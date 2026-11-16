Countdown zu den Zahlen: Am 18. November legt Palo Alto Networks sein erstes Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. TD-Cowen-Analyst Shaul Eyal bleibt vorher für die Palo-Alto-Aktie bei „Buy“ und nennt ein Kursziel von 440 US-Dollar. Zum Kurs von 313,05 US-Dollar laut Ratingübersicht entspricht das einem Potenzial von rund 41 Prozent.
Palo-Alto-Aktie: Zwei Tage vor den Zahlen – TD Cowen traut ihr über 40 Prozent zu
Palo Alto Networks legt am 18. November seine Quartalszahlen vor. TD-Cowen-Analyst Shaul Eyal bleibt vorher bei „Buy“ für die Palo-Alto-Aktie – sein Kursziel liegt rund 41 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Steckbrief
- Unternehmen
- Palo Alto Networks, Inc.
- Handelssymbol
- PANW (Nasdaq)
- Analyst
- Shaul Eyal
- Bank
- TD Cowen
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 440 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
TD Cowen zur Palo-Alto-Aktie
Hohe Messlatte – und ein klarer Ausblick
Shaul Eyal bestätigt seine Kaufempfehlung vor dem Quartalsbericht. Die Erwartungen an Palo Alto sind hoch.
Für das erste Quartal hat Palo Alto einen Umsatz von 3,30 bis 3,31 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt, ein Plus von 33 bis 34 Prozent. Beim bereinigten Gewinn je Aktie peilt das Management 0,96 bis 0,98 US-Dollar an.
Der wiederkehrende Umsatz mit Next-Generation-Security-Produkten (NGS ARR) soll auf 9,54 bis 9,56 Milliarden US-Dollar steigen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von TD-Cowen-Analyst Shaul Eyal zu lesen ist:
Starker Jahresabschluss
Im vierten Quartal stieg der Umsatz um 34 Prozent auf 3,41 Milliarden US-Dollar.
NGS-Wachstum
Der NGS ARR wuchs um 63 Prozent auf 9,1 Milliarden US-Dollar.
Jahresziel
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Palo Alto 14,1 bis 14,2 Milliarden US-Dollar Umsatz.
Hoher Cashflow
Die bereinigte Free-Cashflow-Marge lag im Geschäftsjahr 2026 bei 38,4 Prozent.
Der Sonderfaktor läuft aus
Ein Teil des Neugeschäfts stammte zuletzt aus der Migration eines großen KI-Kunden auf die zugekaufte Plattform Chronosphere. Dieser Effekt soll im ersten Quartal noch nachwirken, aber schwächer ausfallen.
Die Zahlen gelten zudem als Gradmesser für den gesamten Sicherheitssektor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist TD Securities (USA) LLC (TD Cowen), Analyst Shaul Eyal. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 440 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.tdsecurities.com – Research. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Palo Alto Networks, Inc. (PANW): Kaufen, Kursziel 440,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Shaul Eyal, Aktienanalyst, TD Securities (USA) LLC (TD Cowen) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 20:08 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 20:08 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Shaul Eyal, Aktienanalyst, TD Securities (USA) LLC (TD Cowen).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.