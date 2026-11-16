Sicherheit für das KI-Zeitalter: J.P.-Morgan-Analyst Brian Essex bleibt bei „Overweight“ für die Palo-Alto-Networks-Aktie und nennt ein Kursziel von 384 US-Dollar. Zum Kurs von 314,61 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 22 Prozent. Am 18. November berichtet der Cybersecurity-Konzern über das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027.
Palo-Alto-Networks-Aktie: J.P.-Morgan-Analyst Brian Essex bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 384 Dollar vor den Quartalszahlen
J.P.-Morgan-Analyst Brian Essex bleibt bei „Overweight“ für die Palo-Alto-Networks-Aktie und nennt ein Kursziel von 384 US-Dollar. Zum Kurs von 314,61 US-Dollar sind das rund 22 Prozent Potenzial. Am 18. November legt der Cybersecurity-Konzern Zahlen vor.
Steckbrief
- Unternehmen
- Palo Alto Networks, Inc.
- Handelssymbol
- PANW (Nasdaq)
- Analyst
- Brian Essex
- Bank
- J.P. Morgan
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 384 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
J.P. Morgan zur Palo-Alto-Networks-Aktie
Plattform-Strategie zahlt sich aus – Essex bleibt beim Kauf
Brian Essex bestätigt seine Kaufempfehlung kurz vor den Quartalszahlen.
Palo Alto Networks bündelt Firewalls, Cloud-Sicherheit und Sicherheitsanalysen auf einer Plattform. Immer mehr Kunden kaufen mehrere Produkte aus einer Hand – das Unternehmen spricht von Plattformisierung.
Die Aktienanalyse von J.P. Morgan bleibt angesichts dieser Entwicklung positiv.
Die Argumente von Brian Essex
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von J.P.-Morgan-Analyst Brian Essex stützt:
Kräftiges Wachstum
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 stieg der Umsatz um 34 Prozent auf 3,41 Milliarden US-Dollar.
Wiederkehrende Erlöse
Die wiederkehrenden Erlöse mit Next-Generation-Security-Produkten wuchsen um 63 Prozent auf 9,1 Milliarden US-Dollar.
Ehrgeizige Prognose
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Palo Alto einen Umsatz von 14,1 bis 14,2 Milliarden US-Dollar.
Hoher Cashflow
Die bereinigte Free-Cashflow-Marge lag im Geschäftsjahr 2026 bei 38,4 Prozent.
Erwartungen sind hoch
Für das erste Quartal hat Palo Alto einen Umsatz von 3,30 bis 3,31 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,96 bis 0,98 US-Dollar in Aussicht gestellt.
Ein Teil des Wachstums stammte zuletzt von einem großen Einzelkunden, dessen Beitrag nach Angaben des Managements abnehmen dürfte.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analyst Brian Essex. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 384 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Palo Alto Networks, Inc. (PANW): Kaufen, Kursziel 384,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Brian Essex, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:11 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:11 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Brian Essex, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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