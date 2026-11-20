Während Chipwerte und KI-Lieblinge an der Wall Street abverkauft werden, schreibt die Palo Alto Networks-Aktie (ISIN: US6974351057, FSE: 5AP, NASDAQ: PANW) ihre eigene Geschichte. Am Mittwoch fast 10% Plus, am Donnerstag weitere 6,42% auf 361,73 Dollar, Platz zwei im Nasdaq 100 an einem Tag, an dem der Index deutlich verlor. In zwei Handelstagen summiert sich der Sprung auf rund 17%. Und nun liefert die Bank of America das nächste Argument: Analyst Tal Liani hebt das Kursziel von 420 auf 430 Dollar und bestätigt seine Kaufempfehlung. Ist das erst der Anfang einer Rückkehr zum Rekordhoch, oder hat die Palo Alto Networks-Aktie Prognose nach dem Kurssprung schon zu viel vorweggenommen?
Palo Alto Networks-Aktie Prognose: BofA hebt Kursziel auf 430 Dollar - startet nach dem 17%-Sprung jetzt die Jagd aufs Rekordhoch?
Die Palo Alto Networks-Aktie ist der Gewinner im Tech-Ausverkauf: plus 17% in zwei Tagen nach einem Rekordquartal mit 39% Umsatzwachstum und angehobener Jahresprognose. Jetzt legt die Bank of America nach und hebt das Kursziel auf 430 Dollar. Die große Analyse mit Palo Alto Networks-Aktie Prognose: kurzfristig nach News und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild der Cybersecurity.
Steckbrief
- Unternehmen
- Palo Alto Networks, Inc.
- Ticker
- PANW (Nasdaq)
- 52-Wochen-Hoch
- 432,33 $ (BigGo, Stand 15.11.2026)
- Prognose GJ 2027
- 14,52 bis 14,57 Mrd. $ Umsatz, 4,26 bis 4,30 $ bereinigtes EPS
- Zahlen Q2
- voraussichtlich Februar 2027 (Termin unbestätigt)
Stand: 19.11.2026, Schlusskurs Nasdaq vom 19.11.2026; Kurs vom 20.11. lag bei Redaktionsschluss nicht vor
Die Analyse der Bank of America
Tal Liani: Die Bedrohungslage treibt das Geschäft
Für BofA-Analyst Tal Liani war das erste Geschäftsquartal kein Zufallstreffer, sondern ein Beleg für einen strukturellen Trend.
In seiner Analyse vom 19. November attestiert Liani Palo Alto Networks ein starkes erstes Geschäftsquartal mit breit angelegtem Übertreffen der Erwartungen und einem verbesserten Ausblick. Entscheidend ist seine Begründung: Das sich beschleunigende Umsatzwachstum und der steigende Auftragsbestand (RPO) zeigen nach seiner Einschätzung, dass die aktuelle Bedrohungslage sowohl kurzfristige Ausgaben für Sicherheit als auch die längerfristige Konsolidierung bei wenigen Anbietern begünstigt. Daraus leitet er ein Kursziel von 430 Dollar ab, nach zuvor 420 Dollar, und bleibt bei Buy. Gemessen am Schlusskurs vom Donnerstag entspricht das einem Potenzial von rund 19%.
Für die Palo Alto Networks-Aktie ist vor allem das zweite Argument wichtig. Kurzfristige Ausgaben nach einer Angriffswelle sind schnell wieder verpufft. Die Konsolidierung dagegen ist das Herzstück der Strategie von Konzernchef Nikesh Arora: Kunden sollen viele Einzellösungen durch eine Plattform ersetzen. Gelingt das, wird aus einem Zyklus ein Dauertrend.
Die Zahlen
Ein Quartal ohne Schwachstelle?
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das am 31. Oktober endete, steigerte Palo Alto Networks den Umsatz um 39% auf 3,445 Milliarden Dollar. Der Konsens lag laut FactSet bei rund 3,31 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 1,05 Dollar nach 0,93 Dollar im Vorjahr, erwartet waren 0,97 Dollar. Der wiederkehrende Umsatz der neuen Plattformprodukte (NGS-ARR) wuchs um 66% auf 9,73 Milliarden Dollar, der Auftragsbestand um 35% auf 21,0 Milliarden Dollar.
|Kennzahl
|Q1 GJ 2027
|Konsens
|Q1 GJ 2026
|Umsatz
|3.445 Mio. $
|3.310 Mio. $
|2.474 Mio. $
|Bereinigtes EPS
|1,05 $
|0,97 $
|0,93 $
|NGS-ARR
|9,73 Mrd. $
|-
|+66% zum Vorjahr
|RPO
|21,0 Mrd. $
|-
|+35% zum Vorjahr
|Bereinigter Free Cashflow
|1.937 Mio. $
|-
|1.713 Mio. $
Bereinigt = Non-GAAP. Konsens: FactSet laut Finimize.
Quelle: Palo Alto Networks, Pressemitteilung vom 18.11.2026
Noch wichtiger ist der Blick nach vorn. Das Management hob die Jahresprognose an: Der Umsatz soll 14,52 bis 14,57 Milliarden Dollar erreichen, zuvor waren 14,10 bis 14,20 Milliarden Dollar angepeilt. Beim bereinigten Gewinn je Aktie stehen nun 4,26 bis 4,30 Dollar im Plan, nach 4,16 bis 4,19 Dollar. Der Konsens hatte laut Finimize bei 14,17 Milliarden Dollar und 4,18 Dollar gelegen. Für das zweite Quartal stellt der Konzern 3,53 bis 3,55 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, erwartet waren 3,42 Milliarden Dollar.
Jahresprognose GJ 2027: Umsatz vor und nach dem Quartal
Mrd. $
- Prognose bzw. Konsens, keine Ist-Zahl
Quelle: Palo Alto Networks (01.09. und 18.11.2026); Konsens FactSet laut Finimize
Daten als Tabelle
|Stand
|Umsatz
|Prognose September (Mitte)
|14,15
|Konsens vor den Zahlen
|14,17
|Prognose November (Mitte)
|14,545
Der Paukenschlag
4,5 Milliarden Dollar für die KI-Zukunft
Zeitgleich mit den Zahlen kündigte Palo Alto Networks die Übernahme von Applied Compute an. Das erst im vergangenen Jahr von früheren OpenAI-Forschern gegründete Start-up hilft Unternehmen, frei verfügbare KI-Modelle anzupassen und zu betreiben. Der Kaufpreis von 4,5 Milliarden Dollar wird vollständig in eigenen Aktien bezahlt, Referenzkurs 337,16 Dollar je Aktie. Die Logik: Wer eigene KI-Modelle betreibt, will sie auch absichern, und Palo Alto Networks will beides aus einer Hand liefern. Der Preis: Die Ausgabe neuer Aktien verwässert die Anteile der bestehenden Aktionäre, und die Integration läuft parallel zur Eingliederung von CyberArk.
Das Chartbild
Kurslücke offen, Widerstand bei rund 368 Dollar
Charttechnisch hat die Palo Alto Networks-Aktie mit dem Doppelsprung ein starkes Signal gesendet. Vor den Zahlen war sie seit dem Rekordhoch Anfang Oktober um rund 431 Dollar um fast 30% gefallen, der RSI rutschte am 17. November in den überverkauften Bereich. Nun hat die Aktie die Abwärtsbewegung mit einer Kurslücke gebrochen. Die Unterkante dieser Lücke liegt beim Mittwochsschluss von 339,92 Dollar, knapp darunter markiert der Referenzkurs der Applied-Compute-Übernahme von 337,16 Dollar eine zweite Unterstützung. Auf der Oberseite ballt sich der Widerstand: Die Eröffnung vom Donnerstag bei rund 367 Dollar wurde nicht gehalten, und Mitte November verlief dort auch die 50-Tage-Linie bei 367,70 Dollar. Gelingt ein Schlusskurs über rund 368 Dollar, wäre der Weg Richtung 400 Dollar und Rekordhoch charttechnisch frei.
|Marke
|Bedeutung
|rund 432 $
|52-Wochen-Hoch (Anfang Oktober)
|430 $
|neues BofA-Kursziel
|rund 367 bis 368,50 $
|Widerstand: Eröffnung 19.11., 50-Tage-Linie, Hürde laut Blockonomi
|361,73 $
|Schlusskurs 19.11.2026
|339,92 $
|Unterkante der Kurslücke (Schluss 18.11.)
|337,16 $
|Referenzkurs der Applied-Compute-Übernahme
Marken aus Kursen der Woche und Durchschnitten vom 13.11.2026; keine eigene Prognose.
Quelle: Nasdaq-Kursliste, Chartmill, SEC 8-K, Blockonomi, BigGo
Das große Bild
Cybersecurity als Pflichtausgabe im KI-Zeitalter
Hinter der Palo Alto Networks-Aktie steht eine größere Gleichung. Je mehr Unternehmen KI-Anwendungen, eigene Modelle und Cloud-Infrastruktur einsetzen, desto größer wird die Angriffsfläche. Sicherheit wird damit zur Pflichtausgabe, die auch in Sparrunden kaum gekürzt wird. Palo Alto Networks positioniert sich mit seiner Plattformstrategie als Konsolidierer der zersplitterten Branche, gestützt durch Zukäufe wie CyberArk für Identitätssicherheit und nun Applied Compute für KI-Modelle.
Die Kehrseite ist die Bewertung. Auf Basis des Schlusskurses von 361,73 Dollar und der Mitte der neuen Gewinnprognose von 4,28 Dollar ergibt sich ein erwartetes KGV von rund 85. Zum Vergleich: Der Fünfjahresschnitt lag laut BigGo bei 59, der Konkurrent Zscaler wurde laut The Motley Fool Anfang November mit einem Forward-KGV von 41,5 bewertet. Anleger zahlen also einen deutlichen Aufschlag für die Rolle als Plattformführer. Diesen Aufschlag rechtfertigt nur anhaltend hohes Wachstum bei NGS-ARR und RPO, genau die Kennzahlen, die BofA-Analyst Liani hervorhebt.
Prognose
Palo Alto Networks-Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine verlässliche Punktprognose gibt es nicht. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, verknüpft mit beobachtbaren Auslösern. Genannte Kursmarken sind Chartmarken oder Ziele Dritter, kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de.
Kurzfristig (Wochen): Test der Widerstandszone
Nach 17% in zwei Tagen ist eine Atempause wahrscheinlich. Entscheidend ist, ob die Palo Alto Networks-Aktie die Zone um 368 Dollar per Schlusskurs überwindet. Gelingt das, rückt die 400-Dollar-Marke in den Fokus. Scheitert sie und kippt die Stimmung an der Nasdaq weiter, wäre ein Rücklauf zur Kurslücke bei rund 340 Dollar charttechnisch ein normaler Test.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Die Prognose muss halten
Liefert Palo Alto Networks im Februar erneut Wachstum beim NGS-ARR und beim Auftragsbestand und bestätigt die angehobene Jahresprognose, spricht vieles für die Sicht der Bank of America. Das BofA-Ziel von 430 Dollar läge dann in Reichweite des Rekordhochs. Enttäuscht die Integration oder schwächt sich das ARR-Wachstum stärker ab als angekündigt, dürfte die hohe Bewertung zur Last werden.
Langfristig (ab 2028): Plattformkönig der KI-Sicherheit
Langfristig entscheidet die Konsolidierung. Setzt sich Palo Alto Networks als Standardplattform für Netzwerk-, Cloud-, Identitäts- und KI-Sicherheit durch, kann der Konzern in die hohe Bewertung hineinwachsen. Das Risiko: Eine zu schnelle Übernahmeserie belastet Margen und Aktionäre, während spezialisierte Konkurrenten Marktanteile verteidigen.
Termine
Was Anleger der Palo Alto Networks-Aktie jetzt beobachten
Laufend: weitere Kurszieländerungen der Analysten nach den Zahlen.
1. Dezember: Zahlen von CrowdStrike als Stimmungstest für die gesamte Cybersecurity-Branche.
8./9. Dezember: Sitzung der US-Notenbank, wichtig für hoch bewertete Wachstumswerte.
Februar 2027: Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal (Termin unbestätigt).
Laufend: Fortschritt bei der Integration von CyberArk und Applied Compute.
FAQ
Häufige Fragen zur Palo Alto Networks-Aktie
Warum steigt die Palo Alto Networks-Aktie? Wegen besser als erwarteter Quartalszahlen mit 39% Umsatzwachstum, einer angehobenen Jahresprognose und der Übernahme von Applied Compute. In zwei Tagen stieg sie um rund 17%.
Welches Kursziel nennt die Bank of America? BofA-Analyst Tal Liani hob das Kursziel am 19. November von 420 auf 430 Dollar und bestätigte die Einstufung Buy.
Warum ist BofA optimistisch? Laut Liani zeigen beschleunigtes Umsatzwachstum und steigender Auftragsbestand, dass die Bedrohungslage kurzfristige Sicherheitsausgaben und die längerfristige Konsolidierung bei wenigen Anbietern unterstützt.
Wie lautet die Palo Alto Networks-Aktie Prognose des Unternehmens? Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Palo Alto Networks 14,52 bis 14,57 Milliarden Dollar Umsatz und 4,26 bis 4,30 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie.
Ist die Palo Alto Networks-Aktie teuer? Auf Basis der neuen Gewinnprognose liegt das erwartete KGV bei rund 85 und damit deutlich über dem Fünfjahresschnitt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Einstufung Buy und das Kursziel von 430 Dollar von BofA Securities (Analyst Tal Liani, Analyse vom 19.11.2026) wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Palo Alto Networks, Inc. (PANW): Kaufen, Kursziel 430,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von BofA Securities (Tal Liani) vom 19.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- aktiencheck.de, aktiencheck.de, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von aktiencheck.de.
- Veröffentlicht
- 20.11.2026, 10:06 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 20.11.2026, 10:06 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: BofA Securities (Tal Liani).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.