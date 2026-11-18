Heute Abend wird es ernst für die Palo Alto Networks Aktie (ISIN US6974351057, Ticker PANW): Der Cybersecurity-Konzern legt nach US-Börsenschluss seine Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Zuletzt notierte die Aktie bei 316,09 Dollar (Schlusskurs Nasdaq vom 16. November) und gab am 17. November weitere 3,37 Prozent nach. Die Palo Alto Networks Aktienprognose der Analysten ist trotzdem optimistisch: Laut TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 412 Dollar, also etwa 30 Prozent über dem Kurs. Der Optionsmarkt preist einen Ausschlag von rund 12 Prozent in die eine oder andere Richtung ein. Reicht ein Beat, um die Wende zu schaffen?
Palo Alto Networks Aktie Prognose: Zahlen heute Abend, Analysten sehen im Schnitt rund 412 Dollar - Reicht ein Beat nach dem Kursrutsch für die Wende?
Die Palo Alto Networks Aktie steht vor ihren Quartalszahlen am Mittwochabend nach US-Börsenschluss. Die Palo Alto Networks Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt rund 30 Prozent über dem Kurs, der Optionsmarkt rechnet mit etwa 12 Prozent Ausschlag. Was Unternehmensziele, Konsens, Kursziele von KeyBanc, Jefferies und TD Cowen sowie Bull-, Base- und Bear-Case bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Palo Alto Networks, Inc.
- ISIN
- US6974351057
- Ticker
- PANW (Nasdaq)
- 52-Wochen-Spanne
- 139,57 bis 432,33 $ (BigGo, 15.11.2026)
- Zahlen
- 18.11.2026 nach US-Börsenschluss, Webcast 16:30 Uhr ET (22:30 Uhr MEZ)
- Analysten
- 32 Kaufen, 8 Halten, 0 Verkaufen (TipRanks, 17.11.2026)
Stand: 18.11.2026, Kurse: Schluss 16.11.2026 (Nasdaq); Vorbörse vom 18.11. nicht belegt
Zahlen nach US-Börsenschluss
Erwartet werden rund 3,31 Milliarden Dollar Umsatz und 0,97 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie – nahe an den eigenen Zielen des Konzerns.
Konsens: klares Kaufvotum
32 von 40 bei TipRanks erfassten Analysten sagen Kaufen, keiner Verkaufen; Ø-Ziel rund 412 Dollar.
Hohe Messlatte, hohe Bewertung
Das erwartete KGV liegt bei rund 77, die Aktie fiel nach den letzten vier Berichten im Schnitt um rund 7 Prozent.
Plattformstrategie im Fokus
Entscheidend sind der wiederkehrende Umsatz (NGS-ARR), die Restleistungsverpflichtungen und die Integration von CyberArk.
Der Auslöser
Warum steht die Palo Alto Networks Aktie heute im Fokus?
Nach einem Rekordhoch Anfang Oktober ist die Aktie in wenigen Wochen kräftig abgerutscht – nun soll das Quartal zeigen, ob die Wachstumsstory intakt ist.
Die 52-Wochen-Spanne reicht laut BigGo von 139,57 bis 432,33 Dollar; das Hoch lag um den 6. Oktober bei rund 431 Dollar. Seither hat die Aktie deutlich abgegeben – nach Angaben von Blockonomi um rund 20 Prozent in einem Monat bis zum 13. November, im Zuge eines breiten Ausverkaufs nach hohen Inflationsdaten und dem Abbau von KI-Wetten. Am 17. November verlor sie laut TradingKey weitere 3,37 Prozent, auch der RSI fiel mit 33,9 in den überverkauften Bereich. Die Zahlen am Abend sind daher mehr als Routine: Sie sind der erste harte Test für die Erholungshoffnungen der Bullen.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Palo Alto Networks sein Geld?
Palo Alto Networks verkauft Sicherheitssoftware und -dienste für Netzwerke, Cloud-Umgebungen und Security-Operations-Zentren. Kern der Strategie ist die „Platformization“: Kunden sollen möglichst viele Einzellösungen durch eine integrierte Plattform ersetzen. Als Leitkennzahl nutzt das Unternehmen den Next-Generation-Security-ARR (NGS-ARR), also den jährlich wiederkehrenden Umsatz aus den neuen Plattformprodukten. Wachstum kommt zunehmend auch aus Zukäufen: In der Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2026 spricht das Unternehmen von der Übernahme von CyberArk Software samt Integrationskosten; weitere Zukäufe wie Console sind erwähnt. Ein Medienbericht vom 17. November über Gespräche zu Clutch Security (rund 500 Millionen Dollar, bar) ist laut TradingKey nicht bestätigt.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Palo Alto Networks für 2027 ab?
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (bis 31. Juli) stieg der Umsatz laut Unternehmensmitteilung vom 1. September um 34 Prozent auf 3,41 Milliarden Dollar; der NGS-ARR erreichte 9,10 Milliarden Dollar (+63 Prozent), die Restleistungsverpflichtungen (RPO) 21,2 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 Dollar, der bereinigte freie Cashflow bei 1,29 Milliarden Dollar. Für das Gesamtjahr nennt das Unternehmen 11,48 Milliarden Dollar Umsatz und 3,84 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie. GAAP-seitig bleibt die Bilanz belastet: Im Schlussquartal stand ein Nettoverlust von 282 Millionen Dollar.
|Kennzahl
|Ziel Q1 GJ2027
|Ziel Gesamtjahr GJ2027
|Umsatz
|3,300–3,310 Mrd. $ (+33 bis 34 %)
|14,10–14,20 Mrd. $ (+23 bis 24 %)
|NGS-ARR
|9,54–9,56 Mrd. $ (+63 %)
|11,075–11,175 Mrd. $ (+22 bis 23 %)
|RPO
|20,8–20,9 Mrd. $
|25,2–25,4 Mrd. $
|Gewinn je Aktie (non-GAAP)
|0,96–0,98 $
|4,16–4,19 $
|Operative Marge (non-GAAP)
|–
|29,5 %
|Bereinigte FCF-Marge
|–
|38,0 %
Alle Angaben non-GAAP bzw. laut Unternehmens-Guidance vom 01.09.2026; Q1 endet am 31.10.2026. Keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Palo Alto Networks, 8-K/Pressemitteilung zum 4. Quartal GJ2026 (01.09.2026)
Auffällig: Die RPO-Guidance für das erste Quartal liegt mit 20,8 bis 20,9 Milliarden Dollar unter dem Vorquartalswert von 21,2 Milliarden – so steht es in der Prognose des Unternehmens. Der Markt dürfte auf Erklärungen dazu achten.
Konsens
Was erwartet der Markt von den heutigen Zahlen?
Laut TipRanks (Stand 17. November) erwarten Analysten für das Quartal 3,31 Milliarden Dollar Umsatz – nach 2,47 Milliarden Dollar im Vorjahr – und 0,97 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie. Das entspricht der Mitte der Unternehmensspanne. Die Deutsche Bank rechnet laut Blockonomi (13. November) mit einem Umsatz leicht über der Guidance-Mitte von 3,305 Milliarden Dollar, Stifel meldete Channel-Checks mit fünf Partnern, von denen drei über den Erwartungen lagen. Für die Folgejahre weisen Datenanbieter wie Yahoo/Barchart mit 2,32 Dollar (GJ2027) und 2,79 Dollar (GJ2028) deutlich niedrigere Gewinne je Aktie aus als die Non-GAAP-Guidance von 4,16 bis 4,19 Dollar – hier liegt offenbar eine andere Gewinndefinition zugrunde, ein direkter Vergleich ist nicht möglich.
Die Analysten
Wie lautet die Palo Alto Networks Aktienprognose der Analysten?
Das Lager der Optimisten ist groß: TipRanks zählt 32 Kaufempfehlungen, 8 neutrale und keine Verkaufsempfehlung, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 411,76 Dollar (höchstes 525, niedrigstes 300 Dollar). Andere Anbieter kommen auf ähnliche Durchschnitte: Barchart nannte am 28. Oktober 402,10 Dollar bei 56 Analysten, MarketScreener 398,52 Dollar. Wie viele Häuser erfasst werden, unterscheidet sich je nach Datenanbieter.
Die jüngsten Bewegungen: KeyBanc (Analyst Eric Heath) stufte die Aktie Mitte November von „Sector Weight“ auf „Overweight“ hoch und nannte ein Kursziel von 380 Dollar – ein Rückgang um 20 Prozent sei eine Kaufgelegenheit. Jefferies senkte das Ziel von 450 auf 400 Dollar und blieb bei „Buy“. TD Cowen (Analyst Shaul Eyal) bestätigte am 16. November „Buy“ mit einem Ziel von 440 Dollar.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Abstand
|Datum
|Quelle
|KeyBanc (Eric Heath)
|Overweight (zuvor Sector Weight)
|380 $
|rund +20 %
|12./13.11.2026
|Blockonomi
|Jefferies
|Buy
|400 $ (zuvor 450 $)
|rund +27 %
|12./13.11.2026
|TradingView
|TD Cowen (Shaul Eyal)
|Buy
|440 $
|rund +39 %
|16.11.2026
|MarketBeat/TipRanks
|Konsens (Ø)
|Kaufen (32/8/0)
|411,76 $
|rund +30 %
|17.11.2026
|TipRanks
Einstufungen und Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 316,09 $ (Schlusskurs Nasdaq, 16.11.2026), eigene Rechnung; der Kurs vom 17.11. lag rund 3 % niedriger.
Quelle: Blockonomi (13.11.), TradingView-Wochenrückblick, TipRanks, MarketBeat
Bewertung
Ist die Palo Alto Networks Aktie trotz des Rutsches noch teuer?
Wer die Aktie kauft, zahlt viel für künftiges Wachstum: BigGo nennt ein erwartetes KGV von etwa 77, TradingKey „über 75“, bei einem Fünfjahresschnitt von 59. Ein Vergleich von The Motley Fool vom 5. November auf Basis des damaligen Kurses sah Palo Alto bei einem Forward-KGV von 75,0 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 20,7, Zscaler bei 41,5 beziehungsweise 9,7. Der Aufschlag ist also erheblich – er setzt voraus, dass die Plattformstrategie weiter zweistellig wächst und die Marge hält. Ein aktuelles Forward-KUV auf heutiger Kursbasis ist nicht belegt.
Charttechnik
Welche Marken zählen jetzt für die Palo Alto Networks Aktie im Chart?
Am 13. November lagen laut Blockonomi die 20-Tage-Linie bei 351,89 Dollar, die 50-Tage-Linie bei 367,70 Dollar und die 200-Tage-Linie bei 276,50 Dollar. Unterstützung sahen die Autoren bei rund 312 Dollar, Widerstand bei etwa 368,50 Dollar. Die Aktie notiert damit über der 200-Tage-Linie, aber klar unter den kürzeren Durchschnitten. Am 17. November meldete TradingKey einen RSI von 33,86 und ein negatives MACD-Signal; die Unterstützung bei 312 Dollar dürfte dem Rückgang des Tages zufolge unterschritten worden sein (Ableitung, nicht direkt belegt).
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Palo Alto Networks Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand
|Argumente laut Quelle
|Bull-Case
|525 $ (höchstes Ziel laut TipRanks)
|rund +66 %
|Plattformwachstum und Cybersecurity-Nachfrage halten an, Margen steigen weiter
|Base-Case
|411,76 $ (Ø, TipRanks)
|rund +30 %
|Ziele für Q1 und Geschäftsjahr 2027 werden erfüllt
|Bear-Case
|300 $ (TipRanks), 190 $ (MarketScreener)
|rund −5 % bzw. −40 %
|hohe Bewertung, Kursreaktion nach Zahlen oft negativ, RPO-Rückgang
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Abstände bezogen auf 316,09 $ (16.11.2026). Das Niedrig-Ziel 190 $ nennt MarketScreener (Stand 23.10.), 300 $ TipRanks.
Quelle: TipRanks, MarketScreener, Blockonomi, MarketBeat
Termine
Was Anleger bei der Palo Alto Networks Aktie jetzt beobachten sollten
18. November, nach US-Börsenschluss: Zahlen zum ersten Quartal GJ2027, Webcast um 16:30 Uhr ET (22:30 Uhr MEZ)
18. November, 20:00 Uhr MEZ: Veröffentlichung des Fed-Protokolls – Zinserwartungen bewegen hoch bewertete Tech-Aktien
Im Call: NGS-ARR, RPO-Entwicklung, CyberArk-Integration, Anhebung oder Bestätigung der Jahresziele
Danach: Kurszieländerungen der Analysten am Folgetag
Häufige Fragen zur Palo Alto Networks Aktie Prognose
Wie lautet die Palo Alto Networks Aktienprognose der Analysten?
Laut TipRanks (17.11.2026) liegt das durchschnittliche Kursziel bei 411,76 Dollar, die Spanne reicht von 300 bis 525 Dollar; 32 Analysten sagen Kaufen, 8 Halten.
Welches Kursziel nennt KeyBanc für die Palo Alto Networks Aktie?
KeyBanc stufte die Aktie mit einem Kursziel von 380 Dollar auf „Overweight“ hoch (Bericht Mitte November 2026).
Welche Prognose gibt Palo Alto Networks selbst ab?
Für das Geschäftsjahr 2027 peilt das Unternehmen 14,10 bis 14,20 Milliarden Dollar Umsatz und 4,16 bis 4,19 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie an.
Wann legt Palo Alto Networks Zahlen vor?
Am 18. November 2026 nach US-Börsenschluss; der Webcast beginnt um 16:30 Uhr ET (22:30 Uhr MEZ).
Wie stark könnte die Palo Alto Networks Aktie nach den Zahlen schwanken?
Der Optionsmarkt preist laut TipRanks rund 12 Prozent ein; nach den letzten vier Berichten fiel die Aktie im Schnitt um rund 7 Prozent.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt unter anderem die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 380 Dollar von KeyBanc Capital Markets (Analyst Eric Heath, Bericht Mitte November 2026, gemeldet von Blockonomi) sowie Einstufungen von Jefferies und TD Cowen wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen: KeyBanc, Jefferies, TD Cowen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Palo Alto Networks, Inc. (PANW): Kaufen, Kursziel 380,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von KeyBanc Capital Markets (Eric Heath) vom 13.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 12:37 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 12:37 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: KeyBanc Capital Markets (Eric Heath).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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