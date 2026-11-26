Die Palo Alto Networks Aktie (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Nasdaq-Symbol: PANW) hat am Mittwochabend im nachbörslichen US-Handel 3,70 Prozent auf 342,95 Dollar verloren. Das sind 13,19 Dollar weniger als der Schlusskurs von 356,14 Dollar. Mit rund 733.000 gehandelten Aktien war der Umsatz der höchste unter den nachbörslichen Verlierern des Abends. Der Tag war ohnehin unruhig: Die Aktie hatte rund 4 Prozent tiefer eröffnet, sich dann erholt und 0,89 Prozent im Plus geschlossen.
Palo Alto Networks Aktie: Nachbörslicher Verlierer trotz Rekordzahlen – woran sich Anleger jetzt stören
Die Palo Alto Networks Aktie fällt nachbörslich um 3,70 Prozent auf 342,95 Dollar. Der Sicherheitskonzern hat vor einer Woche starke Quartalszahlen und einen Milliardenzukauf gemeldet. Trotzdem wächst die Skepsis: Die Marge schrumpft, die Bewertung ist hoch, und ein früherer Manager erhebt Vorwürfe zur Bilanzierung. Die Einordnung.
Die Zahlen
Starkes Wachstum, dünner Gewinn
Am 18. November legte Palo Alto Networks Zahlen vor, die auf den ersten Blick keine Wünsche offen ließen.
Der Umsatz stieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 um 39 Prozent auf 3,44 Milliarden Dollar, auch dank der Übernahme von CyberArk. Die wiederkehrenden Erlöse aus den neueren Sicherheitsprodukten wuchsen um 66 Prozent auf 9,73 Milliarden Dollar. Die Jahresprognose hob das Management deutlich an.
Zugleich kündigte der Konzern den Kauf von Applied Compute an, einer Plattform für das Training und den Betrieb offener KI-Modelle. Der Preis: 4,5 Milliarden Dollar, vollständig in eigenen Aktien.
Der zweite Blick fällt kritischer aus. Nach offizieller Rechnungslegung blieb vom Umsatz kaum etwas übrig. Der operative Gewinn sank von 309 auf 96 Millionen Dollar. Die Kennzahlen, mit denen das Unternehmen selbst wirbt, klammern Aktienvergütung und Übernahmekosten aus und sehen deshalb weit besser aus.
Die Skepsis
Hohe Bewertung, offene Fragen
Die Palo Alto Networks Aktie hat sich binnen eines Jahres fast verdoppelt. Bei einer solchen Bewertung reagieren Anleger empfindlich auf jede Unsicherheit. Davon gibt es derzeit drei.
Erstens die Marge: Die Bruttomarge ging zuletzt um 1,7 Prozentpunkte zurück. Zweitens die Zukäufe: Nach CyberArk folgt mit Applied Compute bereits die nächste große Übernahme, bezahlt mit neuen Aktien. Drittens sieht sich der Konzern nach Medienberichten mit Vorwürfen eines früheren Managers zur Bilanzierung konfrontiert. Einzelheiten dazu sind bislang nicht gesichert.
Hinzu kommt das Umfeld. Softwarewerte standen am Mittwoch insgesamt unter Druck. Ein eindeutiger Auslöser für den nachbörslichen Rückgang war bis Redaktionsschluss nicht zu erkennen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.