Die Palo Alto Networks Aktie (ISIN: US6974351057, Ticker: PANW) schloss am Freitag, 20. November 2026, an der Nasdaq bei 343,32 US-Dollar, ein Minus von 5,1 Prozent nach einem Anstieg von rund 15 Prozent in den beiden Handelstagen zuvor. Am Montagmorgen legte sie im deutschen Handel nach Marktdaten um 09:21 Uhr bei Lang & Schwarz um rund 6 Prozent auf 319,40 Euro zu. Die Palo Alto Networks Aktienprognose der Analysten blickt weiter nach oben: Das durchschnittliche Palo Alto Networks Kursziel liegt bei rund 410 Dollar, und Phillip Securities hob die Aktie heute von „Neutral“ auf „Buy“ mit einem Ziel von 418 Dollar. Wie viel Aufwärtspotenzial sehen die Analysten bei einem erwarteten KGV von rund 79?

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