Warum steigt die Palo Alto Aktie?

Palo Alto Networks hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinn über den Erwartungen gemeldet und die Jahresprognose angehoben. Schon vorher stieg die Aktie mit dem gesamten Cybersecurity-Sektor.

Wie hoch war der Umsatz von Palo Alto Networks?

3,45 Milliarden Dollar, ein Plus von 39 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Welche Prognose gibt Palo Alto für das Geschäftsjahr 2027?

Einen Umsatz von 14,52 bis 14,57 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,26 bis 4,30 Dollar.

Welches Kursziel nennen Analysten?

KeyBanc nennt 380 Dollar, der Durchschnitt laut TipRanks lag vor den Zahlen bei rund 412 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.