unternehmen die Erwartung von 0,97 Dollar mit 1,05 Dollar um etwa 8 Prozent; vor einem Jahr waren es 0,93 Dollar. Das Geschäft mit Abonnements und Support wuchs um 40 Prozent auf 2.850 Millionen Dollar und macht damit gut vier Fünftel der Erlöse aus. Der Produktumsatz legte um 37 Prozent auf 595 Millionen Dollar zu.
|Kennzahl
|Q1 GJ 2027
|Konsens
|Q1 GJ 2026
|Umsatz
|3.445 Mio. USD
|3.310 Mio. USD
|2.474 Mio. USD
|Bereinigtes EPS
|1,05 USD
|0,97 USD
|0,93 USD
|GAAP-EPS
|0,57 USD
|–
|0,47 USD
|Bereinigtes operatives Ergebnis
|1.059 Mio. USD
|–
|746 Mio. USD
|GAAP-operatives Ergebnis
|96 Mio. USD
|–
|309 Mio. USD
|Bereinigter Free Cashflow
|1.937 Mio. USD
|–
|1.713 Mio. USD
Konsens: FactSet laut Finimize. Marge und Veränderungen eigene Berechnung. Bereinigt = Non-GAAP.
Quelle: Palo Alto Networks, Pressemitteilung vom 18.11.2026
Die bereinigte operative Marge lag mit rund 30,7 Prozent leicht über den 30,2 Prozent des Vorjahres. Die bereinigte Free-Cashflow-Marge sank dagegen von 69,2 auf 56,2 Prozent, weil unter anderem Kosten im Zusammenhang mit der Übernahme von CyberArk anfielen.
Der Haken: Gewinn nach Steuern ist nicht gleich Ertragskraft
Nach den gängigen US-Rechnungslegungsregeln (GAAP) bleibt vom Wachstum deutlich weniger übrig. Das operative GAAP-Ergebnis fiel auf 96 Millionen Dollar nach 309 Millionen im Vorjahr, die Marge damit auf etwa 2,8 Prozent. Dass der GAAP-Nettogewinn trotzdem auf 482 Millionen Dollar nach 334 Millionen stieg, geht auf einen Steuervorteil von 457 Millionen Dollar zurück, den das Unternehmen als einmalige Anpassung für eine historische Transaktion beschreibt. Der Vorsteuergewinn lag nur bei rund 25 Millionen Dollar. Anleger sollten daher das bereinigte Ergebnis und den Cashflow als Gradmesser heranziehen, nicht den GAAP-Nettogewinn.
Ausblick: Anhebung über dem Konsens
Die Konzernführung hebt die Jahresziele nach eigenen Worten „wesentlich“ an. Für das Gesamtjahr 2027 peilt Palo Alto Networks einen Umsatz von 14,52 bis 14,57 Milliarden Dollar an, bereinigt 4,26 bis 4,30 Dollar je Aktie und eine bereinigte operative Marge von 29,5 Prozent. Die Konsensschätzungen lagen laut Finimize bei 14,17 Milliarden Dollar Umsatz und 4,18 Dollar Gewinn je Aktie. Für das zweite Quartal stellt das Unternehmen 3,53 bis 3,55 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, erwartet worden waren 3,42 Milliarden. Beim bereinigten Gewinn je Aktie liegt die Spanne von 1,01 bis 1,03 Dollar dagegen nur auf Konsensniveau von 1,01 Dollar.
|Kennzahl
|Prognose
|Konsens
|Umsatz Q2 GJ 2027
|3,53–3,55 Mrd. USD
|3,42 Mrd. USD
|Bereinigtes EPS Q2
|1,01–1,03 USD
|1,01 USD
|Umsatz GJ 2027
|14,52–14,57 Mrd. USD
|14,17 Mrd. USD
|Bereinigtes EPS GJ 2027
|4,26–4,30 USD
|4,18 USD
|NGS-ARR GJ 2027
|11,475–11,525 Mrd. USD
|–
Konsens: FactSet laut Finimize; Konsens zur ARR-Prognose nicht verfügbar.
Quelle: Palo Alto Networks, Pressemitteilung vom 18.11.2026
Zur nachbörslichen Kursreaktion lagen bei Redaktionsschluss keine belastbaren Angaben vor; die Quellenlage dazu ist widersprüchlich.
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