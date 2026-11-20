Als Finanzexperte verfolge Klatt das extrem lukrative Thema Cybersicherheit ganz genau. So habe Palo Alto Networks im ersten Geschäftsquartal ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Das Unternehmen habe nicht nur die Schätzungen der Wall Street pulverisiert, sondern auch eine spektakuläre Übernahme angekündigt, woraufhin die Palo Alto Networks-Aktie um mehr als 7% in die Höhe geschossen sei. Für weitsichtige Investoren, die im Technologie-Sektor Aktien kaufen wollten, sei Cybersecurity durch den Aufstieg der künstlichen Intelligenz (KI) das Thema der Stunde. Im Folgenden schlüssele Klatt dir die drei wichtigsten Erkenntnisse aus dem aktuellen Quartalsbericht auf.