Wie lautet die Palo Alto Networks Aktienprognose der Analysten?

Laut TipRanks (17.11.2026) liegt das durchschnittliche Kursziel bei 411,76 Dollar, die Spanne reicht von 300 bis 525 Dollar; 32 Analysten sagen Kaufen, 8 Halten.

Welches Kursziel nennt KeyBanc für die Palo Alto Networks Aktie?

KeyBanc stufte die Aktie mit einem Kursziel von 380 Dollar auf „Overweight“ hoch (Bericht Mitte November 2026).

Welche Prognose gibt Palo Alto Networks selbst ab?

Für das Geschäftsjahr 2027 peilt das Unternehmen 14,10 bis 14,20 Milliarden Dollar Umsatz und 4,16 bis 4,19 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie an.

Wann legt Palo Alto Networks Zahlen vor?

Am 18. November 2026 nach US-Börsenschluss; der Webcast beginnt um 16:30 Uhr ET (22:30 Uhr MEZ).

Wie stark könnte die Palo Alto Networks Aktie nach den Zahlen schwanken?

Der Optionsmarkt preist laut TipRanks rund 12 Prozent ein; nach den letzten vier Berichten fiel die Aktie im Schnitt um rund 7 Prozent.