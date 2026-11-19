Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das Ende Oktober endete, steigerte Palo Alto Networks den Umsatz um 39 Prozent auf 3,44 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit rund 3,37 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,05 Dollar nach 93 Cent im Vorjahr und damit ebenfalls über den Schätzungen. Unter dem Strich verdiente der Konzern 482 Millionen Dollar.

Wichtiger als der Blick zurück ist der Ausblick. Das Management hob die Prognose für das Gesamtjahr an: Der Umsatz soll nun 14,52 bis 14,57 Milliarden Dollar erreichen, ein Plus von 26 bis 27 Prozent. Beim bereinigten Gewinn je Aktie werden 4,26 bis 4,30 Dollar angepeilt, zuvor waren es 4,16 bis 4,19 Dollar. Der Konzern setzt darauf, dass der KI-Boom Cybersicherheit zur Pflichtausgabe macht – zumal sich Cyberangriffe und Ausfälle in den vergangenen Wochen gehäuft haben.