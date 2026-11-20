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Palo Alto Networks Aktie: Mizuho erhöht Kursziel auf 440 Dollar – das steckt dahinter

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 14:37 2 Min.

Mizuho hebt das Kursziel für Palo Alto Networks auf 440 USD an und setzt auf den wachsenden Anteil wiederkehrender Erlöse.

Bild: Foto: Patrick Turner / Unsplash

Die Analysten von Mizuho heben in ihrer Palo Alto Networks-Aktienanalyse vom 19.11.2026 das Kursziel für die Aktie des Cybersicherheitsanbieters (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker: PANW) von 415 auf 440 USD an und bestätigen das Rating "outperform". Am 19. November sei die Aktie im regulären US-Handel um 21,81 USD oder 6,42% gestiegen und habe um 16:00 Uhr New Yorker Zeit bei 361,73 USD geschlossen. Am 20. November habe sie vorbörslich einen Teil des Gewinns abgegeben: Um 8:33 Uhr New Yorker Zeit habe das Papier bei 352,09 USD notiert, ein Minus von 9,64 USD oder 2,66% gegenüber dem Schlusskurs. Warum für Mizuho die Herkunft des Umsatzes zähle Die Erwartungen an das erste Geschäftsquartal seien bereits vor der Zahlenvorlage sehr hoch gewesen. Palo Alto Networks habe "letztlich geliefert", so Mizuho in deutscher Übersetzung. Was das Analystenhaus über das Quartal hinaus zuversichtlich stimme, sei die Verschiebung im Umsatzmix. Der Konzern erziele einen wachsenden Anteil seiner Erlöse mit wiederkehrendem Geschäft. Gerade dieser Teil des Umsatzes wachse besonders schnell. Für Anleger sei das aus zwei Gründen interessant. Laufende Verträge würden einen Teil der künftigen Erlöse besser planbar machen, weil der Anbieter den entsprechenden Umsatz nicht jedes Quartal neu gewinnen müsse. Zugleich gewinne das schneller wachsende Geschäft mit jedem zusätzlichen Anteil am Gesamtumsatz mehr Gewicht. Halte der Wachstumsvorsprung an, könne sich das auch im Wachstumstempo des gesamten Konzerns bemerkbar machen. Darauf gründe sich der positive Ausblick in der Palo Alto Networks-Aktienanalyse von Mizuho. Kursziel 440 USD – was nach dem Kurssprung noch drin sei Mit dem Schritt von 415 auf 440 USD habe Mizuho das Kursziel um 25 USD oder rund 6,0% erhöht. Gemessen am Schlusskurs von 361,73 USD habe das neue Ziel ein rechnerisches Kurspotenzial von rund 21,6% bedeutet. Nach dem vorbörslichen Rückgang auf 352,09 USD betrage der Abstand bereits 87,91 USD oder knapp 25%. Das größere Potenzial am Freitagmorgen ergebe sich aus dem niedrigeren Aktienkurs. Die Analysten von Mizuho bestätigen in ihrer Palo Alto Networks-Aktienanalyse das Rating "outperform" und das Kursziel von 440 USD. Teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden – am besten mit denen, die bei "wiederkehrenden Einnahmen" zuerst an ihre eigene Abo-Rechnung denken. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 20. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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