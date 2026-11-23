Die Palo Alto Networks-Aktienanalyse von Northland liefert eine differenzierte Botschaft. Das Analysehaus erhöht das Kursziel von 360 auf 379 USD und bestätigt das Rating "market perform". Beim angegebenen NYSE-Kurs von 354,11 USD entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 7,03 Prozent. Die Geschäftsentwicklung des Cybersicherheitskonzerns ist beeindruckend. Palo Alto Networks erwartet für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz zwischen 14,52 und 14,57 Milliarden USD und damit ein Wachstum von 26 bis 27 Prozent. Auch die Prognosen für wiederkehrende Umsätze und den vertraglichen Auftragsbestand unterstreichen die starke Nachfrage. Zusätzliche Chancen entstehen durch künstliche Intelligenz, die Platformization-Strategie und neue Sicherheitsprodukte. Gleichzeitig bleiben Wettbewerb, Investitionsbedarf und die Aktienbewertung wichtige Risikofaktoren. Northland erkennt mit dem erhöhten Kursziel eine verbesserte Perspektive an, bleibt bei seiner Empfehlung aber zurückhaltend. Für Anleger lautet die entscheidende Frage deshalb: Kann Palo Alto Networks seine technologische Führungsposition in dauerhaft steigende Gewinne umwandeln? Gelingt dies, könnte die Aktie langfristig weiteres Potenzial entfalten. Bis dahin bleibt das Kursziel 379 USD die aktuelle Orientierung von Northland.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 23. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.