JPMorgan habe das Kursziel für die Aktie von Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol: PANW) deutlich von 384 auf 415 USD angehoben und das Rating "overweight" bestätigt. Nach Einschätzung der Investmentbank habe der Cybersicherheit-Spezialist im ersten Quartal des Geschäftsjahres die Markterwartungen deutlich übertroffen. Sowohl die jährlich wiederkehrenden Umsätze (Annual Recurring Revenue, ARR) als auch die Gesamterlöse und die Profitabilität hätten sich wesentlich besser als erwartet entwickelt. Als entscheidende Wachstumstreiber identifiziere JPMorgan insbesondere die erfolgreiche Plattformstrategie des Unternehmens sowie die steigende Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen angesichts zunehmend KI-gestützter Bedrohungen. Die sogenannte Plattformisierung, bei der Unternehmen verschiedene Sicherheitslösungen auf einer einheitlichen technologischen Plattform bündeln würden, erweise sich dabei als wichtiger Wettbewerbsvorteil für Palo Alto Networks. Gleichzeitig sorge der rasante Fortschritt künstlicher Intelligenz dafür, dass Cyberangriffe immer komplexer würden und Unternehmen verstärkt in moderne Sicherheitstechnologien investieren müssten.