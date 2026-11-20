Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker: PANW) unter die Lupe.
Palo Alto Networks Aktie: KI-Boom und ein Milliarden-Deal treiben den Cybersecurity-Giganten! Jetzt Aktien kaufen?
Palo Alto Networks steigert den Quartalsumsatz um 39% und kündigt den Kauf des KI-Start-ups Applied Compute für 4,5 Milliarden US-Dollar an.
Als Finanzexperte verfolge Klatt das extrem lukrative Thema Cybersicherheit ganz genau. So habe Palo Alto Networks im ersten Geschäftsquartal ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Das Unternehmen habe nicht nur die Schätzungen der Wall Street pulverisiert, sondern auch eine spektakuläre Übernahme angekündigt, woraufhin die Palo Alto Networks-Aktie um mehr als 7% in die Höhe geschossen sei. Für weitsichtige Investoren, die im Technologie-Sektor Aktien kaufen wollten, sei Cybersecurity durch den Aufstieg der künstlichen Intelligenz (KI) das Thema der Stunde. Im Folgenden schlüssele Klatt dir die drei wichtigsten Erkenntnisse aus dem aktuellen Quartalsbericht auf.
📌 Die 3 Key Takeaways zur Palo Alto Networks-Aktie
1. 📊 Rekordzahlen: Umsatz explodiere um 39%
Schätzungen geschlagen: Das operative Geschäft brumme! Der bereinigte Gewinn pro Aktie habe bei 1,05 US-Dollar gelegen (erwartet worden seien lediglich 97 Cent). Noch beeindruckender sei der Umsatz: Dieser habe bei 3,44 Milliarden US-Dollar gelegen und die Erwartungen von 3,31 Milliarden US-Dollar deutlich übertroffen.
Massives Wachstum: Im Vergleich zum Vorjahresquartal (2,47 Milliarden US-Dollar) sei der Umsatz damit um starke 39% gestiegen. Der Nettogewinn sei parallel auf 482 Millionen US-Dollar (bzw. 57 Cent pro Aktie) geklettert, verglichen mit 334 Millionen US-Dollar im Vorjahr.
Next-Gen Security als Treiber: Besonders bemerkenswert sei das Sicherheitsgeschäft der nächsten Generation (NGS). Hier sei der jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR) um satte 66% auf 9,73 Milliarden US-Dollar gestiegen. CEO Nikesh Arora habe von einer der höchsten Übertreffungen in der Unternehmensgeschichte gesprochen.
2. 🤖 Der KI-Gamechanger: 4,5-Milliarden-Dollar-Übernahme
Angst treibe die Nachfrage: Die Angst vor KI-gestützten Cyberangriffen (wie der jüngste Hackerangriff auf Hugging Face) zwinge Unternehmen zu massiven Investitionen. CEO Arora habe betont, dass KI die Bedrohungslandschaft neu gestalte und sich Palo Alto kontinuierlich weiterentwickeln müsse.
Applied-Compute-Deal: Der absolute Paukenschlag des Quartals sei jedoch die 4,5 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des KI-Start-ups "Applied Compute" (vollständig bezahlt mit Aktien)! Das Start-up helfe Unternehmen, eigene KI-Modelle (Open-Weight-Modelle) zu betreiben und anzupassen. Arora sehe darin ein derart riesiges Potenzial, dass er in der Telefonkonferenz gesagt habe: "Das könnte größer sein als das, was wir derzeit tun. [...] Es wird unsere Fähigkeiten im Bereich Cybersicherheit in den Schatten stellen".
3. 📈 Angehobene Prognose & strukturelle Zwänge
Ausblick erhöht: Da Unternehmen im KI-Zeitalter gezwungen seien, immer mehr für Sicherheit auszugeben, habe Palo Alto seine Prognose für das Geschäftsjahr 2027 angehoben. Das Unternehmen erwarte nun einen Umsatz von bis zu 14,57 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn von bis zu 4,30 US-Dollar je Aktie (Analysten hätten weniger erwartet).
Der System-Schock: Jüngste Ausfälle (wie bei Microsoft, Banken und der Flugsicherung) würden zeigen, dass veraltete Systeme durch die rasante Zunahme von Patches überlastet seien. Arora rechne allein bis zum Ende des Geschäftsjahres mit Zehntausenden virtueller Patches. Die Unternehmen stünden unter extremem Modernisierungsdruck, was Palo Alto als Marktführer direkt in die Hände spiele.
💼 Expertenfazit von Jens Klatt: Die perfekte KI-Fantasie
Wenn Klatt auf die Palo Alto Networks-Aktie blicke, sehe er einen klaren Profiteur der aktuellen technologischen Umwälzungen. Mit einem Plus von 85% im laufenden Jahr zeige der Chart eine enorme relative Stärke. Der Konzern wachse im wichtigen Next-Gen-Security-Bereich (ARR +66%) unfassbar schnell und habe mit der 4,5 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Applied Compute das Geschäftsmodell massiv über die klassische Cybersicherheit hinaus erweitert.
"Mit einem Umsatzsprung von starken 39 Prozent auf 3,44 Milliarden US-Dollar pulverisiert der Cybersicherheitsexperte die Schätzungen der Wall Street. Getrieben wird dieses massive Wachstum insbesondere vom Sicherheitsgeschäft der nächsten Generation, dessen jährlich wiederkehrender Umsatz um satte 66 Prozent explodierte."
Sollte man nach diesem 7-Prozent-Kurssprung nun noch diese Aktien kaufen? Ja, denn die fundamentale Story sei intakt. Die erhöhten Jahresprognosen (bis zu 14,57 Milliarden US-Dollar Umsatz) seien ein starkes Signal. CEO Nikesh Arora beweise mit seiner M&A-Strategie, dass er den Konzern perfekt für das KI-Zeitalter positioniere. Wenn sich die Applied-Compute-Übernahme auch nur ansatzweise so stark entwickle, wie Arora es prognostiziere, sei hier langfristig noch erhebliches Aufwärtspotenzial vorhanden. Ein Muss für jedes gut strukturierte Tech-Portfolio! (Analyse vom 20.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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