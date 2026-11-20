Warum steigt die Palo Alto Networks-Aktie? Wegen besser als erwarteter Quartalszahlen mit 39% Umsatzwachstum, einer angehobenen Jahresprognose und der Übernahme von Applied Compute. In zwei Tagen stieg sie um rund 17%.

Welches Kursziel nennt die Bank of America? BofA-Analyst Tal Liani hob das Kursziel am 19. November von 420 auf 430 Dollar und bestätigte die Einstufung Buy.

Warum ist BofA optimistisch? Laut Liani zeigen beschleunigtes Umsatzwachstum und steigender Auftragsbestand, dass die Bedrohungslage kurzfristige Sicherheitsausgaben und die längerfristige Konsolidierung bei wenigen Anbietern unterstützt.

Wie lautet die Palo Alto Networks-Aktie Prognose des Unternehmens? Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Palo Alto Networks 14,52 bis 14,57 Milliarden Dollar Umsatz und 4,26 bis 4,30 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie.

Ist die Palo Alto Networks-Aktie teuer? Auf Basis der neuen Gewinnprognose liegt das erwartete KGV bei rund 85 und damit deutlich über dem Fünfjahresschnitt.