Wer nach einem Gegenentwurf zum Ausverkauf bei Technologiewerten sucht, findet ihn in der Cybersicherheit. Die Palo Alto Networks Aktie stieg am Donnerstag um 6,42 Prozent auf 361,73 Dollar und war damit hinter PDD der zweitstärkste Wert im Nasdaq 100. Schon am Mittwoch hatte das Papier fast zehn Prozent gewonnen. In zwei Handelstagen summiert sich das Plus auf rund 17 Prozent. Auslöser sind Quartalszahlen über den Erwartungen, eine angehobene Jahresprognose und ein Zukauf, der den Konzern weit über sein Kerngeschäft hinausführt.
Palo Alto Networks Aktie: Plus 17 Prozent in zwei Tagen – 4,5-Milliarden-Wette auf KI und eine Prognose, die keiner erwartet hat
Die Palo Alto Networks Aktie schließt bei 361,73 Dollar und ist mit plus 6,4 Prozent zweitgrößter Gewinner im Nasdaq 100 – an einem Tag, an dem der Index über zwei Prozent verliert. Umsatz plus 39 Prozent, Prognose erhöht, dazu eine Milliardenübernahme im KI-Bereich. Was hinter dem Höhenflug steckt.
Die Zahlen
Palo Alto Networks Aktie: Ein Quartal ohne Schwachstelle
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das Ende Oktober endete, steigerte Palo Alto Networks den Umsatz um 39 Prozent auf 3,44 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit rund 3,37 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,05 Dollar nach 93 Cent im Vorjahr und damit ebenfalls über den Schätzungen. Unter dem Strich verdiente der Konzern 482 Millionen Dollar.
Wichtiger als der Blick zurück ist der Ausblick. Das Management hob die Prognose für das Gesamtjahr an: Der Umsatz soll nun 14,52 bis 14,57 Milliarden Dollar erreichen, ein Plus von 26 bis 27 Prozent. Beim bereinigten Gewinn je Aktie werden 4,26 bis 4,30 Dollar angepeilt, zuvor waren es 4,16 bis 4,19 Dollar. Der Konzern setzt darauf, dass der KI-Boom Cybersicherheit zur Pflichtausgabe macht – zumal sich Cyberangriffe und Ausfälle in den vergangenen Wochen gehäuft haben.
Der Zukauf
4,5 Milliarden Dollar für ein Start-up, das erst ein Jahr alt ist
Zeitgleich mit den Zahlen kündigte Palo Alto Networks die Übernahme von Applied Compute an. Das Start-up wurde erst im vergangenen Jahr von früheren OpenAI-Forschern gegründet und hilft Unternehmen, frei verfügbare KI-Modelle für eigene Zwecke anzupassen und zu betreiben. Der Kaufpreis von 4,5 Milliarden Dollar wird vollständig in eigenen Aktien bezahlt, zugrunde gelegt wird ein Kurs von 337,16 Dollar je Aktie.
Strategisch ist der Schritt bemerkenswert. Der US-Sender CNBC spricht von einer deutlichen Erweiterung über die klassische Cybersicherheit hinaus und von einem weiteren Kapitel in der aggressiven Übernahmeserie von Konzernchef Nikesh Arora. Die Logik dahinter: Wenn Unternehmen eigene KI-Modelle betreiben, wollen sie diese auch absichern. Palo Alto Networks will beides aus einer Hand liefern.
Die Einordnung
Stark gestartet, im Tagesverlauf gebremst
Ein Detail gehört zur vollständigen Geschichte: Die Palo Alto Networks Aktie eröffnete rund acht Prozent im Plus und schloss mit gut sechs Prozent. Den allgemeinen Abverkauf nach dem Handelsstart von Anthropic hat also auch der Tagesgewinner zu spüren bekommen. Dennoch bleibt die Bilanz beeindruckend. Nach Angaben von US-Medien liegt die Aktie seit Jahresbeginn rund 85 Prozent im Plus, nachdem sie im Oktober zwischenzeitlich kräftig korrigiert hatte.
Charttechnisch sind nun drei Marken wichtig:
339,92 Dollar: der Schlusskurs vom Mittwoch und die Unterkante der heutigen Kurslücke
337,16 Dollar: der Referenzkurs für die Übernahme, der als Orientierung im Markt dient
rund 367 Dollar: das Niveau der Eröffnung, das zunächst als Widerstand wirkt
FAQ
Häufige Fragen zur Palo Alto Networks Aktie
Warum steigt die Palo Alto Networks Aktie?
Wegen besser als erwarteter Quartalszahlen, einer angehobenen Jahresprognose und der Übernahme des KI-Start-ups Applied Compute.
Wie stark ist der Umsatz gewachsen?
Um 39 Prozent auf 3,44 Milliarden Dollar im ersten Geschäftsquartal.
Was kostet die Übernahme von Applied Compute?
4,5 Milliarden Dollar, bezahlt in Aktien von Palo Alto Networks.
Wie lautet die neue Prognose?
14,52 bis 14,57 Milliarden Dollar Umsatz und 4,26 bis 4,30 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2027.
Wie hat die Aktie am 19. November geschlossen?
Bei 361,73 Dollar, ein Plus von 6,42 Prozent.
Fazit
Palo Alto Networks Aktie: Der Gewinner im Schatten des KI-Booms
Während Anleger bei Chip- und Cloud-Werten Gewinne mitnehmen, zeigt die Palo Alto Networks Aktie, wo der KI-Boom derzeit die verlässlichsten Zahlen liefert: bei jenen, die ihn absichern. Das Quartal war stark, die Prognose ist es ebenfalls. Die Übernahme von Applied Compute ist mutig und teuer – ob sie sich auszahlt, wird sich erst in einigen Quartalen zeigen. Bis dahin gilt: Der operative Trend stimmt, der Preis dafür ist nach dem jüngsten Kursanstieg aber deutlich gestiegen.
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