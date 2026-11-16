Palo-Alto-Aktie: Zwei Tage vor den Zahlen – TD Cowen traut ihr über 40 Prozent zu

Für das erste Quartal hat Palo Alto einen Umsatz von 3,30 bis 3,31 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt, ein Plus von 33 bis 34 Prozent. Beim bereinigten Gewinn je Aktie peilt das Management 0,96 bis 0,98 US-Dollar an.

Der wiederkehrende Umsatz mit Next-Generation-Security-Produkten (NGS ARR) soll auf 9,54 bis 9,56 Milliarden US-Dollar steigen.