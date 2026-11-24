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Palo Alto Networks Aktie: KI-Sicherheit bringt mehr Umsatz – was Freedom Broker überzeugt

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 19:06 1 Min. Freedom Broker

Palo Alto Networks übertrifft die Umsatz- und Gewinnerwartungen, und Freedom Broker hebt das Kursziel auf 450 US-Dollar an.

Bild: Pexels

Die Analysten von Freedom Broker haben das Kursziel für die Aktie von Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker: PANW) von 420 auf 450 US-Dollar angehoben und das Rating "buy" bestätigt. Palo Alto Networks habe ein "starkes" erstes Geschäftsquartal verzeichnet. Sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten Gewinn je Aktie (Non-GAAP) habe der Cybersicherheitsanbieter die Prognosen des Managements und die Konsensschätzungen der Analysten übertroffen. Das höhere Kursziel spiegele die verbesserten Aussichten für das Kerngeschäft wider. Zudem gelinge es Palo Alto Networks zunehmend, mit Sicherheitslösungen für KI-Anwendungen Erlöse zu erzielen. In allen drei Geschäftsbereichen habe die Nachfrage an Dynamik gewonnen. Auch bei der Nutzung seiner Sicherheitsplattformen durch Kunden habe das Unternehmen für ein erstes Geschäftsquartal einen Rekord verzeichnet. Die Analysten von Freedom Broker bewerten die Aktie von Palo Alto Networks weiterhin mit "buy" und setzen das neue Kursziel auf 450 US-Dollar. (Analyse vom 23.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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