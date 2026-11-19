Wer Cybersecurity kauft, will vor allem eines: Sicherheit. Palo Alto Networks zahlt nun 4,5 Milliarden US-Dollar in eigenen Aktien, um auch bei der Technik hinter Künstlicher Intelligenz mitzureden. Der Konzern hat sich per verbindlicher Vereinbarung zur Übernahme von Applied Compute verpflichtet, einer Plattform, mit der Unternehmen offene KI-Modelle auf eigene Daten zuschneiden und sicher betreiben. Für die Palo-Alto-Networks-Aktie (Kürzel PANW, Nasdaq, ISIN US6974351057) ist es der nächste große Zukauf im KI-Umfeld.
Palo-Alto-Networks-Aktie: 4,5 Milliarden Dollar in Aktien für Applied Compute – Cybersecurity-Riese kauft sich in die KI-Modelle ein
Palo Alto Networks übernimmt den KI-Spezialisten Applied Compute für 4,5 Milliarden US-Dollar komplett in Aktien. Abschluss ist für das fiskalische dritte Quartal 2027 geplant, die Aufsicht muss noch zustimmen.
PANWPANW
Die Eckdaten laut Mitteilung des Unternehmens vom 18. November 2026: Der Kaufpreis beträgt 4,5 Milliarden Dollar, die Zahlung erfolgt komplett in Aktien und steht unter Anpassungsvorbehalt. Der Abschluss wird im fiskalischen dritten Quartal 2027 erwartet, vorbehaltlich üblicher Bedingungen einschließlich der behördlichen Freigabe. Umtauschverhältnis und Aktienzahl nennt die Mitteilung nicht.
Was macht Applied Compute?
Applied Compute versteht sich als Plattform für das sogenannte Post-Training und die Inferenz offener KI-Modelle (Open-Weight-Modelle). Unternehmen können solche Modelle trainieren, anpassen und betreiben, in der öffentlichen Cloud ebenso wie in souveränen Umgebungen, mit eingebauter Sicherheit. Palo Alto Networks will die Plattform seinen Kunden weltweit anbieten.
Nach Angaben von SiliconANGLE wurde das Start-up 2025 von früheren OpenAI-Forschern gegründet und hat Anfang November 2026 eine Finanzierungsrunde über 350 Millionen Dollar bei 3,25 Milliarden Dollar Bewertung abgeschlossen. Der Kaufpreis läge damit klar über dieser Bewertung.
Warum kauft Palo Alto Networks zu?
Konzernchef Nikesh Arora begründet den Schritt mit einer Grundannahme: Die Zukunft der Unternehmens-KI sei hybrid, und kein großer Anbieter liefere solche Modelle derzeit sicher aus. Applied Compute habe „die beste Post-Training- und Inferenz-Plattform", die er bisher gesehen habe. Die Unit 42 des Konzerns habe die Sicherheitsgrundlagen des Start-ups geprüft und bestätigt, heißt es in der Mitteilung.
Personell bringt der Deal Bewegung: Das Applied-Compute-Team wechselt zu Palo Alto Networks und soll helfen, eigene große und kleine KI-Modelle des Konzerns zu trainieren. Mitgründer und Chef Yash Patil wird nach Abschluss Co-Chief AI Officer.
Was bedeutet das für die Palo-Alto-Networks-Aktie?
Die Übernahme fällt in den Tag der Quartalszahlen. Palo Alto Networks meldete für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 3,44 Milliarden Dollar, ein Plus von 39 Prozent, und hob die Jahresprognose auf 14,52 bis 14,57 Milliarden Dollar Umsatz an. Die Palo-Alto-Networks-Aktie legte laut SiliconANGLE im regulären Handel nahezu 10 Prozent zu. Ob und wie stark die Übernahme künftig Margen oder Gewinn je Aktie berührt, nennt die Unternehmensmitteilung nicht; Synergien sind nicht beziffert.
Häufige Fragen zur Palo-Alto-Networks-Aktie und zur Übernahme
Was übernimmt Palo Alto Networks? Den KI-Infrastruktur-Anbieter Applied Compute für 4,5 Milliarden US-Dollar in Aktien.
Wann soll der Deal abgeschlossen werden? Im fiskalischen dritten Quartal 2027, vorbehaltlich der behördlichen Freigabe.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Palo-Alto-Networks-Aktie? PANW an der Nasdaq, ISIN US6974351057.
Gibt es eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung? Nein. aktiencheck.de gibt weder ein Urteil noch ein Kursziel ab.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.