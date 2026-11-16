KeyBanc-Analyst Eric Heath habe die Aktie von Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol: PANW) von "sector weight" auf "overweight" hochgestuft und ein Kursziel von 380 USD festgelegt. Er erwarte, dass sich die Ausgaben für Cybersicherheit bis 2027 deutlich beschleunigen würden. Palo Alto Networks dürfte dabei zu den größten Profiteuren eines wichtigen Branchentrends gehören: Unternehmen würden zunehmend auf die Bündelung ihrer Sicherheitslösungen bei wenigen leistungsfähigen Anbietern setzen.
Palo Alto Networks Aktie: Kursziel 380 USD verspricht kräftiges Comeback!
KeyBanc setzt auf deutliche Erholung
Nach Einschätzung von Heath verfüge Palo Alto Networks über starke Produktangebote in entscheidenden Bereichen, um Anwendungen künstlicher Intelligenz abzusichern und Unternehmen gegen die durch KI beschleunigte Bedrohungslage zu schützen. Gerade der zunehmende Einsatz künstlicher Intelligenz eröffne dem Cybersicherheitskonzern erhebliche Wachstumschancen. Denn während KI neue Möglichkeiten für Unternehmen schaffe, erhöhe sie gleichzeitig die Geschwindigkeit und Komplexität potenzieller Cyberangriffe. KeyBanc sei überzeugt, dass Palo Alto Networks seine Strategie erfolgreicher umsetzt als viele Wettbewerber in der Cybersicherheitsbranche.
Als weitere Gründe für die Hochstufung nenne Heath die positiven Rückmeldungen aus Vertriebskanalprüfungen zum ersten Geschäftsquartal sowie den jüngsten Kursrückgang. Die Palo Alto Networks-Aktie habe innerhalb des vergangenen Monats rund ein Fünftel an Wert verloren. Aus Sicht von KeyBanc eröffne dieser Rücksetzer nun eine attraktivere Einstiegsmöglichkeit.
Fazit: KeyBanc sehe in der jüngsten Kursschwäche von Palo Alto Networks eine attraktive Kaufgelegenheit. Die erwartete Beschleunigung der Sicherheitsbudgets bis 2027, die wachsende Bedrohung durch KI-gestützte Cyberangriffe und die zunehmende Konsolidierung von Sicherheitsplattformen könnten dem Unternehmen erheblichen Rückenwind verleihen. Mit der Hochstufung und dem Kursziel von 380 USD setze Analyst Eric Heath auf eine deutliche Erholung der Palo Alto Networks-Aktie, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 13.11.2026)
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