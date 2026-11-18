Was für ein Tag für die Palo Alto Aktie. Schon im regulären Handel stieg das Papier um gut 7 Prozent auf rund 331 Dollar, getragen von einer Rally der gesamten Cybersecurity-Branche. Nach Börsenschluss legte Palo Alto Networks dann Quartalszahlen vor, die die Erwartungen klar übertrafen – und die Aktie zog nachbörslich weiter an. Laut einer Indikation von Société Générale notierte sie am späten Abend bei rund 340 Dollar, fast 10 Prozent über dem Vortag. Damit ist Palo Alto der größte Gewinner im Nasdaq 100.
Palo Alto Aktie: Umsatz plus 39 Prozent, Prognose angehoben – der Cyber-Riese zündet die nächste Stufe
Erst die Rally im regulären Handel, dann der nächste Sprung nach den Zahlen: Palo Alto Networks übertrifft alle Erwartungen und hebt die Jahresziele an. Die Palo Alto Aktie ist der größte Gewinner im Nasdaq 100. Die große Analyse: was hinter den Rekordzahlen steckt, was Analysten erwarten und wo die Risiken liegen.
Die Zahlen
Ein Quartal, das alle Erwartungen schlägt
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 steigerte Palo Alto Networks den Umsatz um 39 Prozent auf 3,45 Milliarden Dollar. Analysten hatten nur 3,31 Milliarden Dollar erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,05 Dollar deutlich über der Prognose von 0,97 Dollar. Noch stärker wuchs die wichtigste Kennzahl für Anleger: Die wiederkehrenden Jahresumsätze mit Plattformprodukten, das sogenannte Next-Generation-Security-ARR, kletterten um 66 Prozent auf 9,73 Milliarden Dollar. Die vertraglich gesicherten künftigen Umsätze stiegen um 35 Prozent auf rund 21 Milliarden Dollar, der bereinigte freie Cashflow lag bei 1,9 Milliarden Dollar. Für die Palo Alto Aktie ist das ein Beleg, dass die Plattformstrategie von Chef Nikesh Arora aufgeht.
Entscheidend für den Kurssprung ist der Ausblick. Palo Alto hebt die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 auf 14,52 bis 14,57 Milliarden Dollar an, zuvor waren 14,1 bis 14,2 Milliarden Dollar angepeilt. Beim bereinigten Gewinn je Aktie erwartet das Management nun 4,26 bis 4,30 Dollar, der Markt hatte mit 4,18 Dollar gerechnet. Auch das Ziel für das Plattform-ARR steigt auf 11,475 bis 11,525 Milliarden Dollar. Ein Teil des Wachstums stammt allerdings aus Übernahmen, das organische Tempo liegt niedriger.
Der Rückenwind
Warum Cybersecurity gerade jetzt gefragt ist
Die Rally begann schon vor den Zahlen. US-Heimatschutzminister Markwayne Mullin warnte in einer Anhörung im Repräsentantenhaus, staatliche Akteure könnten kritische Infrastruktur wie Energie, Wasser, Telekommunikation und Verkehr mit Cyberangriffen ernsthaft bedrohen. Dazu kommt eine Reihe von Ausfällen großer Digitaldienste, darunter eine mehr als zwölfstündige Störung bei Microsoft in der vergangenen Woche. Auch wenn diese nicht auf einen Angriff zurückging, rückt sie die Verwundbarkeit digitaler Systeme in den Fokus. Für die Palo Alto Aktie kam der Schub nach einer harten Phase: Im Oktober hatte sie rund 30 Prozent verloren.
Je mehr künstliche Intelligenz Angriffe beschleunigt, desto mehr wird Sicherheit zur Pflichtausgabe.
Die Analysten
Was die Häuser von der Palo Alto Aktie halten
Die Einschätzungen der Häuser – keine Prognose der Redaktion – waren schon vor den Zahlen überwiegend positiv. KeyBanc stufte die Aktie am 13. November auf Overweight hoch und nannte ein Kursziel von 380 Dollar. Laut TipRanks empfehlen 32 von 40 erfassten Analysten den Kauf, acht raten zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel lag vor den Zahlen bei rund 412 Dollar. Nach dem starken Quartal dürften einige Häuser ihre Ziele für die Palo Alto Aktie überprüfen.
Die Risiken
Wo der Haken liegen könnte
Ein Teil des Wachstums ist zugekauft. Palo Alto hat in den vergangenen Monaten mehrere große Übernahmen getätigt, zudem soll laut Berichten mit Applied Compute ein weiteres Unternehmen für rund 4,5 Milliarden Dollar in Aktien übernommen werden. Das bringt Integrationsrisiken und verwässert die Aktionäre. Hinzu kommt der harte Wettbewerb mit CrowdStrike, Fortinet und Microsoft. Nach dem Kurssprung ist die Palo Alto Aktie zudem nicht mehr günstig – die nächsten Quartale müssen das hohe Tempo bestätigen.
Häufige Fragen zur Palo Alto Aktie
Warum steigt die Palo Alto Aktie?
Palo Alto Networks hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinn über den Erwartungen gemeldet und die Jahresprognose angehoben. Schon vorher stieg die Aktie mit dem gesamten Cybersecurity-Sektor.
Wie hoch war der Umsatz von Palo Alto Networks?
3,45 Milliarden Dollar, ein Plus von 39 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Welche Prognose gibt Palo Alto für das Geschäftsjahr 2027?
Einen Umsatz von 14,52 bis 14,57 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,26 bis 4,30 Dollar.
Welches Kursziel nennen Analysten?
KeyBanc nennt 380 Dollar, der Durchschnitt laut TipRanks lag vor den Zahlen bei rund 412 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
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