Cybersecurity sei gefragt und das würden die in der vergangenen Woche vorgestellten Quartalszahlen von Palo Alto Networks belegen. Der Umsatz des US-Unternehmens sei stärker als von Analysten erwartet gestiegen. Außerdem habe der Konzern die Prognose für das Gesamtjahr nach oben revidiert. Charttechnisch sei die Lage bei Palo Alto Networks aktuell hochspannend. Die Aktie sei drauf und dran ein neues Kaufsignal zu generieren, so Andreas Agly vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.11.2026)