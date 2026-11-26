Der Umsatz stieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 um 39 Prozent auf 3,44 Milliarden Dollar, auch dank der Übernahme von CyberArk. Die wiederkehrenden Erlöse aus den neueren Sicherheitsprodukten wuchsen um 66 Prozent auf 9,73 Milliarden Dollar. Die Jahresprognose hob das Management deutlich an.

Zugleich kündigte der Konzern den Kauf von Applied Compute an, einer Plattform für das Training und den Betrieb offener KI-Modelle. Der Preis: 4,5 Milliarden Dollar, vollständig in eigenen Aktien.

Der zweite Blick fällt kritischer aus. Nach offizieller Rechnungslegung blieb vom Umsatz kaum etwas übrig. Der operative Gewinn sank von 309 auf 96 Millionen Dollar. Die Kennzahlen, mit denen das Unternehmen selbst wirbt, klammern Aktienvergütung und Übernahmekosten aus und sehen deshalb weit besser aus.