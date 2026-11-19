Konzernchef Nikesh Arora begründet den Schritt mit einer Grundannahme: Die Zukunft der Unternehmens-KI sei hybrid, und kein großer Anbieter liefere solche Modelle derzeit sicher aus. Applied Compute habe „die beste Post-Training- und Inferenz-Plattform", die er bisher gesehen habe. Die Unit 42 des Konzerns habe die Sicherheitsgrundlagen des Start-ups geprüft und bestätigt, heißt es in der Mitteilung.

Personell bringt der Deal Bewegung: Das Applied-Compute-Team wechselt zu Palo Alto Networks und soll helfen, eigene große und kleine KI-Modelle des Konzerns zu trainieren. Mitgründer und Chef Yash Patil wird nach Abschluss Co-Chief AI Officer.