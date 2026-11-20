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Palo Alto Networks Aktie: Applied Compute rückt in den Fokus - Neues Kursziel 510 USD

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 15:23 2 Min.

Wells Fargo senkt das Kursziel für Palo Alto Networks auf 510 USD und sieht nach dem Kurssprung noch rund 41% Potenzial.

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Die Palo Alto Networks-Aktie (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker: PANW) gewann am 19. November 21,81 USD oder 6,42% und schloss um 16:00 Uhr US-Ostküstenzeit bei 361,73 USD. Wells Fargo korrigierte am selben Tag in die andere Richtung: Die Bank senkte ihr Kursziel von 525 auf 510 USD. Am Rating "overweight" hielt sie fest. Selbst nach dem kräftigen Kursanstieg lag das neue Ziel damit noch rund 41% über dem Schlusskurs. Warum Wells Fargo auf das Neugeschäft schaut Palo Alto Networks habe im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen deutlich übertroffen und die eigene Prognose angehoben. Besonders aussagekräftig sei für Wells Fargo, woher der Zuwachs komme. Im Kerngeschäft mit Sicherheitslösungen der nächsten Generation habe sich das Wachstum der netto neu hinzugekommenen, jährlich wiederkehrenden Umsätze beschleunigt. Die Kennzahl erfasst, wie viel wiederkehrender Jahresumsatz nach Abzug von Rückgängen im Bestand neu hinzukommt. Laut Wells Fargo werde der Rückenwind durch künstliche Intelligenz inzwischen in diesem Geschäft sichtbar. Mit Applied Compute komme ein weiterer Aspekt hinzu, der über das jüngste Quartal hinausreiche. Für Anleger lohnt sich hier die Unterscheidung: Beim Sicherheitsgeschäft kann Wells Fargo bereits auf den höheren Umsatzzuwachs verweisen. Welchen finanziellen Beitrag Applied Compute künftig leisten könnte, lässt die veröffentlichte Einschätzung offen. Auch den Abschlag von 15 USD auf das bisherige Kursziel begründet die Kurzfassung nicht näher. Kursziel 510 USD nach dem Kurssprung Am 20. November gab die Aktie vorbörslich einen Teil des Vortagesgewinns wieder ab. Um 9:16 Uhr US-Ostküstenzeit kostete sie 357,29 USD, ein Minus von 4,44 USD oder 1,23% gegenüber dem Schlusskurs. Von diesem vorbörslichen Stand aus entspricht das Kursziel 510 USD einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 42,7%. Die Palo Alto Networks-Aktienanalyse von Wells Fargo vom 19. November 2026 bleibt mit dem Rating "overweight" positiv. Das stärkste Argument der Bank liegt im Kerngeschäft: Gerade die Erlöse, mit denen der Cybersecurity-Anbieter auch im nächsten Jahr wieder rechnen kann, wachsen schneller. Schicken Sie den Artikel an den Freund, der bei jedem Link erst fragt: "Ist der sicher?" Heute passt die Rückfrage wenigstens zum Thema. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 20. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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