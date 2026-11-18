Der Umsatz stieg auf 3.445 Millionen US-Dollar nach 2.474 Millionen im Vorjahresquartal. Das entspricht einem Plus von 39 Prozent und liegt rund 4 Prozent über dem Konsens von 3,31 Milliarden. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie übertraf das Unternehmen die Erwartung von 0,97 Dollar mit 1,05 Dollar um etwa 8 Prozent; vor einem Jahr waren es 0,93 Dollar. Das Geschäft mit Abonnements und Support wuchs um 40 Prozent auf 2.850 Millionen Dollar und macht damit gut vier Fünftel der Erlöse aus. Der Produktumsatz legte um 37 Prozent auf 595 Millionen Dollar zu.